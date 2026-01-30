Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου.

Μέχρι στιγμής, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έχουν συλληφθεί τέσσερα άτιμα ενώ κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης και ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι συλληφθέντες δεν έμεναν μέσα στις εστίες της Πανεπιστημιούπολης , αλλά περίξ αυτών όπου και φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών.