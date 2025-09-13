newspaper
13.09.2025 | 21:37
Συναγερμός για την εξαφάνιση δύο ανήλικων από τη Χαλκιδική
Σημαντική είδηση:
13.09.2025 | 20:30
Αλιευτικό προσέκρουσε σε βράχια στον Θερμαϊκό
Σημαντική είδηση:
13.09.2025 | 18:37
Βίντεο από το τροχαίο με εγκατάλειψη στα Καμίνια - Θύμα μια 16χρονη κοπέλα
Σε τροχιά υλοποίησης η συμφωνία ΗΠΑ – Ουκρανίας για τα ορυκτά
Κόσμος 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:58

Σε τροχιά υλοποίησης η συμφωνία ΗΠΑ – Ουκρανίας για τα ορυκτά

Τρία κοινά επενδυτικά έργα με τις ΗΠΑ εντός των επόμενων 18 μηνών προβλέπει ο υπουργός Οικονομίας της Ουκρανίας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Monkey-barring: Η τελευταία dating τάση που πληγώνει

Monkey-barring: Η τελευταία dating τάση που πληγώνει

Spotlight

Ουκρανοί αξιωματούχοι και μια ομάδα από την Αμερικανική Διεθνή Εταιρεία Χρηματοδότησης Ανάπτυξης θα πραγματοποιήσουν επιτόπιες επισκέψεις για να εντοπίσουν επενδυτικά έργα στο πλαίσιο της συμφωνίας της Ουκρανίας με τις ΗΠΑ για τα ορυκτά, δήλωσε το Σάββατο ο υπουργός Οικονομίας της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν τη συμφωνία, η οποία είχε προωθηθεί έντονα από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον Απρίλιο, παρέχοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες προνομιακή πρόσβαση σε νέα ουκρανικά έργα ορυκτών σε αντάλλαγμα για επενδύσεις.

Η συμφωνία θεωρείται από το Κίεβο ως ένας τρόπος εξασφάλισης της οικονομικής βοήθειας των ΗΠΑ για την αναζωογόνηση της οικονομίας και των υποδομών της χώρας που  έχουν πληγεί από τον πόλεμο που ξέσπασε μετά  την εισβολή της Ρωσίας το 2022 ενώ παράλληλα εξασφαλίζει τη συνεχή υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών για την άμυνα της Ουκρανίας, σημειώνει το Reuters.

Ο υπουργός Οικονομίας της Ουκρανίας, Ολεξέι Σομπόλεφ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει γρήγορα στην εφαρμογή της συμφωνίας και επιθυμεί να προσδιορίσει τρία πιλοτικά επενδυτικά έργα εντός των επόμενων 18 μηνών.

«Κοινό ταμείο» ΗΠΑ – Ουκρανίας

«Αυτή τη στιγμή, πραγματοποιούνται επισκέψεις σε χώρους… από τις ΗΠΑ, και αύριο θα μεταβούμε στις περιφέρειες μαζί τους για να αναζητήσουμε επενδυτικές ευκαιρίες», δήλωσε ο Σομπόλεφ  σε συνέδριο στο οποίο συμμετείχαν αξιωματούχοι από την Ουκρανία, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη στο Κίεβο.

Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος στρατιωτικός δωρητής της Ουκρανίας στον αγώνα της ενάντια στις ρωσικές δυνάμεις. Ωστόσο, από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο φέτος, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να λάβουν κάτι σε αντάλλαγμα για τη βοήθεια που παρέχουν στο Κίεβο.

Το ήμισυ των εσόδων που θα αποκομίσει η ουκρανική κυβέρνηση από την εξόρυξη νέων ορυκτών στο πλαίσιο της συμφωνίας θα διατεθεί σε ένα κοινό επενδυτικό ταμείο, με τα κέρδη να μοιράζονται μεταξύ του Κιέβου και της Ουάσιγκτον.

Πηγή: ot.gr

World
Scope: Ισχυρά τα «θεμέλια» των data centers στην Ευρώπη… αλλά κρύβουν κινδύνους

Scope: Ισχυρά τα «θεμέλια» των data centers στην Ευρώπη… αλλά κρύβουν κινδύνους

Vita.gr
Monkey-barring: Η τελευταία dating τάση που πληγώνει

Monkey-barring: Η τελευταία dating τάση που πληγώνει

Business
Γιαούρτι: Η νέα «φλέβα χρυσού» που ξεκλειδώνει επενδύσεις εκατομμυρίων 

Γιαούρτι: Η νέα «φλέβα χρυσού» που ξεκλειδώνει επενδύσεις εκατομμυρίων 

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Stream newspaper
Αντί για το τέλος του πολέμου, περαιτέρω εμπλοκή του ΝΑΤΟ – Τι ζητά ο Τραμπ που «βλέπει» ευκαιρία για μπίζνες
Κλιμάκωση ανταγωνισμών 13.09.25

Αντί για το τέλος του πολέμου, περαιτέρω εμπλοκή του ΝΑΤΟ – Τι ζητά ο Τραμπ που «βλέπει» ευκαιρία για μπίζνες

Το ΝΑΤΟ στέλνει την «Ανατολική Φρουρά» μετά την εισβολή των drones στην Πολωνία, ποιες χώρες συμμετέχουν - Ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε νέους όρους για να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μελόνι: Προβοκατόρικη τοποθέτηση για τη δολοφονία Κερκ – «Προσπαθεί να δηλητηριάσει το πολιτικό κλίμα»
Σάλος στην Ιταλία 13.09.25

Προβοκατόρικη τοποθέτηση της Μελόνι για τη δολοφονία Κερκ - «Προσπαθεί να δηλητηριάσει το πολιτικό κλίμα»

«Πρέπει να φανταστούμε ότι μπορεί να υπάρξουν ηπιότερες ποινές, για όποιον πυροβολεί στελέχη της δεξιάς;», αναρωτήθηκε η Τζόρτζια Μελόνι, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις

Σύνταξη
Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί παίρνει πίσω την κατάργηση των αργιών – Δίνει «τυράκια» στα συνδικάτα
«Τέλος σε προνόμια» 13.09.25

Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί παίρνει πίσω την κατάργηση των αργιών – Δίνει «τυράκια» στα συνδικάτα

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί κάνει πίσω από βασική επιλογή του προκατόχου του. Δήλωσε ότι θα αποσύρει την κατάργηση των αργιών, αλλά ότι θα «αναζητήσει αλλού» τους πόρους που θα απέδιδαν στο δημόσιο ταμείο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Υπερβολές, ψέματα, μισαλλοδοξία – Η ρητορική του Τσάρλι Κερκ ενέπνεε τους οπαδούς, εξαγρίωνε τους αντιπάλους
Διάττων MAGA αστέρας 13.09.25

Υπερβολές, ψέματα, μισαλλοδοξία – Η ρητορική του Τσάρλι Κερκ ενέπνεε τους οπαδούς, εξαγρίωνε τους αντιπάλους

Η δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ επανέφερε στην επικαιρότητα τη ρητορική του ενάντια σε μαύρους, μετανάστες, φεμινίστριες και ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Αλλά και το γεγονός ότι προκαλούσε ακραία συναισθήματα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νετανιάχου: Υπεραμύνθηκε και πάλι του πλήγματος στο Κατάρ – Νέες διαδηλώσεις για τους ομήρους στο Ισραήλ
Η ανάρτηση 13.09.25

Υπεραμύνθηκε και πάλι του πλήγματος στο Κατάρ ο Νετανιάχου - Νέες διαδηλώσεις για τους ομήρους στο Ισραήλ

Η εξάλειψη των ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ θα άρει το κύριο εμπόδιο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και τον τερματισμό του πολέμου, υποστηρίζει ο Νετανιάχου

Σύνταξη
Υπήρξε γεν. γραμματέας που έκανε τον ΟΗΕ να… λειτουργεί έστω για λίγο;
Ξεχωριστός 13.09.25

Υπήρξε γεν. γραμματέας που έκανε τον ΟΗΕ να... λειτουργεί έστω για λίγο;

Ο πρώτος Ασιάτης γ.γ. του ΟΗΕ μπορούσε να δει τι ήθελε η καθεμία από τις υπερδυνάμεις, πώς αυτό εντασσόταν στη συνολική στρατηγική τους, τις εγχώριες πολιτικές πιέσεις, αλλά και το προσωπικό στυλ ηγεσίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πολωνία: Νέος συναγερμός για drones, και στη Ρουμανία – Έκλεισε αεροδρόμιο, σηκώθηκαν μαχητικά
Τι συνέβη 13.09.25 Upd: 20:44

Νέος συναγερμός για drones στην Πολωνία και τη Ρουμανία - Έκλεισε αεροδρόμιο, σηκώθηκαν μαχητικά

«Αυτές οι ενέργειες είναι προληπτικής φύσης και αποσκοπούν στην ασφάλεια του εναέριου χώρου και την προστασία των πολιτών», ανακοίνωσαν οι αρχές στην Πολωνία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βρετανία: «Unite the kingdom» – Ακροδεξιοί διαδήλωσαν ενάντια στους μετανάστες, αντιρατσιστική αντιδιαδήλωση
Φωτογραφίες και βίντεο 13.09.25

«Unite the kingdom»: Ακροδεξιοί διαδήλωσαν ενάντια στους μετανάστες στο Λονδίνο, αντιρατσιστική αντιδιαδήλωση

Οι ακροδεξιοί φώναζαν συνθήματα ενάντια στους μετανάστες, ενώ κρατούσαν σημαίες της Βρετανίας, της Αγγλίας και του Ισραήλ - «Απελάστε τους ρατσιστές, καλοδεχούμενοι πρόσφυγες» έλεγαν οι αντιφασίστες

Σύνταξη
Ισραήλ: Νέες φονικές επιθέσεις στη Γάζα – Η στιγμή που οι IDF πλήττουν πολυώροφο κτίριο
Αιματοκύλισμα 13.09.25

Νέες φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα - Η στιγμή που οι IDF πλήττουν πολυώροφο κτίριο

Το Ισραήλ συνεχίζει την επιχείρηση κατάληψης της πόλης της Γάζας - Τουλάχιστον 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας παρά τις εντολές για εκκένωση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ουκρανία: Τρεις νεκροί στην επαρχία Ντονέτσκ – Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη χωριού στο Ντνιπροπετρόφσκ
Μαίνεται ο πόλεμος 13.09.25

Τρεις νεκροί στην επαρχία Ντονέτσκ - Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη χωριού στο Ντνιπροπετρόφσκ

Στα τέλη Αυγούστου η Ουκρανία παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι Ρώσοι στρατιώτες έχουν διεισδύσει στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ - Τι λέει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
Η Γαλλία αναπληρώνει πρωθυπουργούς, αλλά η Ουκρανία δεν έχει στρατιώτες – Αδυσώπητοι οι αριθμοί για Ευρωπαίους
Σκληρή πραγματικότητα 13.09.25

Η Γαλλία αναπληρώνει πρωθυπουργούς, αλλά η Ουκρανία δεν έχει στρατιώτες – Αδυσώπητοι οι αριθμοί για Ευρωπαίους

Το στρίμωγμα των Ουκρανών στο μέτωπο συμπίπτει χρονικά με μια περίοδο που οι Ευρωπαίοι αδυνατούν να στηρίζουν αφειδώς το Κίεβο τη στιγμή που η Ρωσία υπερτερεί σε όπλα και στρατεύματα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καλιφόρνια: Σκότωσε 13 ανθρώπους και βίασε 50 – Η ιστορία του πρώην αστυνομικού που συνελήφθη μετά από χρόνια
Κόσμος 13.09.25

Σκότωσε 13 ανθρώπους και βίασε 50: Η ιστορία ενός πρώην αστυνομικού που συνελήφθη μετά από 4 δεκαετίες

Άρχισε να ληστεύει σπίτια στο σκοτάδι και κατέληξε να σκοτώνει δεκάδες ανθρώπους. Η ιστορία ενός πρώην αστυνομικού που τρομοκρατούσε την Καλιφόρνια για δεκαετίες

Σύνταξη
Ατρόμητος – Άρης 1-2: Ιδανικό ντεμπούτο ο Χιμένεθ, με καθοριστικές αλλαγές
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Ατρόμητος – Άρης 1-2: Ιδανικό ντεμπούτο ο Χιμένεθ, με καθοριστικές αλλαγές

Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες μετά το... σοκ του Παναιτωλικού, επικρατώντας στο Περιστέρι του Ατρόμητου με 2-1, στο ντεμπούτο του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο που είχε καθοριστική παρέμβαση.

in.gr Team
Αντί για το τέλος του πολέμου, περαιτέρω εμπλοκή του ΝΑΤΟ – Τι ζητά ο Τραμπ που «βλέπει» ευκαιρία για μπίζνες
Κλιμάκωση ανταγωνισμών 13.09.25

Αντί για το τέλος του πολέμου, περαιτέρω εμπλοκή του ΝΑΤΟ – Τι ζητά ο Τραμπ που «βλέπει» ευκαιρία για μπίζνες

Το ΝΑΤΟ στέλνει την «Ανατολική Φρουρά» μετά την εισβολή των drones στην Πολωνία, ποιες χώρες συμμετέχουν - Ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε νέους όρους για να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η Αμέρικα Φερέρα για τα φοβισμένα παιδιά και τις οικογένειες που απειλούνται με απέλαση και ανελέητο έλεγχο
«Ποιος ειναι ασφαλής;» 13.09.25

Η Αμέρικα Φερέρα για τα φοβισμένα παιδιά και τις οικογένειες που απειλούνται με απέλαση και ανελέητο έλεγχο

Η ηθοποιός Αμέρικα Φερέρα, μίλησε πρόσφατα για την αντιμεταναστευτική πολιτική που ακολουθούν οι ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι είναι «εξοργισμένη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ
Ποδόσφαιρο 13.09.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ, για την 4η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 13.09.25

LIVE: Μπρέντφορντ – Τσέλσι

LIVE: Μπρέντφορντ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Τσέλσι, για την 4η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Μελόνι: Προβοκατόρικη τοποθέτηση για τη δολοφονία Κερκ – «Προσπαθεί να δηλητηριάσει το πολιτικό κλίμα»
Σάλος στην Ιταλία 13.09.25

Προβοκατόρικη τοποθέτηση της Μελόνι για τη δολοφονία Κερκ - «Προσπαθεί να δηλητηριάσει το πολιτικό κλίμα»

«Πρέπει να φανταστούμε ότι μπορεί να υπάρξουν ηπιότερες ποινές, για όποιον πυροβολεί στελέχη της δεξιάς;», αναρωτήθηκε η Τζόρτζια Μελόνι, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις

Σύνταξη
Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί παίρνει πίσω την κατάργηση των αργιών – Δίνει «τυράκια» στα συνδικάτα
«Τέλος σε προνόμια» 13.09.25

Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί παίρνει πίσω την κατάργηση των αργιών – Δίνει «τυράκια» στα συνδικάτα

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί κάνει πίσω από βασική επιλογή του προκατόχου του. Δήλωσε ότι θα αποσύρει την κατάργηση των αργιών, αλλά ότι θα «αναζητήσει αλλού» τους πόρους που θα απέδιδαν στο δημόσιο ταμείο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μεντιλίμπαρ: «Έτοιμος για Πάφο ο Ροντινέι, δεν δείχνει να είναι κάτι σοβαρό του Ζέλσον»
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Έτοιμος για Πάφο ο Ροντινέι, δεν δείχνει να είναι κάτι σοβαρό του Ζέλσον»

Στην κατάσταση των Ροντινέι και Ζέλσον αναφέρθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το 5-0 επί του Πανσερραϊκού, με τον Βάσκο τεχνικό να δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένος από όσα είδε από την ομάδα του.

Σύνταξη
Βurnout, χταπόδια, φετίχ, χρυσό OnlyFans: Η πορνό βιομηχανία της Ευρώπης γυμνή – «Μας καταπίνει ολόκληρους»
Συνέδριο 13.09.25

Βurnout, χταπόδια, φετίχ, χρυσό OnlyFans: Η πορνό βιομηχανία της Ευρώπης γυμνή – «Μας καταπίνει ολόκληρους»

Από το «ερασιτεχνικό» περιεχόμενο στο απόλυτο burnout και από την οικονομική ανασφάλεια στη σκλαβιά του OnlyFans, η πορνογραφική βιομηχανία της Ευρώπης μοιάζει να τσακίζει τις ζωές των δημιουργών σημειώνει ο Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αποκάλυψη: Ο 42χρονος μαστροπός έστελνε απειλητικά μηνύματα στα κορίτσια να μη μιλήσουν
Υπόθεση μαστροπείας 13.09.25

Ο «Κοντός» έστελνε απειλητικά μηνύματα στα κορίτσια να μη μιλήσουν

Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών είναι ο 42χρονος μαστροπός που βίαζε και εξέδιδε τα θύματά του, γνωστός με το ψευδώνυμο «Κοντός».

Σύνταξη
Υπερβολές, ψέματα, μισαλλοδοξία – Η ρητορική του Τσάρλι Κερκ ενέπνεε τους οπαδούς, εξαγρίωνε τους αντιπάλους
Διάττων MAGA αστέρας 13.09.25

Υπερβολές, ψέματα, μισαλλοδοξία – Η ρητορική του Τσάρλι Κερκ ενέπνεε τους οπαδούς, εξαγρίωνε τους αντιπάλους

Η δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ επανέφερε στην επικαιρότητα τη ρητορική του ενάντια σε μαύρους, μετανάστες, φεμινίστριες και ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Αλλά και το γεγονός ότι προκαλούσε ακραία συναισθήματα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Ορτεγκ…όλ και οι μίστερ γκολ
On Field 13.09.25

Ο Ορτεγκ…όλ και οι μίστερ γκολ

Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα έκανε και με το παραπάνω την δουλειά του με γκολ και ασίστ, την ώρα που Ελ Κααμπί και Ταρέμι δίδαξαν την… τέχνη του σέντερ φορ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Θεσσαλονίκη: 16χρονη εκδιδόταν μέσω διαδικτύου – Συνελήφθη 30χρονος «πελάτης» – Κύκλωμα μαστροπών βλέπει η ΕΛ.ΑΣ.
Θεσσαλονίκη 13.09.25

Σοκάρει υπόθεση μαστροπείας 16χρονης - Οι ροζ αγγελίες στο διαδίκτυο και η γυναίκα μαστροπός που αναζητείται

Η 16χρονη κατήγγειλε ότι πίσω από τα ερωτικά ραντεβού κρύβεται μια γυναίκα που γνώρισε το καλοκαίρι του 2024 και της πρότεινε να βάλει ροζ αγγελίες - Της έδινε τα μισά χρήματα από κάθε ραντεβού

Σύνταξη
Νετανιάχου: Υπεραμύνθηκε και πάλι του πλήγματος στο Κατάρ – Νέες διαδηλώσεις για τους ομήρους στο Ισραήλ
Η ανάρτηση 13.09.25

Υπεραμύνθηκε και πάλι του πλήγματος στο Κατάρ ο Νετανιάχου - Νέες διαδηλώσεις για τους ομήρους στο Ισραήλ

Η εξάλειψη των ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ θα άρει το κύριο εμπόδιο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και τον τερματισμό του πολέμου, υποστηρίζει ο Νετανιάχου

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Μονακό 80-83: Ο Τζέιμς «καθάρισε» για τους Μονεγάσκους στην παράταση
Euroleague 13.09.25

Ολυμπιακός – Μονακό 80-83: Ο Τζέιμς «καθάρισε» για τους Μονεγάσκους στην παράταση

Ο Ολυμπιακός, μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, γνώρισε την ήττα από την Μονακό (80-83), με τον Μάικ Τζέιμς να ευστοχεί στο τρίποντο της νίκης 6.6'' πριν το τέλος της παράτασης.

Σύνταξη
Υπήρξε γεν. γραμματέας που έκανε τον ΟΗΕ να… λειτουργεί έστω για λίγο;
Ξεχωριστός 13.09.25

Υπήρξε γεν. γραμματέας που έκανε τον ΟΗΕ να... λειτουργεί έστω για λίγο;

Ο πρώτος Ασιάτης γ.γ. του ΟΗΕ μπορούσε να δει τι ήθελε η καθεμία από τις υπερδυνάμεις, πώς αυτό εντασσόταν στη συνολική στρατηγική τους, τις εγχώριες πολιτικές πιέσεις, αλλά και το προσωπικό στυλ ηγεσίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
