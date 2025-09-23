Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στη Σαλαμίνα, για κατασκοπεία, δύο Ρουμάνοι οι οποίοι φωτογράφιζαν με τα κινητά τους το ναύσταθμο, από το σκάφος τους.

Ειδικότερα, η Λιμενική Αρχή Σαλαμίνας ενημερώθηκε για την παρουσία ενός επαγγελματικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας, με δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ρουμανίας, το οποίο έπλεε εντός του διαύλου του στενού του Ναυστάθμου και ακινητοποιήθηκε από σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού.

Σαλαμίνα: Οι συλληφθέντες για κατασκοπεία είχα φωτογραφίες του Ναυτικού οχυρού

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε από το πλήρωμα Περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που έσπευσε στο σημείο, διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω, ηλικίας 22 και 52 ετών, κατείχαν φωτογραφικό υλικό του Ναυτικού Οχυρού Σαλαμίνας στις συσκευές κινητής τηλεφωνίας που έφεραν.

Οι δύο αλλοδαποί οδηγήθηκαν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, όπου συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 148 Π.Κ. (Κατασκοπεία).

Επιπρόσθετα, κατασχέθηκαν 3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, τα χρηματικά ποσά των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700€) και τετρακοσίων δολαρίων (400$), ενώ το Ε/Π-Τ/Ρ σκάφος οδηγήθηκε στο λιμάνι Παλουκίων Σαλαμίνας, προκειμένου να διενεργηθεί ενδελεχής έλεγχος των ναυτιλιακών εγγράφων του.