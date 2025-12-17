Πούλαγαν ναρκωτικά σε όποιον περνούσε από την πλατεία στον Άγιο Παντελεήμονα – Συνελήφθησαν 14 μέλη της σπείρας
Οι 14 αλλοδαποί δρούσαν στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας και ρωτούσαν τους περαστικούς αν θέλουν ναρκωτικά - Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ένας 13χρονος
Αποδομήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες σε Πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα.
Συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες της 15-12-2025, από ανωτέρω αστυνομικούς σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Αθηνών στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα, 14 αλλοδαποί, ηλικίας από 31 έως και 13 ετών, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο ενδελεχούς και εμπεριστατωμένης έρευνας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων διακριβώθηκε η δράση 14μελούς συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες σε Πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα.
Ρωτούσαν τους περαστικούς
Οι κατηγορούμενοι κινούνταν επί της Πλατείας όπου πλησίαζαν κάθε διερχόμενο πολίτη ρωτώντας τον αν επιθυμεί να αγοράσει ναρκωτικές ουσίες για προσωπική του χρήση ενώ για να αποφύγουν το ενδεχόμενο της σύλληψής τους απέκρυπταν τις ναρκωτικές ουσίες είτε στη στοματική τους κοιλότητα είτε σε διάφορα σημεία της Πλατείας όπως κάτω από σταθμευμένα οχήματα ή φρεάτια, καθώς και εντός των παπουτσιών τους.
Η εγκληματική οργάνωση αποτελούνταν από δύο αρχηγικά μέλη, 24 και 18 ετών ενώ τα μέλη της πολύ συχνά χρησιμοποιούσαν ηλεκτρικά πατίνια για τις μετακινήσεις τους.
Αστυνομική επιχείρηση
Για τη σύλληψή τους σχεδιάστηκαν από ειδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα στοχευμένοι έλεγχοι όπου σε συνεργασία με την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Αθηνών εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν -14- μέλη της οργάνωσης.
Συνολικά βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν:
- -440- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
- -366- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,
- το χρηματικό ποσό των -420- ευρώ,
- πλήθος νάιλον συσκευασιών καθώς και
- -2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.
Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των συλληφθέντων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
