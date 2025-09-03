H αντιαεροπορική άμυνα στην Ουκρανία, επιχειρεί να αποκρούσει ρωσική αεροπορική επιδρομή με στόχο την πρωτεύουσα, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης του Κιέβου τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς κηρύχτηκε συναγερμός σε όλη την επικράτεια έπειτα από προειδοποίηση της πολεμικής αεροπορίας ότι έχουν εξαπολυθεί πύραυλοι και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης.

«Η αντιαεροπορική άμυνα δρα στο Κίεβο! Μείνετε σε καταφύγια ως τη λήξη του συναγερμού!» ανέφερε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο.

Πόλεμος στην Ουκρανία: Απογείωσε μαχητικά η Πολωνία

Παράλληλα, πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη απογειώθηκαν εσπευσμένα νωρίς το πρωί για να «εγγυηθούν την ασφάλεια» του εναέριου χώρου της Πολωνίας εν μέσω των επιδρομών της Ρωσίας στη δυτική Ουκρανία, ενημέρωσε η διοίκηση επιχειρήσεων στη Βαρσοβία.

«Για να εγγυηθούμε την ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου (…) πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν εντατικά στον εναέριο χώρο μας, ενώ χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και ραντάρ έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας», ανέφερε.

Ο συναγερμός στην ουκρανική επικράτεια κηρύχτηκε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, περί τις 04:40.

Ζελένσκι: Η Ρωσία ενισχύει τα στρατεύματά της

Χθες ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία ενισχύει τα στρατεύματά της σε ορισμένες περιοχές, συνεχίζοντας παράλληλα να εξαπολύει μπαράζ αεροπορικών επιδρομών στη χώρα του.

«Βλέπουμε ξανά μια ενίσχυση των ρωσικών δυνάμεων σε ορισμένους τομείς του μετώπου. Αρνείται να υποχρεωθεί σε ειρήνευση», είπε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του, αναφερόμενος στον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σχολιάζοντας τις επαφές του ρώσου πρόεδρου στην Κίνα, ο Ζελένσκι είπε πως «οι Ρώσοι απέρριψαν ουσιαστικά όσα είπε ο (πρόεδρος των ΗΠΑ) Τραμπ» περί συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. «Στην Κίνα, ο Πούτιν συνεχίζει τα παραμύθια σαν να μην ευθύνεται ο ίδιος για τον πόλεμο», είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι έχει αποδεχθεί την πρόταση Τραμπ για τετ-α-τετ του ουκρανού ηγέτη με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου, ως αναγκαίο βήμα προς την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου που ξέσπασε μετά την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Το Κρεμλίνο διαμηνύει πως δεν έχει καθοριστεί η ατζέντα για μια τέτοια σύνοδο κορυφής.