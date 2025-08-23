Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε το βράδυ χθες Παρασκευή ότι η Μόσχα βρίσκεται σε συζητήσεις με τις ΗΠΑ για κοινά έργα στην Αρκτική και την Αλάσκα, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις (στη φωτογραφία του Sputnik/Gavriil Grigorov via Reuters, επάνω, ο Πούτιν στη διάρκεια των δηλώσεών του).

Η Μόσχα βρίσκεται σε συζητήσεις με την Ουάσιγκτον για κοινά έργα στην Αρκτική και την Αλάσκα

Τόσο η Ρωσία όσο και οι ΗΠΑ λένε ότι διακρίνουν τεράστιες οικονομικές ευκαιρίες εάν μπορέσουν να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους, οι οποίες βρέθηκαν στο χαμηλότερο σημείο τους μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, λόγω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε, επίσης, ότι βλέπει «φως στο τέρμα του τούνελ», σε ό,τι αφορά τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις.

Απαντώντας σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε ένα κέντρο πυρηνικών ερευνών, διαβεβαίωσε πως οι ηγετικές ικανότητες του αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ θα βοηθήσουν να αποκατασταθούν οι σχέσεις των δύο χωρών.

«Φως στο τέρμα του τούνελ»

«Με την άφιξη (στον Λευκό Οίκο) του προέδρου Τραμπ, πιστεύω ότι επιτέλους φάνηκε ένα φως στο τέρμα του τούνελ. Και τώρα είχαμε μια πολύ καλή, ουσιαστική και ειλικρινή συνάντηση στην Αλάσκα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής της περασμένης εβδομάδας για την Ουκρανία.

«Τα επόμενα βήματα πλέον θα εξαρτηθούν από την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά αισιοδοξώ ότι οι ηγετικές ικανότητες του νυν προέδρου, του προέδρου Τραμπ, είναι μια καλή εγγύηση πως οι σχέσεις θα αποκατασταθούν», επέμεινε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.