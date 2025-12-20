Τέλος τα ταξίδια εκτός Ελλάδος από τον Αύγουστο για όσους δεν έχουν αλλάξει ταυτότητες
Τα διαθέσιμα ραντεβού αυτή τη στιγμή φτάνουν έως τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς πολίτες
Τέλος τα ταξίδια εκτός Ελλάδας για όσους δεν διαθέτουν τις νέες αστυνομικές ταυτότητες. Αν και δεν καταργούνται ακόμη οι παλαιές ταυτότητες ωστόσο από τον Αύγουστο του 2026 και μετά, η νέα ταυτότητα θα είναι απαραίτητη για λόγους ασφαλείας, προκειμένου κάποιος να ταξιδέψει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Την ίδια στιγμή μεγάλη πίεση καταγράφεται στα αστυνομικά τμήματα, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και ειδικότερα στην Αττική, λόγω της αυξημένης ζήτησης για έκδοση των νέων αστυνομικών ταυτοτήτων.
Τα διαθέσιμα ραντεβού αυτή τη στιγμή φτάνουν έως τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς πολίτες, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Χρήστος Συνδρεβέλης.
Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, η αυξημένη προσέλευση πολιτών στην Αττική οφείλεται στον πληθυσμό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στη διαθεσιμότητα ραντεβού. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι μέσω της πλατφόρμας του gov.gr εμφανίζονται διαθέσιμα ραντεβού μόνο για τους επόμενους τρεις μήνες. Αυτό σημαίνει ότι η απουσία ραντεβού για μεταγενέστερους μήνες δεν συνεπάγεται ότι δεν θα υπάρξει διαθεσιμότητα.
Όπως τονίστηκε, κάθε βράδυ μετά τις 9:00 ανοίγουν νέα ραντεβού για το επόμενο τρίμηνο, με σύσταση στους πολίτες να ελέγχουν την πλατφόρμα κυρίως τις πρωινές ώρες. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί διεύρυνση του ωραρίου σε αρκετά τμήματα Ασφαλείας που εκδίδουν ταυτότητες στην Αττική, με το ενδεχόμενο να επεκταθεί και σε περισσότερες υπηρεσίες.
Την ίδια στιγμή, επισημάνθηκε ότι στην περιφέρεια και σε νησιωτικές περιοχές η εξυπηρέτηση είναι ταχύτερη, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες που ταξιδεύουν εκτός αστικών κέντρων να προχωρήσουν άμεσα στην έκδοση νέας ταυτότητας. Το μήνυμα των αρμόδιων αρχών παραμένει σαφές: να μην αφεθεί η διαδικασία για την τελευταία στιγμή.
