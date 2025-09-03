newspaper
Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Ουκρανία: Η Ρωσία ενισχύει τα στρατεύματά της και συνεχίζει τα μπαράζ επιδρομών, λέει ο Ζελένσκι
Κόσμος 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 04:40

Ουκρανία: Η Ρωσία ενισχύει τα στρατεύματά της και συνεχίζει τα μπαράζ επιδρομών, λέει ο Ζελένσκι

«Βλέπουμε ξανά μια ενίσχυση των ρωσικών δυνάμεων σε ορισμένους τομείς του μετώπου», δηλώνει ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι συνεχίζονται και τα μπαράζ των αεροπορικών επιδρομών.

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες Τρίτη ότι η Ρωσία ενισχύει τα στρατεύματά της σε ορισμένες περιοχές, συνεχίζοντας παράλληλα να εξαπολύει μπαράζ αεροπορικών επιδρομών στη χώρα του (στη φωτογραφία από βίντεο στο Facebook, επάνω, ο Ζελένσκι).

«Αρνείται να υποχρεωθεί σε ειρήνευση», λέει ο Ζελένσκι για τον Πούτιν

«Βλέπουμε ξανά μια ενίσχυση των ρωσικών δυνάμεων σε ορισμένους τομείς του μετώπου. Αρνείται να υποχρεωθεί σε ειρήνευση», είπε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του, αναφερόμενος στον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ανέφερε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν 150 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ουκρανικών εδαφών κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, περισσότερα από 50 το πρωί και δεκάδες άλλα απόψε.

Σχολιάζοντας τις επαφές του ρώσου πρόεδρου στην Κίνα, ο Ζελένσκι είπε πως «οι Ρώσοι απέρριψαν ουσιαστικά όσα είπε ο (πρόεδρος των ΗΠΑ) Τραμπ» περί συνάντησης Πούτιν – Ζελένσκι με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

«Στην Κίνα, ο Πούτιν συνεχίζει τα παραμύθια σαν να μην ευθύνεται ο ίδιος για τον πόλεμο», είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Το ανεκπλήρωτο… τετ-α-τετ

Ο Ζελένσκι έχει αποδεχθεί την πρόταση Τραμπ για τετ-α-τετ του ουκρανού ηγέτη με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου, ως αναγκαίο βήμα προς την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου που ξέσπασε μετά την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Το Κρεμλίνο διαμηνύει πως δεν έχει καθοριστεί η ατζέντα για μια τέτοια σύνοδο κορυφής.

Πηγή: ΑΠΕ

Κίνα: Ξαναγράφει τον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Wall Street: Στο κόκκινο λόγω δασμών και ομολόγων

Υπόθεση Επσταϊν: Δεκάδες χιλιάδες σελίδες εγγράφων βγάζει στη δημοσιότητα επιτροπή του Κογκρέσου
Διαδίκτυο 03.09.25

Στη φόρα πάνω από 33.000 σελίδες εγγράφων της υπόθεσης Επσταϊν

Δεκάδες χιλιάδες σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση Επσταϊν δημοσιοποιήθηκαν, φύρδην-μίγδην, στο διαδίκτυο καθώς η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορείται για έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά το θέμα.

Σύνταξη
Τραμπ: «Θα στείλουμε την Εθνοφρουρά στο Σικάγο, δεν λέω πότε, αλλά θα μπούμε μέσα»
Κόσμος 02.09.25

«Θα μπούμε μέσα» - Ο Τραμπ ετοιμάζεται να στείλει την Εθνοφρουρά και στο Σικάγο

Μετά το Λος Άντζελες τον Ιούνιο και την Ουάσινγκτον στα μέσα Αυγούστου, ο Τραμπ απειλεί να στείλει ομοσπονδιακούς πράκτορες και στρατιώτες σε άλλες πόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Γαλλία: «Ετοιμάστε τα νοσοκομεία για μεγάλη πολεμική εμπλοκή» – Προληπτικά μέτρα ξυπνούν τον εφιάλτη στη χώρα
Ανατριχίλα 02.09.25

«Προετοιμάστε τα νοσοκομεία για μεγάλη πολεμική εμπλοκή» - Προληπτικά μέτρα ξυπνούν τον εφιάλτη στη Γαλλία

Η Γαλλία ετοιμάζει νοσοκομεία για να περιθάλψει τραυματίες πολέμου ως τον Μάρτιο του 2026 - Η υπουργός Υγείας λέει ότι πρόκειται για «προληπτικά μέτρα» που ελήφθησαν από κοινού με το υπουργείο Άμυνας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Με το θωρακισμένο τρένο του στο Πεκίνο ο Κιμ Γιονγκ Ουν – Το πολυτελές μέσο μεταφοράς που εμπιστεύεται
Κόσμος 02.09.25

Με το θωρακισμένο τρένο του στο Πεκίνο ο Κιμ Γιονγκ Ουν - Το πολυτελές μέσο μεταφοράς που εμπιστεύεται

Ο Κιμ Γιουνγκ Ουν είναι ένας από τους 26 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων από όλο τον κόσμο που έχουν προσκληθεί στη μεγαλειώδη εκδήλωση για να λάβουν θέση γύρω από τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ

Σύνταξη
Βραζιλία: Στο εδώλιο ο Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος – Κινδυνεύει μέχρι και με 43 χρόνια κάθειρξη
Κόσμος 02.09.25

Βραζιλία: Στο εδώλιο ο Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος – Κινδυνεύει μέχρι και με 43 χρόνια κάθειρξη

Ξεκίνησε η ιστορική δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας, όπου ο Ζαΐρ Μπολσονάρο δικάζεται για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Νέος ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα ανατολικά της χώρας
Χάος 02.09.25

Νέος ισχυρός σεισμός στο Αφγανιστάν - Η ΕΕ στέλνει βοήθεια στη χώρα

Το επίκεντρο του νέου ισχυρού σεισμού, εντοπίστηκε στα 34 χλμ. βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ (η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη του Αφγανιστάν), στην επαρχία Νανγκαράρ στο ανατολικό τμήμα της χώρας

Σύνταξη
Υπόθεση Επσταϊν: Δεκάδες χιλιάδες σελίδες εγγράφων βγάζει στη δημοσιότητα επιτροπή του Κογκρέσου
Διαδίκτυο 03.09.25

Στη φόρα πάνω από 33.000 σελίδες εγγράφων της υπόθεσης Επσταϊν

Δεκάδες χιλιάδες σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση Επσταϊν δημοσιοποιήθηκαν, φύρδην-μίγδην, στο διαδίκτυο καθώς η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορείται για έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά το θέμα.

Σύνταξη
«Είναι σκληρό»: Η Ντέμι Μουρ για τον Μπρους Γουίλις μετά την άνοια – Τι είπε για τη διαδικτυακή επίθεση στη νέα σύζυγό του
«Ό,τι έχουμε, όσο το έχουμε» 02.09.25

«Είναι σκληρό»: Η Ντέμι Μουρ για τον Μπρους Γουίλις μετά την άνοια – Τι είπε για τη διαδικτυακή επίθεση στη νέα σύζυγό του

Η διάγνωση της μετωποκροταφικής άνοιας του Μπρους Γουίλις έχει φέρει στην επιφάνεια μία συγκλονιστική ιστορία αγάπης, αφοσίωσης και δυσκολιών. Η Ντέμι Μουρ επιβεβαιώνει τη μάχη και παίρνει θέση για το τοξικό μίσος που αντιμετώπισε η Έμα Χέμινγκ Γουίλις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η λίστα του Ολυμπιακού για τη League Phase του Champions League
Ποδόσφαιρο 02.09.25

Η λίστα του Ολυμπιακού για τη League Phase του Champions League

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να αφήσει Καμπελά, Γαιζιτζί και Μάνσα εκτός της λίστας που έστειλε ο Ολυμπιακός στην UEFA για τη League Phase του Champions League. Οι άλλοι δύο που «κόπηκαν» και το… θρίλερ για την απόφαση.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ποιότητα ζωής: Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις
Eurostat 02.09.25

Ποιότητα ζωής: Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Το 34,6% των κατοίκων των ελληνικών πόλεων ζουν σε περιοχές που υποφέρουν από τη ρύπανση, τα σκουπίδια ή άλλαν περιβαλλοντικά προβλήματα. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό της ΕΕ, μετά τη Μάλτα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο… πικρός καφές του Γκιγιέρμο Οτσόα
On Field 02.09.25

Ο… πικρός καφές του Γκιγιέρμο Οτσόα

Ο Μεξικανός γκολκίπερ άφησε στα «κρύα του λουτρού» την Μπούργκος (ομάδα δεύτερης κατηγορίας στην Ισπανία), λέγοντας πως πάει για καφέ κι επιστρέφει για την υπογραφή του συμβολαίου. Έλα όμως που δεν γύρισε ποτέ...

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Εξευτελιστικό!»: Επίθεση για αντισημιτισμό στον Κρις Μάρτιν γιατί δεν υπερασπίστηκε Ισραηλινές από γιουχαΐσματα
Music 02.09.25

«Εξευτελιστικό!»: Επίθεση για αντισημιτισμό στον Κρις Μάρτιν γιατί δεν υπερασπίστηκε Ισραηλινές από γιουχαΐσματα

Ο frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν, κατηγορήθηκε για αντισημιτισμό από Ισραηλινούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν φίλοι της μπάντας αποδοκίμασαν δύο Ισραηλινές θαυμάστριες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
