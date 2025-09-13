Βόρειος Στόλος και MiG-31 στην Αρκτική: μήνυμα αποτροπής από τη Μόσχα
Zapad-2025: Ρωσική επίδειξη ισχύος στην Αρκτική με πυραυλικές βολές και πτήσεις MiG-31 Kinzhal
- Εξηγώντας το χρώμα των ματιών
- Σκιές στην αρχαιότητα: Όταν οι Φαραώ, οι στρατηγοί και οι αυτοκράτορες είχαν πράκτορες
- Πάτρα: Τρεις νεαροί διαρρήκτες επιτέθηκαν σε αστυνομικό εκτός υπηρεσίες που τους έπιασε στα πράσα
- Ο Τραμπ στέλνει τον στρατό και στη Λουιζιάνα - Τι αποκαλύπτουν έγγραφα του Πενταγώνου
- Με VAR οι τρεις από τους εννέα αγώνες για το Κύπελλο
- Εύκολο διπλό για την Ντόρτμουντ (0-2), «τρελό» ματς ανάμεσα σε Βόλφσμπουργκ και Κολωνία (3-3)
- Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Ελ Κααμπί (vid)
- Εντυπωσιακή influencer συνελήφθη για ροζ κοκαΐνη στη Ρόδο
- Βόρειος Στόλος και MiG-31 στην Αρκτική: μήνυμα αποτροπής από τη Μόσχα
- Βίντεο από το τροχαίο με εγκατάλειψη στα Καμίνια – Θύμα μια 16χρονη κοπέλα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις