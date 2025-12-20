newspaper
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 11:42
Σεισμός στην Αττική: Ασθενής σεισμική δόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια
Τέλος τα ταξίδια εκτός Ελλάδος από τον Αύγουστο για όσους δεν έχουν αλλάξει ταυτότητες
Ελλάδα 20 Δεκεμβρίου 2025 | 11:40

Τέλος τα ταξίδια εκτός Ελλάδος από τον Αύγουστο για όσους δεν έχουν αλλάξει ταυτότητες

Τα διαθέσιμα ραντεβού αυτή τη στιγμή φτάνουν έως τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς πολίτες

Σύνταξη
Τέλος τα ταξίδια εκτός Ελλάδας για όσους δεν διαθέτουν τις νέες αστυνομικές ταυτότητες. Αν και δεν καταργούνται ακόμη οι παλαιές ταυτότητες ωστόσο από τον Αύγουστο του 2026 και μετά, η νέα ταυτότητα θα είναι απαραίτητη για λόγους ασφαλείας, προκειμένου κάποιος να ταξιδέψει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την ίδια στιγμή μεγάλη πίεση καταγράφεται στα αστυνομικά τμήματα, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και ειδικότερα στην Αττική, λόγω της αυξημένης ζήτησης για έκδοση των νέων αστυνομικών ταυτοτήτων.

Τα διαθέσιμα ραντεβού αυτή τη στιγμή φτάνουν έως τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς πολίτες, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Χρήστος Συνδρεβέλης.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, η αυξημένη προσέλευση πολιτών στην Αττική οφείλεται στον πληθυσμό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στη διαθεσιμότητα ραντεβού. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι μέσω της πλατφόρμας του gov.gr εμφανίζονται διαθέσιμα ραντεβού μόνο για τους επόμενους τρεις μήνες. Αυτό σημαίνει ότι η απουσία ραντεβού για μεταγενέστερους μήνες δεν συνεπάγεται ότι δεν θα υπάρξει διαθεσιμότητα.

Όπως τονίστηκε, κάθε βράδυ μετά τις 9:00 ανοίγουν νέα ραντεβού για το επόμενο τρίμηνο, με σύσταση στους πολίτες να ελέγχουν την πλατφόρμα κυρίως τις πρωινές ώρες. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί διεύρυνση του ωραρίου σε αρκετά τμήματα Ασφαλείας που εκδίδουν ταυτότητες στην Αττική, με το ενδεχόμενο να επεκταθεί και σε περισσότερες υπηρεσίες.

Την ίδια στιγμή, επισημάνθηκε ότι στην περιφέρεια και σε νησιωτικές περιοχές η εξυπηρέτηση είναι ταχύτερη, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες που ταξιδεύουν εκτός αστικών κέντρων να προχωρήσουν άμεσα στην έκδοση νέας ταυτότητας. Το μήνυμα των αρμόδιων αρχών παραμένει σαφές: να μην αφεθεί η διαδικασία για την τελευταία στιγμή.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Τράπεζες: Γιατί αυξάνουν τη συμμετοχή τους σε διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια

Τράπεζες: Γιατί αυξάνουν τη συμμετοχή τους σε διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια

ΕΥΔΑΠ: οι αυξήσεις τιμολογίων θα φέρουν 430 εκατ. ευρώ στην πενταετία στα ταμεία της

ΕΥΔΑΠ: οι αυξήσεις τιμολογίων θα φέρουν 430 εκατ. ευρώ στην πενταετία στα ταμεία της

Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
Στη Βούλα 20.12.25

Στην Καλλιθέα 20.12.25

Ελλάδα 20.12.25

Φως στο Τούνελ 20.12.25

Ελλάδα 20.12.25

Μήνυμα συμπαράστασης 20.12.25

ΜΑΤ - Κουκουλοφόροι 20.12.25

Η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής γιόρτασε 70 χρόνια
Ελλάδα 19.12.25

Η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής γιόρτασε 70 χρόνια

Επετειακή ημερίδα υπό τον τίτλο «70 Χρόνια Φίλαθλο Πνεύμα – Η Ηθική στον Αθλητισμό, 1955–2025» για την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Σύνταξη
Δίκη για υποκλοπές: Έψαχναν μέσω παραστατικών και τεχνικών προδιαγραφών για να… βρουν το παράνομο Predator
Δίκη για υποκλοπές 19.12.25

Έψαχναν μέσω παραστατικών και τεχνικών προδιαγραφών για να... βρουν το παράνομο Predator

«Δεν θα περιγραφόταν το λογισμικό αφού ήταν παράνομο», σχολίασε ο πρόεδρος της έδρας σχετικά με τις αναφορές της διοικήτριας της ΕΑΔ για τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στις συμβάσεις των Krikel και Intellexa με την ΕΥΠ και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αγρότες: Φουντώνει η οργή τους – «Λάδι στη φωτιά» η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ
Χάρτης με τα μπλόκα 19.12.25

Φουντώνει η οργή των αγροτών - «Λάδι στη φωτιά» η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι μια νέα θηλιά στον λαιμό μας, τονίζουν οι αγρότες - Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να αποτελέσει μια φάση «πολέμου νεύρων»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Λεβαντόφσκι: Βήματα προς το αντίο
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Λεβαντόφσκι: Βήματα προς το αντίο

Ο Πολωνός σταρ, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι χάνει έδαφος στο αγωνιστικό πλάνο της Μπαρτσελόνα και εξετάζει εναλλακτικές, με το MLS να εμφανίζεται ξανά στον ορίζοντα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Παυλίδης κοιτά στα μάτια τους Εμπαπέ και Κέιν
Μπενφίκα 20.12.25

Ο Παυλίδης κοιτά στα μάτια τους Εμπαπέ και Κέιν

Χωρίς φανφάρες και μεγάλα πρωτοσέλιδα, ο Βαγγέλης Παυλίδης γράφει τη δική του ιστορία το 2025, μπαίνοντας στο ίδιο κάδρο με τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σε ποια χώρα της ΕΕ εγκαταλείπουν περισσότεροι νέοι την εκπαίδευσή τους; Το παράδοξο της Ελλάδας
Κόσμος 20.12.25

Σε ποια χώρα της ΕΕ εγκαταλείπουν περισσότεροι νέοι την εκπαίδευσή τους; Το παράδοξο της Ελλάδας

Η δυσκολία των μαθημάτων και οι ανεκπλήρωτες προσδοκίες είναι συχνά βασικοί παράγοντες στην ΕΕ, αλλά και τα προβλήματα ψυχικής υγείας μπορεί να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο θάνατος στο γήπεδο: Το ποδόσφαιρο του Ισημερινού κάτω από την ομηρία της Μαφίας
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Ο θάνατος στο γήπεδο: Το ποδόσφαιρο του Ισημερινού κάτω από την ομηρία της Μαφίας

Πέντε ποδοσφαιριστές δολοφονημένοι μέσα στο 2025 – το οργανωμένο έγκλημα και οι παράνομες στοιχηματικές συμμορίες μετατρέπουν τον αθλητισμό σε πεδίο τρόμου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μάικλ Τζάκσον, Μπιλ Κλίντον, Μικ Τζάγκερ: Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα καινούργια πρόσωπα στα αρχεία Έπσταϊν
Δείτε φωτογραφίες 20.12.25

Μάικλ Τζάκσον, Μπιλ Κλίντον, Μικ Τζάγκερ: Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα καινούργια πρόσωπα στα αρχεία Έπσταϊν

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε μια περιορισμένη σειρά από έντονα λογοκριμένα έγγραφα σχετικά με τον αποθανόντα παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, εκπληρώνοντας μόνο εν μέρει την εντολή του Κογκρέσου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Σούπερ γρίπη»: Σε έξαρση η νέα υποπαραλλαγή στην Ευρώπη – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο
Υγεία 20.12.25

Σε έξαρση η «σούπερ γρίπη» στην Ευρώπη - Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Το νέο στέλεχος κάνει τη γρίπη Α εξαιρετικά μεταδοτική αλλά συνήθως δεν προκαλεί σοβαρές νοσηλείες - Αυξημένοι οι κίνδυνοι επιπλοκών για τους ευπαθείς - Ασπίδες προστασίας οι μάσκες και τα εμβόλια

Σύνταξη
Αγρότες: Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα
Διάλογος και απειλές 20.12.25

Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα - Με την πλάτη στο τοίχο η κυβέρνηση

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν ενώ η κυβέρνηση κινείται για ακόμα μία φορά χωρίς πυξίδα ανάμεσα στη «διαλλακτική στάση» και τις απειλές

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Οι πλημμύρες απειλούν τους υπόγειους σιδηροδρόμους – Το παράδειγμα της Νέας Υόρκης
Δύσκολο μέλλον 20.12.25

Κλιματική αλλαγή: Οι πλημμύρες απειλούν τους υπόγειους σιδηροδρόμους – Το παράδειγμα της Νέας Υόρκης

Η Νέα Υόρκη χτίστηκε πάνω από τα ρυάκια και τους χώρους απορροής των υδάτων της. Και τώρα, λάθη του παρελθόντος, μαζί με την κλιματική αλλαγή, απειλούν το μετρό της αμερικανικής μητρόπολης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα Ελληνικά στην Αγγλία και την Ουαλία: πού μιλιούνται περισσότερο
Ελληνοφωνία 20.12.25

Do you speak Greek? – που μιλιούνται περισσότερο τα ελληνικά στην Αγλλία και την Ουαλία

Νέα εργαλεία του Γραφείου Εθνικής Στατιστικής από την απογραφή του 2021 αποτυπώνουν το γλωσσικό τοπίο των δύο χωρών και αποκαλύπτουν σε ποιες περιοχές ομιλούνται περισσότερο τα Ελληνικά

Πέτρος Καρατσαρέας
Η μάχη χάθηκε, ο πόλεμος συνεχίζεται: Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ και Château Miraval των 500 εκατ. δολαρίων
Στάζει αίμα 20.12.25

Η μάχη χάθηκε, ο πόλεμος συνεχίζεται: Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ και Château Miraval των 500 εκατ. δολαρίων

Οι σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί και Μπραντ Πιτ επέστρεψαν στα χαρακώματα για τα μάτια του οινοποιείου Château Miraval, με τον γνωστό ηθοποιό να κερδίζει την πρώτη μάχη στον «πόλεμο των ροζέ».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ευλογιά: Στα όριά της η κτηνοτροφία – Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα
Συναγερμός 20.12.25

Στα όριά της η κτηνοτροφία λόγω της ευλογιάς - Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα

Η μακρύτερη και πιο σύνθετη επιζωοτία που έχει βιώσει η ελληνική κτηνοτροφία μέχρι σήμερα οδηγεί χιλιάδες εκτροφές σε αφανισμό - Τι ισχύει για τα εμβόλια

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

