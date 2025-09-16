Ρωσικές επιδρομές στοίχισαν τη ζωή σε δυο ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους στη νότια Ουκρανία, στις περιφέρειες Ζαπορίζια και Μικολάιφ, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι, την ώρα που οι Ευρωπαίοι ανησυχούν για το ενδεχόμενο εξάπλωσης του πολέμου (φωτογραφία, επάνω, από τη Στρατιωτική Διοίκηση Περιφέρειας Ζαπορίζια).

«Eνας άνθρωπος σκοτώθηκε» κατά τη διάρκεια επιδρομής, ανέφερε ο Ιβάν Φεντόροφ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην περιφέρεια Ζαπορίζια, μέσω Telegram, διευκρινίζοντας πως οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας έσπευσαν επιτόπου.

«Aνδρας, χειριστής τρακτέρ, σκοτώθηκε ενώ εργαζόταν στο χωράφι», αναφέρει ουκρανός αξιωματούχος

⚡️ 1 killed, 7 injured in Russia’s massive attack against Zaporizhzhia, regional governor Ivan Fedorov said. Rescuers are putting out fires and doctors are treating the wounded on this hellish night for the city. 📷 ivan_fedorov_zp/Telegram pic.twitter.com/6f7NpgG5ed — Denys from Kharkiv (@GlushkoDenys) September 15, 2025

«Ο αριθμός των τραυματιών στην εχθρική επίθεση στη Ζαπορίζια αυξήθηκε στους εννιά», πρόσθεσε σε άλλη ανάρτησή του.

Στη Μικολάιφ, ο Βιτάλι Κιμ έκανε λόγο για έναν νεκρό στη δική του περιφέρεια.

«Πριν μερικές ώρες, οι Ρώσοι επιτέθηκαν σε αγρόκτημα στην κοινότητα Τσορνομόρσκα», ανέφερε. «Aνδρας, χειριστής τρακτέρ, σκοτώθηκε ενώ εργαζόταν στο χωράφι», πρόσθεσε ο περιφερειάρχης μέσω Telegram, καταδικάζοντας «στοχευμένη επίθεση εναντίον αμάχων».

Το Κρεμλίνο έκρινε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο βρίσκονται σε «παύση», τριάμισι χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία που άφησε πίσω δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς κι έχει αναγκάσει εκατομμύρια άλλους να ξεριζωθούν.

Ενίσχυση της άμυνας

Το NATO ανακοίνωσε την Παρασκευή την έναρξη επιχείρησης για την ενίσχυση της άμυνας της ανατολικής του πτέρυγας, μετά την είσοδο μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και της Ρουμανίας, που οι Ευρωπαίοι απέδωσαν στη Ρωσία.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ελέγχουν περί το 20% του ουκρανικού εδάφους.

Το Κρεμλίνο απαιτεί μεταξύ άλλων το Κίεβο να αποσύρει τα στρατεύματά του από περιοχές που συνεχίζει να κατέχει κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, ιδίως από την περιφέρεια Ντονέτσκ, κάτι που θεωρεί προϋπόθεση για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Η ουκρανική πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά τις αξιώσεις της Μόσχας.

Πηγή: ΑΠΕ