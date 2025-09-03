Ουκρανία: Η Ρωσία ενισχύει τα στρατεύματά της και συνεχίζει τα μπαράζ επιδρομών, λέει ο Ζελένσκι
«Βλέπουμε ξανά μια ενίσχυση των ρωσικών δυνάμεων σε ορισμένους τομείς του μετώπου», δηλώνει ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι συνεχίζονται και τα μπαράζ των αεροπορικών επιδρομών.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες Τρίτη ότι η Ρωσία ενισχύει τα στρατεύματά της σε ορισμένες περιοχές, συνεχίζοντας παράλληλα να εξαπολύει μπαράζ αεροπορικών επιδρομών στη χώρα του (στη φωτογραφία από βίντεο στο Facebook, επάνω, ο Ζελένσκι).
«Αρνείται να υποχρεωθεί σε ειρήνευση», λέει ο Ζελένσκι για τον Πούτιν
«Βλέπουμε ξανά μια ενίσχυση των ρωσικών δυνάμεων σε ορισμένους τομείς του μετώπου. Αρνείται να υποχρεωθεί σε ειρήνευση», είπε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του, αναφερόμενος στον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.
Ανέφερε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν 150 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ουκρανικών εδαφών κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, περισσότερα από 50 το πρωί και δεκάδες άλλα απόψε.
Σχολιάζοντας τις επαφές του ρώσου πρόεδρου στην Κίνα, ο Ζελένσκι είπε πως «οι Ρώσοι απέρριψαν ουσιαστικά όσα είπε ο (πρόεδρος των ΗΠΑ) Τραμπ» περί συνάντησης Πούτιν – Ζελένσκι με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.
«Στην Κίνα, ο Πούτιν συνεχίζει τα παραμύθια σαν να μην ευθύνεται ο ίδιος για τον πόλεμο», είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.
Το ανεκπλήρωτο… τετ-α-τετ
Ο Ζελένσκι έχει αποδεχθεί την πρόταση Τραμπ για τετ-α-τετ του ουκρανού ηγέτη με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου, ως αναγκαίο βήμα προς την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου που ξέσπασε μετά την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.
Το Κρεμλίνο διαμηνύει πως δεν έχει καθοριστεί η ατζέντα για μια τέτοια σύνοδο κορυφής.
Πηγή: ΑΠΕ
- Ουκρανία: Η Ρωσία ενισχύει τα στρατεύματά της και συνεχίζει τα μπαράζ επιδρομών, λέει ο Ζελένσκι
