11.09.2025 | 15:02
Φωτιά στο Άλσος Αχαΐας – Επιχειρούν επτά εναέρια, ήχησε το 112
Ο Βρετανός πρέσβης στις ΗΠΑ παύθηκε από τα καθήκοντά του – Αποκαλύφθηκε η σχέση του με τον Έπσταϊν
Κόσμος 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:16

Ο Βρετανός πρέσβης στις ΗΠΑ παύθηκε από τα καθήκοντά του – Αποκαλύφθηκε η σχέση του με τον Έπσταϊν

Ο Πίτερ Μάντελσον, Βρετανός πρεσβευτής στις ΗΠΑ, απομακρύνθηκε από την θέση του μετά από νέες πληροφορίες για την σχέση του με τον Έπσταϊν

Ο Βρετανός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες Πίτερ Μάντελσον παύθηκε από τα καθήκοντά του εξαιτίας των σχέσεών του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Η ανακοίνωση έγινε από το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών, ενώ η εξέλιξη φέρνει σε δύσκολη θέση τον Βρετανό πρωθυπουργό εν όψει της επίσημης επίσκεψης στο Ηνωμένο Βασίλειο του Ντόναλντ Τραμπ, για τον οποίο υπάρχουν επίσης αποκαλύψεις σχετικά με τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Η σχέση του Μάντελσον με τον Έπσταϊν

Ο Πίτερ Μάντελσον, βετεράνος πολιτικός του Εργατικού Κόμματος με ρόλο κλειδί στην επιτυχία των Εργατικών υπό την ηγεσία του Τόνι Μπλερ, βρέθηκε στο προσκήνιο μετά την δημοσίευση του λευκώματος γενεθλίων του Τζέφρι Έπσταϊν όπου περιέχεται επιστολή στην οποία ο Μάντελσον χαρακτηρίζει τον ‘Επσταϊν «καλύτερό του φίλο», σύμφωνα με το Reuters.

«Υπό το φως των επιπλέον πληροφοριών σε emails που γράφτηκαν από τον Πίτερ Μάντελσον, ο πρωθυπουργός ζήτησε από τον υπουργό Εξωτερικών να τον αποσύρει από πρεσβευτή», ανακοίνωσε το Foreign Office.

«Τα emails δείχνουν ότι το βάθος και η έκταση της σχέσης του Πίτερ Μάντελσον με τον Τζέφρι Έπσταϊν είναι σημαντικά διαφορετικά από ό,τι γνωρίζαμε την χρονική στιγμή του διορισμού του», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών που χαρακτηρίζει «νέα πληροφορία» την αποκάλυψη ότι ο Μάντελσον θεωρούσε εσφαλμένη την καταδίκη του Έπσταϊν για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιού το 2008 και τον συμβούλευε να αγωνιστεί για πρόωρη αποφυλάκιση.

Κατά το τελευταίο διάστημα η πίεση αυξανόταν επί του Κιρ Στάρμερ, ο οποίος είχε διορίσει τον Πίτερ Μάντελσον εδώ και λιγότερο από έναν χρόνο σε μία προσπάθεια ενίσχυσης των σχέσεων ανάμεσα στην βρετανική κυβέρνηση και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Υποστήριξη του Μάντελσον προς τον καταδικασμένο Έπσταϊν

Οταν ερωτήθηκε χθες για το περιεχόμενο της επιστολής αυτής, ο Κιρ Στάρμερ εξέφρασε την υποστήριξή του προς το πρόσωπο του Πίτερ Μάντελσον και έδωσε την διαβεβαίωση ότι του εξέφρασε επανειλημμένως την λύπη του για την σχέση του με τον Έπσταϊν, που πέθανε στην φυλακή το 2019.

Αλλά χθες το βράδυ, τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους και το ταμπλόιντ The Sun, αποκάλυψαν ότι ο Μάντελσον είχε στείλει emails υποστήριξης προς τον Έπσταϊν όταν ήταν κατηγορούμενος για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.

Λίγο πριν ο Έπσταϊν δηλώσει ένοχος και κάνει διακανονισμό στην υπόθεση του 2008, ο Πίτερ Μάντελσον του είχε γράψει: «Εχω τεράστια πίστη σε σένα και αισθάνομαι αδύναμος και οργισμένος γι΄ αυτό που συνέβη».

«Η δήλωση του Πίτερ Μάντελσον σύμφωνα με την οποία η πρώτη καταδίκη του Τζέφρι Έπσταϊν ήταν άδικη και έπρεπε να αμφισβητηθεί συνιστά νέα πληροφορία», εξήγησε σήμερα το Foreign Office.

Για τον Κιρ Στάρμερ, η αποπομπή αυτή, δύο εβδομάδες πριν από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι σκληρό πλήγμα. Ακολουθεί την παραίτηση της αντιπροέδρου της βρετανικής κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ για φορολογική υπόθεση.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο χρόνος πιέζει την αναζήτηση του δράστη – Τι έχει γίνει γνωστό
Κόσμος 11.09.25

Το ταξίδι στην Ιαπωνία και οι αμφιλεγόμενες δηλώσεις Κερκ – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

Συνεχίζεται η αναζήτηση του δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ, ενώ γνωστές έγιναν περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό, αλλά και το παρελθόν του

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πολεμική «δήλωση» Ισραήλ: Δεν χτύπησε τη Χαμάς, απλά… πολλαπλασίασε τα μέτωπα
Μόνο προβλήματα 11.09.25

Πολεμική «δήλωση» Ισραήλ: Δεν χτύπησε τη Χαμάς, απλά... πολλαπλασίασε τα μέτωπα

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν των ΗΠΑ βλέπει μόνο προβλήματα από τις παράνομες επιθέσεις του Ισραήλ σε γειτονικά κράτη και σίγουρα όχι καμία για διαπραγματεύσεις.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πολωνία: Θέτει περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της
Απαγορευμένη ζώνη 11.09.25

Περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της θέτει η Πολωνία

Η απαγόρευση «εφαρμόστηκε για να διασφαλιστεί η εθνική ασφάλεια» αναφέρει η υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας στην Πολωνία - Οι περιορισμοί θα διαρκέσουν έως τις 9 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στο αεροδρόμιο οι Νοτιοκορεάτες που συνελήφθησαν σε εργοστάσιο της Hyundai – Μόνο ένας δέχτηκε τους όρους Τραμπ
Κόσμος 11.09.25

ΗΠΑ: Στο αεροδρόμιο οι Νοτιοκορεάτες που συνελήφθησαν σε εργοστάσιο της Hyundai – Μόνο ένας δέχτηκε τους όρους Τραμπ

Οι νοτιοκορεάτες εργάτες είχαν συλληφθεί σε επιδρομή της ICE σε εργοστάσιο της Hyundai στις ΗΠΑ - Ο Τραμπ τους επέτρεψε να παραμείνουν υπό όρους, όμως μόνο ένας δέχτηκε την προσφορά του

Σύνταξη
Ρωσία: Μαζική ουκρανική επίθεση με drones αναφέρουν οι Αρχές του Μπελγκορόντ – «Τα παιδιά να μείνουν σπίτι»
Κλιμάκωση 11.09.25

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones αναφέρουν οι Αρχές του Μπελγκορόντ στη Ρωσία - «Τα παιδιά να μείνουν σπίτι»

Ο κυβερνήτης του Μπελγκορόντ, στη Ρωσία, Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ ανέφερε νέα επίθεση στο κτίριο της περιφερειακής κυβέρνησης και φωτιά που προκάλεσαν «συντρίμμια από drones»

Σύνταξη
ΗΠΑ – Κολοράντο: Μαθητής άνοιξε πυρ κατά συμμαθητών του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε
Στο Κολοράντο 11.09.25

Νέο αιματοκύλισμα σε σχολείο στις ΗΠΑ - Μαθητής άνοιξε πυρ κατά συμμαθητών του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Ακόμη ένα περιστατικό ένοπλης επίθεσης σε σχολείο των ΗΠΑ, έλαβε χώρα στο Κολοράντο - Μαθητής πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο συμμαθητές του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Σύνταξη
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο Τραμπ σπεύδει να στοχοποιήσει τη «ριζοσπαστική αριστερά» – Φόβοι για εκτεταμένες αναταραχές
Επικίνδυνη ρητορική 11.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο Τραμπ σπεύδει να στοχοποιήσει τη «ριζοσπαστική αριστερά» – Φόβοι για εκτεταμένες αναταραχές

Ο Τραμπ κατηγόρησε τη «ριζοσπαστική αριστερά» για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ - Το ίδιο έκαναν και μεγάλα ονόματα του MAGA

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Κίνα: Πως τα κρίσιμα ορυκτά της δίνουν στρατιωτικό πλεονέκτημα έναντι των ΗΠΑ – Το γάλλιο
Το γάλλιο 11.09.25

Πως τα κρίσιμα ορυκτά δίνουν στρατιωτικό πλεονέκτημα στην Κίνα έναντι των ΗΠΑ

Η Κίνα ασκεί πίεση και υπονομεύει το πλεονέκτημα του αμερικανικού στρατού στις σπάνιες γαίες και τα κρίσιμα ορυκτά όπως το γάλλιο, σύντομα θα έχει το πάνω χέρι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Από τους «Μπλοκάρουμε τα πάντα», έως τον «Νικολά που πληρώνει» – Η Γαλλία σε κρίση, η κοινωνία σε αναβρασμό
Κρίσιμο σταυροδρόμι 11.09.25

Από τους «Μπλοκάρουμε τα πάντα», έως τον «Νικολά που πληρώνει» – Η Γαλλία σε κρίση, η κοινωνία σε αναβρασμό

Εν μέσω πολιτικού αδιεξόδου, δημοσιονομικής κρίσης και αυξανόμενης λαϊκής δυσαρέσκειας στη Γαλλία, η μάχη για το μέλλον της μεταφέρεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στους δρόμους

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Επιτέθηκε η Ρωσία με drones στην Πολωνία;
Κόσμος 11.09.25

Επιτέθηκε η Ρωσία με drones στην Πολωνία;

Η Πολωνία κατηγόρησε τη Ρωσία για επίθεση με drones στην επικράτειά της και ανακοίνωσε ότι ζήτησε διαβούλευση με τα υπόλοιπα μέλη του ΝΑΤΟ, επικαλούμενη το Αρθρο 4 του Καταστατικού Χάρτη του.

Σύνταξη
Δημογραφικό: Σκληρή εικόνα με το πρώτο κουδούνι – Μειώνονται οι μαθητές, κλείνουν σχολεία
Απαιτούνται μέτρα 11.09.25

Το σκληρό πρόσωπο του δημογραφικού με το πρώτο κουδούνι - Μειώνονται οι μαθητές, κλείνουν σχολεία

Στα 46 Ζαγοροχώρια, υπάρχουν δύο σχολεία με 11 μαθητές συνολικά - Στο ακριτικό νησί των Αρκιών, για πρώτη φορά φέτος δεν χτύπησε το κουδούνι - Ενισχυμένα μέτρα για το δημογραφικό ζητούν οι δήμαρχοι

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο χρόνος πιέζει την αναζήτηση του δράστη – Τι έχει γίνει γνωστό
Κόσμος 11.09.25

Το ταξίδι στην Ιαπωνία και οι αμφιλεγόμενες δηλώσεις Κερκ – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

Συνεχίζεται η αναζήτηση του δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ, ενώ γνωστές έγιναν περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό, αλλά και το παρελθόν του

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Μήδεια αφηγείται τη δική της εκδοχή της ιστορίας – «Οι μύθοι είναι καθρέφτες του εαυτού μας»
«Μια γυναίκα ξένη» 11.09.25

Η Μήδεια αφηγείται τη δική της εκδοχή της ιστορίας - «Οι μύθοι είναι καθρέφτες του εαυτού μας»

To βιβλίο «No Friend to This House» της Natalie Haynes είναι μια συναρπαστική εκδοχή του μύθου του Χρυσόμαλλου Δέρατος, μια επανερμηνεία των αρχαίων ελληνικών μύθων που θέτει τις γυναίκες στο επίκεντρο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σπανούλης για Αταμάν: «Περιμέναμε τι θα πει για τον Γιάννη, το ίδιο κάνει για χρόνια…»
Μπάσκετ 11.09.25

Σπανούλης για Αταμάν: «Περιμέναμε τι θα πει για τον Γιάννη, το ίδιο κάνει για χρόνια…»

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν άφησε το γάντι να πέσει και μετά τα mind games του Εργκίν Αταμάν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, απάντησε πως στο στρατόπεδο της Εθνικής περίμεναν να ακούσουν αυτά ακριβώς που είπε...

Σύνταξη
Ν. Νικηφορίδης–Imperial Brands Hellas: Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της εποχής με στρατηγικό σχεδιασμό και υπεύθυνες καινοτομίες
Τα Νέα της Αγοράς 11.09.25

Ν. Νικηφορίδης–Imperial Brands Hellas: Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της εποχής με στρατηγικό σχεδιασμό και υπεύθυνες καινοτομίες

Με «όχημα» τη βιώσιμη ανάπτυξη, την πελατοκεντρική σκέψη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η Imperial Brands Hellas διακρίνεται και διαμορφώνει το μέλλον του κλάδου.

Σύνταξη
Φάμελλος στο in: Ούτε ο Τσίπρας ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ φοβόμαστε τη συζήτηση για το ’15 – Βγάλαμε τη χώρα από τη χρεοκοπία με την κοινωνία όρθια
Πολιτική Γραμματεία 11.09.25

Φάμελλος στο in: Ούτε ο Τσίπρας ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ φοβόμαστε τη συζήτηση για το ’15 – Βγάλαμε τη χώρα από τη χρεοκοπία με την κοινωνία όρθια

«Μια από τις πολύτιμες παρακαταθήκες είναι ότι μπορεί τα πράγματα να γίνουν αλλιώς και ο ΣΥΡΙΖΑ ξέρει τον τρόπο.. Γιατί το κάναμε το 2015 -2019» τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος απαντώντας σε ερώτηση του in

Σύνταξη
Το graffiti του Banksy στα Δικαστήρια του Λονδίνου σβήστηκε δύο μέρες μετά την εμφάνισή του
Culture Live 11.09.25

Το graffiti του Banksy στα Δικαστήρια του Λονδίνου σβήστηκε δύο μέρες μετά την εμφάνισή του

Μόλις δύο ημέρες άντεξε η νέα τοιχογραφία του Banksy στον εξωτερικό τοίχο του Royal Courts of Justice στο Λονδίνο, καθώς οι αρχές την αφαίρεσαν επικαλούμενες την προστασία του κτιρίου

Σύνταξη
Πολεμική «δήλωση» Ισραήλ: Δεν χτύπησε τη Χαμάς, απλά… πολλαπλασίασε τα μέτωπα
Μόνο προβλήματα 11.09.25

Πολεμική «δήλωση» Ισραήλ: Δεν χτύπησε τη Χαμάς, απλά... πολλαπλασίασε τα μέτωπα

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν των ΗΠΑ βλέπει μόνο προβλήματα από τις παράνομες επιθέσεις του Ισραήλ σε γειτονικά κράτη και σίγουρα όχι καμία για διαπραγματεύσεις.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΕΛ.ΑΣ.: Χειροπέδες σε 42χρονο με κατηγορίες για βιασμό, εμπορία ανθρώπων και ναρκωτικά
Πώς δρούσε 11.09.25

Χειροπέδες σε 42χρονο για εμπορία ανθρώπων - Βίαζε, εξέδιδε και ανάγκαζε τα θύματα να συμμετέχουν σε ταινίες πορνό

Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος από το 2016 έως το 2022 προσέγγιζε νεαρές γυναίκες που βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική κατάσταση και τις εκμεταλλευόταν

Σύνταξη
