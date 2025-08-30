Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τη νύχτα σήμερα Σάββατο, εναντίον της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ στην κεντροανατολική Ουκρανία, όπου οι τοπικές αρχές ανέφεραν εκρήξεις (φωτογραφία του Zaporizhzhia Oblast Military Administration/kyivindependent.com, επάνω, από τη Ζαπορίζια).

«Ακούγονται εκρήξεις. Υπάρχουν πλήγματα σε Ντνίπρο και Πάβλογκραντ», αναφέρει ο περιφερειάρχης του Ντνιπροπετρόφσκ

Multiple explosions in Dnipropetrovsk over the last 30 minutes as drones attacked. Some were shootdowns, but there looks to be at least one hit. pic.twitter.com/lMexrr967R — Tim White (@TWMCLtd) August 30, 2025

«Η περιφέρεια δέχεται μαζική επίθεση. Ακούγονται εκρήξεις. Υπάρχουν πλήγματα σε Ντνίπρο και Πάβλογκραντ», αναφέρει ο περιφερειάρχης Σερχίι Λισάκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια έως ότου λήξει ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα.

DNIPRO RIGHT NOW 🇺🇦🇷🇺‼‼‼‼‼ pic.twitter.com/iexrYPQnv3 — WW3 Monitor (@WW3_Monitor) August 30, 2025

Στις αρχές της εβδομάδας, το Κίεβο παραδέχθηκε για πρώτη φορά πως ρωσικά στρατεύματα έχουν προωθηθεί στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ (κεντροανατολικά), όπου ο ρωσικός στρατός είχε ανακοινώσει πως προελαύνει από τον Ιούλιο.

🚨BREAKING: Russian drones and missiles have targeted Dnipro, Ukraine. Fires across the city after numerous impacts. pic.twitter.com/NmOwvFsUlQ — World Source News 24/7 (@Worldsource24) August 30, 2025

Και στη Ζαπορίζια

Εν τω μεταξύ, στη Ζαπορίζια ο περιφερειάρχης Ιβάν Φέντοροφ ανέφερε πως τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικού βομβαρδισμού και δημοσιοποίησε στο Telegram φωτογραφίες κτιρίου που είχε παραδοθεί στις φλόγες.

😞Звуки мопедів і вибухи зараз чули в Запоріжжі pic.twitter.com/xoiaweM9eB — Європейське Запоріжжя (@ESZaporizhzhia) August 29, 2025

Πηγή: ΑΠΕ