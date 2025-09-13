Η «Ανατολική Φρουρά» του ΝΑΤΟ, η νέα πολεμική ιαχή της φον ντερ Λάιεν και το σενάριο ανάφλεξης

Η κατάρριψη ρωσικών drone που λέγεται ότι έλαβε χώρα στον εναέριο της Πολωνίας (όπως ισχυρίζεται η ΕΕ) ενίσχυσαν το δυτικό αφήγημα περί υπαρξιακής απειλής για την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ έσπευσε να ανακοινώσει αποστολή στρατευμάτων στη χώρα.

Πρόκειται για μια κλιμάκωση της ευρωρωσικής έντασης σε μια συγκυρία κατά την οποία η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία και η κεφαλή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναζητούσαν περεταίρω επιχειρήματα στην προσπάθειά τους να ενισχύσουν το εν λόγω αφήγημα.

Ένα εύλογο ερώτημα που γεννάται είναι γιατί η Ρωσία να τους παραχωρήσει τόσο απλόχερα ένα τέτοιο «πάτημα», από τη στιγμή που ξέρει πολύ καλά πως η συγκριμένη ευρωπαϊκή συμμαχία την περιμένει τον Πούτιν στη γωνία, αναζητώντας εκρηκτικούς τίτλους στην προσπάθειά της να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από τα πολιτικά αδιέξοδα που την ταλανίζουν.

Εάν πράγματι συνέβη συνειδητή παραβίαση, τότε ενισχύεται η εκτίμηση ότι, διά της «εισόδου» των καμωμένων με ξύλο και αφρολέξ drone της στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, η Ρωσία θέλησε να δείξει στη δυτική συμμαχία πόσο διάτρητο είναι το αμυντικό της πλέγμα και δη σε μια χώρα όπου είναι ήδη συγκεντρωμένες πολυάριθμες νατοϊκές δυνάμεις και εξοπλισμοί.

Η Δύση απαντά με αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων – εμπρηστικές κινήσεις που αυξάνουν την ευρωρωσική ένταση

Μάλιστα η δυτική συμμαχία υποχρεώθηκε να χρησιμοποιήσει εξοπλισμό δισεκατομμυρίων για να καταρρίψει τα συγκεκριμένα -πάμφθηνα- ρωσικά drone, με τους ειδικούς στην ευρωπαϊκή διπλωματία να αναρωτιούνται: «Δηλαδή κάθε φορά θα στέλνουμε F-16 και F-35;».

Θυμίζουμε ότι πολωνικά και ολλανδικά F-16 και F-35 κατέρριψαν τουλάχιστον τρία από τα 19 drone που «εισήλθαν» στον πολωνικό εναέριο χώρο τη νύχτα Τρίτης με Τετάρτη.

Αν λοιπόν συνέβη παραβίαση, τότε μπορεί να αποτελεί επίδειξη/προειδοποίηση εκ μέρους της Ρωσίας έναντι της εντεινόμενης επιθετικότητας της ΕΕ: ότι η ευρωπαϊκή συμμαχία δεν διαθέτει αντίστοιχες, ούτε καν ανάλογες, αποτρεπτικές ή αμυντικές απαντήσεις σε συγκεκριμένα ρωσικά οπλικά συστήματα τα οποία αναπτύσσονται και εξελίσσονται την τελευταία τριετία – ούτε στα πιο απλά.

Πάντως η Ρωσία αρνείται ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο της Πολωνίας (υπονοώντας προβοκάτσια), ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, μολονότι ο γ.γ. του ΝΑΤΟ δεν έκανε λόγο για σκόπιμη ενέργεια της Ρωσίας όταν ρωτήθηκε σχετικά, η Δύση απαντά με αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων. Πρόκειται για νέες εμπρηστικές κινήσεις που αυξάνουν την ευρωρωσική ένταση.

Μήνυμα φον ντερ Λάιεν στην Ευρώπη: «Αγωνιστείτε για να επιβιώσετε»

Την ίδια στιγμή, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντελ Λάιεν, «τερμάτισε» το αφήγημα περί υπαρξιακής απειλής για την Ευρώπη, καλώντας τους πολίτες της: «Αγωνιστείτε για να επιβιώσετε».

«Δώστε μια μάχη για μια ελεύθερη και ανεξάρτητη Ευρώπη, μάχη για τις αξίες μας και τις δημοκρατίες μας, μια μάχη για την ελευθερία μας και την ικανότητά μας να καθορίζουμε μόνοι μας το πεπρωμένο μας», είπε η επικεφαλής της Κομισιόν, ενώ είναι ακόμα νωπή η υπογραφή της στην πρόσφατη ευρωαμερικανική συμφωνία που αντιτίθεται σε όλα τα παραπάνω, με την ΕΕ να επιβαρύνεται με… φόρο υποτελείας 15%, τις ΗΠΑ να μην επιβαρύνονται καθόλου (0%) και την ΕΕ να υποχρεώνεται να πληρώσει 1,35 τρισεκατομμύρια ευρώ σε αμερικανική -πανάκριβη- ενέργεια και ευρωπαϊκές επενδύσεις -αναγκαστικά- σε αμερικανική γη

Από την πλευρά του, ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου δεν άργησε να αντιδράσει στην «είσοδο» των ρωσικών drone στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, ανακοινώνοντας την Παρασκευή (12/9) ότι ενισχύει την άμυνα της ανατολικής πτέρυγας του.

Η Συμμαχία θα ξεκινήσει μια επιχείρηση για να «ενισχύσει περαιτέρω τη θέση μας κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας μας», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.

Η εντολή έχει ήδη δοθεί για την έναρξη αυτής της επιχείρησης, που φέρει την ονομασία «Ανατολική Φρουρά», δήλωσε ο αντιπτέραρχος Αλέξους Γκρίνκεβιτς, ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. «Η Πολωνία και οι πολίτες όλων των χωρών της Συμμαχίας θα πρέπει να είναι σίγουροι από την ταχεία αντίδρασή μας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και τη σημαντική ανακοίνωσή μας εδώ σήμερα», δήλωσε.

Η αποστολή θα περιλαμβάνει μια σειρά από μέσα που ενσωματώνουν αεροπορικές και επίγειες βάσεις.

Θα ξεκινήσει συγκεκριμένα μέσα «στις επόμενες ημέρες» και θα περιλαμβάνει συνεισφορές από διάφορες χώρες της Συμμαχίας, «συμπεριλαμβανομένης της Δανίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και άλλων», πρόσθεσε ο Ρούτε.

Η Γαλλία έχει ήδη ανακοινώσει την αποστολή τριών μαχητικών αεροσκαφών Rafale για την ενίσχυση της άμυνας του πολωνικού εναέριου χώρου. Η Γερμανία αποφάσισε επίσης να συμβάλει στην καλύτερη άμυνα του πολωνικού εναέριου χώρου.

«Η Ανατολική Φρουρά θα είναι ευέλικτη και ευκίνητη, παρέχοντας ακόμη πιο στοχευμένη αποτροπή και άμυνα ακριβώς όταν και όπου χρειάζεται», τόνισε ο Γκρίνκεβιτς. Η αξιολόγηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, τόνισε, ενώ η Πολωνία και τα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν καταγγείλει μια «σκόπιμη παραβίαση» του πολωνικού εναέριου χώρου.

«Όποια και αν ήταν η πρόθεση πίσω από αυτό, και αν ήταν λάθος ή όχι, συνεχίζουμε να διερευνούμε. Ήταν επικίνδυνο και απαράδεκτο», δήλωσε.

«Ήταν μια πολύ επιτυχημένη επιχείρηση», επανέλαβε ο στρατηγός Γκρίνκεβιτς, μιλώντας για την κατάρριψη των ρωσικών drone.

Αλλά, πρόσθεσε, «ανεξάρτητα από το πόσο επιτυχημένη είναι, πάντα μαθαίνουμε κάτι κατά τη διάρκεια της αναφοράς», ιδίως όσον αφορά την ανάγκη για αεράμυνες που είναι πιο κατάλληλες για επιθέσεις με drones.

«Εκτός από τις πιο παραδοσιακές στρατιωτικές δυνατότητες, αυτή η προσπάθεια θα περιλαμβάνει επίσης στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσουν τις μοναδικές προκλήσεις που σχετίζονται με τη χρήση drones», διαβεβαίωσε ο Ρούτε.

Ερωτηθείς για το κόστος χρήσης οπλικών συστημάτων πολλών εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση πολύ φθηνότερων drone, ιδίως μακροπρόθεσμα, ο Αμερικανός στρατηγός διαβεβαίωσε ότι το ΝΑΤΟ εργάζεται για λύσεις.

Μετά την ανακοίνωση του ΝΑΤΟ, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι είναι πλήρως αφοσιωμένη στην ενίσχυση της άμυνας της ανατολικής πτέρυγας της Ευρώπης. «Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλήρως αφοσιωμένο στην ανατολική φρουρά του ΝΑΤΟ μετά τις απερίσκεπτες και επικίνδυνες παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τη Ρωσία», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

«Σύντομα θα παράσχουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου».

Οι παραπάνω δηλώσεις μοιάζουν να ξεπηδούν από σενάριο τρίτου παγκοσμίου πολέμου, αλλά το ενδεχόμενο μιας ευρωρωσικής ανάφλεξης αποκλείεται από το γεγονός ότι ο αμερικανικός παράγοντας έχει διαμηνύσει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε προκλήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θερμό επεισόδιο. Όλα δείχνουν πως και οι τελευταίες προκλήσεις άπτονται της επικοινωνίας.