Συνελήφθη Τούρκος για κατασκοπεία στη Χίο – Τι βρέθηκε στο σπίτι που έμενε
Ο 61χρονος ήταν ήδη υπό διεθνή καταδίωξη λόγω ερυθράς αγγελίας της Τουρκίας για ληστείες και είχε τεθεί υπό διακριτική παρακολούθηση από την ΕΥΠ.
Για εμπλοκή σε υπόθεση κατασκοπείας ελέγχεται ένας Τούρκος στη Χίο που συνελήφθη τις προηγούμενες από στελέχη του Λιμενικού.
Ο 61χρονος ήταν ήδη υπό διεθνή καταδίωξη λόγω ερυθράς αγγελίας της Τουρκίας για ληστείες και είχε τεθεί υπό διακριτική παρακολούθηση από την ΕΥΠ.
Εξοπλισμός παρακολούθησης
Κατά την έρευνα στο σπίτι που διέμενα κοντά στον προβλήτα του λιμανιού της Χίου, βρέθηκε εξοπλισμός που θεωρείται ύποπτος για παρακολούθηση και ενέργειες κατασκοπείας.
Συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων κιάλια, τηλεφακός και πέντε κινητά τηλέφωνα. Επίσης πληροφορίες αναφέρουν πως εντοπίστηκαν και λαθραία τσιγάρα.
Ο εξοπλισμός έχει ήδη αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να εξακριβωθεί πού και πώς χρησιμοποιούνταν, ενώ υπό εξέταση βρίσκονται και οι επαφές του συλληφθέντος.
