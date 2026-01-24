newspaper
Μέχρι τον Αύγουστο του 2026 σε ισχύ οι παλιές ταυτότητες – Πόσο κοστίζει η έκδοση νέας
Ελλάδα 24 Ιανουαρίου 2026, 10:35

Μέχρι τον Αύγουστο του 2026 σε ισχύ οι παλιές ταυτότητες – Πόσο κοστίζει η έκδοση νέας

Από τον Αύγουστο του 2026 και μετά, η νέα ταυτότητα θα είναι απαραίτητη για λόγους ασφαλείας, προκειμένου κάποιος να ταξιδέψει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Το ιδανικό μεσογειακό πρωινό: Ελέγχουμε ενέργεια, καρδιά και μεταβολισμό από νωρίς

Το ιδανικό μεσογειακό πρωινό: Ελέγχουμε ενέργεια, καρδιά και μεταβολισμό από νωρίς

Spotlight

Μεγάλη πίεση καταγράφεται στα αστυνομικά τμήματα, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, λόγω της αυξημένης ζήτησης για έκδοση των νέων αστυνομικών ταυτοτήτων.

Ξεκαθαρίζεται πάντως ότι η παλιά ταυτότητα δεν καταργείται. Ωστόσο, από τον Αύγουστο του 2026 και μετά, η νέα ταυτότητα θα είναι απαραίτητη για λόγους ασφαλείας, προκειμένου κάποιος να ταξιδέψει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ηλεκτρονικές συναλλαγές και αγορές, η παλιά ταυτότητα εξακολουθεί να ισχύει.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, η αυξημένη προσέλευση πολιτών στην Αττική οφείλεται στον πληθυσμό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στη διαθεσιμότητα ραντεβού.

Μετά τις 21:00 κάθε βράδυ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ανοίγουν νέα ραντεβού για το επόμενο τρίμηνο, με σύσταση στους πολίτες να ελέγχουν την πλατφόρμα κυρίως τις πρωινές ώρες. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί διεύρυνση του ωραρίου σε αρκετά τμήματα Ασφαλείας που εκδίδουν ταυτότητες στην Αττική, με το ενδεχόμενο να επεκταθεί και σε περισσότερες υπηρεσίες.

Δικαιολογητικά για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας – Ποσό κοστίζει

Για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας, οι πολίτες πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως στην αρμόδια Αρχή του τόπου διαμονής τους, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

α) Φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή

Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί απευθείας στην Αρχή έκδοσης ή από πιστοποιημένο φωτογράφο, ο οποίος θα την αναρτήσει στην εφαρμογή myPhoto του gov.gr.

Ο φωτογράφος παρέχει έναν κωδικό, τον οποίο ο πολίτης αντιστοιχίζει με το ΑΦΜ του μέσω της εφαρμογής myPhoto. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στον υπάλληλο της Αρχής να αναζητήσει και να ανακτήσει τη φωτογραφία.

β) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση

Η αίτηση χορηγείται από την Αρχή έκδοσης και βασίζεται στα στοιχεία του πολίτη, τα οποία αντλούνται αυτεπάγγελτα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο αιτών οφείλει να υπογράψει την εκτυπωμένη αίτηση.

γ) Αίτηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας

Η αίτηση συμπληρώνεται από την Αρχή, με βάση τα στοιχεία του πολίτη από το «Μητρώο Πολιτών» ή από το δημοτολόγιο του Δήμου εγγραφής. Ο πολίτης την υπογράφει πρώτα ηλεκτρονικά και έπειτα χειρόγραφα, αφού επιβεβαιώσει την ορθότητά της.

δ) Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10 ευρώ

Για κάθε νέα ταυτότητα απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου: [1894]). Το ποσό καλύπτει το σώμα του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης και τη μεταφορά του.

Για τους πολύτεκνους, το παράβολο μειώνεται στα 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου: [1895]), ενώ απαιτείται σχετικό αποδεικτικό, όπως βιβλιάριο πολυτέκνων.

Επιπλέον, επικολλάται ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας ύψους 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου: [2043]). Όλα τα παράβολα εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο, ενώ σε περίπτωση λάθους προβλέπεται επιστροφή χρημάτων.

ε) Παλιό δελτίο ταυτότητας

Για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτείται η προσκόμιση και παράδοση του παλαιού δελτίου (μπλε ταυτότητα).

Πρώτη έκδοση ταυτότητας

Όσοι εκδίδουν ταυτότητα για πρώτη φορά χρειάζονται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, καθώς και έναν μάρτυρα που θα βεβαιώσει τα στοιχεία τους. Ο μάρτυρας πρέπει να είναι ενήλικος και να διαθέτει σε ισχύ ταυτοποιητικό έγγραφο.

Αν πρόκειται για ανήλικο, ως μάρτυρας μπορεί να παραστεί ένας από τους γονείς ή ο νόμιμος κηδεμόνας, με την επίδειξη των σχετικών εγγράφων επιμέλειας ή επιτροπείας.

Αναλυτικά η διαδικασία για τον προγραμματισμό του ραντεβού:

-Ο πολίτης επιλέγει στην αίτησή του, Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής του διαμονής στην Ελλάδα, συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία. Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας(ΕΜΕπ).

-Σε περίπτωση που δεν έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία του στο ΕΜΕπ, θα πρέπει είτε να τα ενημερώσει επιτόπου ή να τα συμπληρώσει κατά δήλωση.

-Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(email) με τις βασικές πληροφορίες για τη διεκπεραίωση του ραντεβού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής Έκδοσης που έχει επιλέξει.

-Το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου, το αργότερο μία (1) ώρα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού.

-Σε διάφορα διαστήματα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει από την πλατφόρμα μήνυμα υπενθύμισης στο email που έχει δηλώσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ειδικά για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ο πολίτης θα πρέπει να επικοινωνήσει (τηλεφωνικώς ή με email) με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης και να ζητήσει τον προγραμματισμό ραντεβού για την έκδοση νέου Δελτίου Ταυτότητας.

Τέλος, τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να προγραμματίσουν την ημερομηνία ραντεβού για τα ίδια αλλά και για λογαριασμό τρίτων προσώπων για την έκδοση ή αντικατάσταση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας, πλην ειδικών περιπτώσεων (απώλειας, κλοπής, φθοράς) και μέσω των ΚΕΠ.

Vita.gr
Το ιδανικό μεσογειακό πρωινό: Ελέγχουμε ενέργεια, καρδιά και μεταβολισμό από νωρίς

Το ιδανικό μεσογειακό πρωινό: Ελέγχουμε ενέργεια, καρδιά και μεταβολισμό από νωρίς

Τρόφιμα – ποτά
Γιάννης Μασούτης: Χτίζοντας το… «νέο Μασούτη» – Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις

Γιάννης Μασούτης: Χτίζοντας το… «νέο Μασούτη» – Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις

