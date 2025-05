Ουκρανία και ΗΠΑ υπέγραψαν τελικά στην Ουάσινγκτον την συμφωνία ευρείας οικονομικής συνεργασίας στο πλαίσιο της οποίας θα δημιουργηθεί ταμείο επενδύσεων στην ανοικοδόμηση της χώρας, που έχει υποστεί πελώριες καταστροφές εξαιτίας του πολέμου που μαίνεται για τρία χρόνια, ενώ θα δοθεί στους Αμερικανούς προνομιακή πρόσβαση στους ουκρανικούς φυσικούς πόρους.

Η συμφωνία αυτή καταγράφεται με φόντο παράλληλες, ευρύτερες διπλωματικές διαπραγματεύσεις προκειμένου να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη.

Άκρως σημαντικό για την Ουκρανία είναι το γεγονός ότι η στρατιωτική δέσμευση των ΗΠΑ επανήλθε δυναμικά στο τραπέζι. Η Ουάσινγκτον είχε χαρακτηρίσει την επικύρωση της συμφωνία ως όχημα επιστροφής της στρατιωτικής της βοήθειας προς το Κίεβο.

Η υπουργός Οικονομίας της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, η οποία μετέβη στην αμερικανική πρωτεύουσα και υπέγραψε τη συμφωνία, δήλωσε ότι πράγματι προβλέπεται η παροχή νέας βοήθειας από τις ΗΠΑ στο μέλλον, όπως συστήματα αεράμυνας.

Η επικύρωση της συμφωνίας εκτιμάται ότι θα σηματοδοτήσει μια αλλαγή στρατηγικής από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσπάθησε να μειώσει τη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Για την Ουκρανία, η ενίσχυση της αεράμυνάς της είναι ζωτικής σημασίας. Η πολεμική αεροπορία της χώρας ανακοίνωσε την Πέμπτη (5/1) ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 5 βαλλιστικούς πυραύλους και 170 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στη διάρκεια επίθεσής της τη νύχτα στην ουκρανική επικράτεια.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία κατέρριψε 74 drones, ενώ άλλα 68 δεν έφτασαν στους στόχους τους πιθανόν λόγω της ενεργοποίησης συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου, πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει σχετικά με τους πυραύλους ή τα υπόλοιπα drones που εξαπολύθηκαν κατά της Ουκρανίας από τις ρωσικές δυνάμεις.

Εν τω μεταξύ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, προειδοποίησε ότι η Ρωσία είναι ικανή να κινητοποιήσει τον στρατό της σε κλίμακα παρόμοια με αυτή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Κατά τη διάρκεια διάλεξης στο Μουσείο της Νίκης στη Μόσχα, δήλωσε: «Αν μια μεγάλη χώρα χρειαστεί να σηκωθεί στο ύψος των περιστάσεων, θα το κάνει οποιαδήποτε στιγμή. Κανείς δεν μπορεί να έχει αμφιβολίες γι’ αυτό».

Αναφέρθηκε επίσης στις τεράστιες απώλειες της Σοβιετικής Ένωσης στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, λέγοντας ότι «περίπου 30 εκατομμύρια Σοβιετικοί πολίτες έδωσαν τη ζωή τους στη μάχη κατά του φασισμού».

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι «εκατομμύρια Ρώσοι» ήδη στηρίζουν την πολεμική προσπάθεια κατά της Ουκρανίας, συγκεντρώνοντας βοήθεια και διανέμοντας εξοπλισμό και πυρομαχικά στο μέτωπο με δικά τους έξοδα.

From late evening until morning, Geran-2 UAVs struck targets in Ukraine

The epicenter of the strikes was the outskirts of Odessa (on video), from where they reported a dozen drone arrivals and Iskander OTRK strikes. Also, a massive Geran-2 UAV strike was carried out on targets… pic.twitter.com/IDUGc4wHju

— Sprinter Observer (@SprinterObserve) May 1, 2025