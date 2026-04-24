Συναγερμός στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι στην περιοχή του Ζωγράφου και πιο συγκεκριμένα στη Πανεπιστημιούπολη.

Ο λόγος; Ένα ύποπτο αντικείμενο το οποίο εντοπίστηκε στην περιοχή.

Στο σημείο βρέθηκε άμεσα κλιμάκιο της ΤΕΕΜ προκειμένου να γίνει έλεγχος.

Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για χειροβομβίδα.