Σε τροχιά υλοποίησης η συμφωνία ΗΠΑ – Ουκρανίας για τα ορυκτά

Ουκρανοί αξιωματούχοι και μια ομάδα από την Αμερικανική Διεθνή Εταιρεία Χρηματοδότησης Ανάπτυξης θα πραγματοποιήσουν επιτόπιες επισκέψεις για να εντοπίσουν επενδυτικά έργα στο πλαίσιο της συμφωνίας της Ουκρανίας με τις ΗΠΑ για τα ορυκτά, δήλωσε το Σάββατο ο υπουργός Οικονομίας της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν τη συμφωνία, η οποία είχε προωθηθεί έντονα από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον Απρίλιο, παρέχοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες προνομιακή πρόσβαση σε νέα ουκρανικά έργα ορυκτών σε αντάλλαγμα για επενδύσεις.

Η συμφωνία θεωρείται από το Κίεβο ως ένας τρόπος εξασφάλισης της οικονομικής βοήθειας των ΗΠΑ για την αναζωογόνηση της οικονομίας και των υποδομών της χώρας που έχουν πληγεί από τον πόλεμο που ξέσπασε μετά την εισβολή της Ρωσίας το 2022 ενώ παράλληλα εξασφαλίζει τη συνεχή υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών για την άμυνα της Ουκρανίας, σημειώνει το Reuters.

Ο υπουργός Οικονομίας της Ουκρανίας, Ολεξέι Σομπόλεφ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει γρήγορα στην εφαρμογή της συμφωνίας και επιθυμεί να προσδιορίσει τρία πιλοτικά επενδυτικά έργα εντός των επόμενων 18 μηνών.

«Κοινό ταμείο» ΗΠΑ – Ουκρανίας

«Αυτή τη στιγμή, πραγματοποιούνται επισκέψεις σε χώρους… από τις ΗΠΑ, και αύριο θα μεταβούμε στις περιφέρειες μαζί τους για να αναζητήσουμε επενδυτικές ευκαιρίες», δήλωσε ο Σομπόλεφ σε συνέδριο στο οποίο συμμετείχαν αξιωματούχοι από την Ουκρανία, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη στο Κίεβο.

Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος στρατιωτικός δωρητής της Ουκρανίας στον αγώνα της ενάντια στις ρωσικές δυνάμεις. Ωστόσο, από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο φέτος, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να λάβουν κάτι σε αντάλλαγμα για τη βοήθεια που παρέχουν στο Κίεβο.

Το ήμισυ των εσόδων που θα αποκομίσει η ουκρανική κυβέρνηση από την εξόρυξη νέων ορυκτών στο πλαίσιο της συμφωνίας θα διατεθεί σε ένα κοινό επενδυτικό ταμείο, με τα κέρδη να μοιράζονται μεταξύ του Κιέβου και της Ουάσιγκτον.

