Βόρειος Στόλος και MiG-31 στην Αρκτική: μήνυμα αποτροπής από τη Μόσχα

Η Μόσχα προχώρησε σε συντονισμένες θαλάσσιες και εναέριες κινήσεις στην Αρκτική, παρουσιάζοντάς τες ως μέρος της ρωσο-λευκορωσικής κοινής στρατηγικής άσκησης «Zapad-2025».

Σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, πλοία της αρκτικής εκστρατευτικής ομάδας του Βόρειου Στόλου εκτέλεσαν βολές πυραύλων και πυροβολικού στα ύδατα της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού, σε σενάριο αντιμετώπισης αποβατικής δύναμης «εχθρικού» σχηματισμού. Για την αναγνώριση στόχων και την έκδοση στοχοποίησης απογειώθηκε ελικόπτερο Ka-27 από το μεγάλο ανθυποβρυχιακό πλοίο «Severomorsk».

«Στο πλαίσιο της κοινής στρατηγικής άσκησης Zapad-2025, τα πλοία της αρκτικής εκστρατευτικής ομάδας του Βόρειου Στόλου ολοκλήρωσαν σειρά αποστολών για την αντιμετώπιση της αποβατικής δύναμης προσομοιωμένου εχθρού με εκτοξεύσεις πυραύλων και πυρά πυροβολικού στα ύδατα της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού», αναφέρει η ανακοίνωση ανακοίνωση.

Παράλληλα, όπως μετέδωσε το Reuters, μαχητικά MiG-31 οπλισμένα με υπερηχητικούς βαλλιστικούς πυραύλους Kinzhal πραγματοποίησαν τετράωρη πτήση πάνω από τα ουδέτερα ύδατα της Θάλασσας Μπάρεντς.

Το «Kinzhal», που σημαίνει «στιλέτο» στα ρωσικά, είναι υπερηχητικός βαλλιστικός πύραυλος εκτοξευόμενος από αέρος, ικανός να φέρει πυρηνικές ή συμβατικές κεφαλές. Η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τα συγκεκριμένα όπλα εναντίον της Ουκρανίας.

Οι κοινές ρωσο-λευκορωσικές ασκήσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή, σε μια τεταμένη συγκυρία του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας, λίγες ημέρες μετά την κατάρριψη από την Πολωνία ύποπτων ρωσικών drone στον εναέριο χώρο της. Οι παραπάνω κινήσεις συνθέτουν σαφή επίδειξη δύναμης της Ρωσίας στον αρκτικό χώρο.