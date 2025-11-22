Έγγραφα αποκαλύπτουν μία στενή σχέση ανάμεσα στον Τσόμσκι και τον Έπσταϊν – Επιστολή αναφέρει «τακτική επαφή»

Ο διακεκριμένος γλωσσολόγος και φιλόσοφος Νόαμ Τσόμσκι φέρεται να χαρακτήρισε ως «πολύτιμη εμπειρία» το γεγονός ότι διατηρούσε «τακτική επαφή» με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος μέχρι τότε είχε καταδικαστεί, σύμφωνα με ηλεκτρονικά μηνύματα που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα τον Νοέμβριο του τρέχοντος μήνα από Αμερικανούς νομοθέτες, υποστηρίζει ο Guardian.

Τέτοια σχόλια που είτε έγιναν από τον Τσόμσκι, ή του αποδίδονται, υποδηλώνουν ότι η σχέση του με τον Έπσταϊν ήταν βαθύτερη από τις περιστασιακές πολιτικές και ακαδημαϊκές συζητήσεις που ο πρώτος είχε προηγουμένως ισχυριστεί ότι είχε με τον δεύτερο.

Τι έγινε γνωστό για την σχέση του Τσόμσκι με τον Έπσταϊν

Ο 96χρονος Τσόμσκι φέρεται επίσης να έχει παραδεχτεί ότι έλαβε περίπου 270.000 δολάρια από έναν λογαριασμό συνδεδεμένο με τον Έπσταϊν, ενώ ταξινομούσε την καταβολή κοινών κεφαλαίων που αφορούσαν τον πρώτο από τους δύο γάμους του, αν και ο καθηγητής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT) έχει επιμείνει ότι «ούτε ένα σεντ» προήλθε απευθείας από τον διαβόητο χρηματοδότη.

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποκαλύφθηκαν στις 12 Νοεμβρίου από τα μέλη της επιτροπής εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ περιείχαν γενικά λεπτομέρειες για την αλληλογραφία του Έπσταϊν με πολιτικούς, ακαδημαϊκούς και επιχειρηματίες, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Μπιλ Κλίντον, Λάρι Σάμμερς, και ο Στιβ Μπάνον, μακροχρόνιος σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ. Επιπλέον, αποκαλύπτουν ότι ο Έπσταϊν και ο Τσόμσκι ήταν αρκετά στενοί φίλοι ώστε να συζητούν για μουσικά ενδιαφέροντα και ακόμη και για πιθανές διακοπές.

Ίσως το πιο αποκαλυπτικό από τα έγγραφα που σχετίζονται με τον Τσόμσκι ήταν μια επιστολή υποστήριξης προς τον Έπσταϊν που αποδίδεται στον Τσόμσκι με την προσφώνηση «προς όποιον ενδιαφέρεται», αναφέρει το δημοσίευμα του Guardian. Δεν φέρει ημερομηνία, αλλά περιέχει μια δακτυλογραφημένη υπογραφή με το όνομα του Τσόμσκι και αναφέρεται στη θέση του ως διακεκριμένου καθηγητή του Πανεπιστημίου της Αριζόνα, ρόλο που ανέλαβε το 2017, όπως ανέφερε για πρώτη φορά το ειδησεογραφικό πρακτορείο WBUR της Μασαχουσέτης.

Ο Έπσταϊν ομολόγησε την ενοχή του το 2008 στη Φλόριντα για κατηγορίες της πολιτείας. Εξέτισε 13 μήνες από ποινή 18 μηνών και αποφυλακίστηκε τον Ιούλιο του 2009.

Τι ανέφερε επιστολή

«Γνώρισα τον Τζέφρι Έπσταϊν πριν από έξι χρόνια», ανέφερε η επιστολή υποστήριξης του Τσόμσκι, η οποία εξετάστηκε από την εφημερίδα Guardian μετά την κυκλοφορία της από την επιτροπή εποπτείας της Ρεπουμπλικανικής Βουλής. «Από τότε είμαστε σε τακτική επαφή, με πολλές μακρές και συχνά σε βάθος συζητήσεις για ένα πολύ ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικοτήτων και της επαγγελματικής μας εργασίας, αλλά και πολλών άλλων θεμάτων για τα οποία έχουμε κοινά ενδιαφέροντα. Ήταν μια πολύτιμη εμπειρία για μένα».

Δεν είναι σαφές αν ο Τσόμσκι έστειλε την επιστολή σε κάποιον. Ωστόσο, εξυμνεί τον Έπσταϊν για το ότι δίδαξε στον Τσόμσκι «το περίπλοκο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα» με έναν τρόπο που «ο οικονομικός Τύπος και τα επαγγελματικά περιοδικά» δεν είχαν καταφέρει.

«Κάποτε, όταν συζητούσαμε για τις συμφωνίες του Όσλο, ο Τζέφρι πήρε το τηλέφωνο και κάλεσε τον Νορβηγό διπλωμάτη που τις επέβλεπε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια ζωντανή ανταλλαγή απόψεων», ανέφερε η επιστολή. Η επιστολή περιγράφει πώς ο Έπσταϊν είχε κανονίσει για τον Τσόμσκι – ο οποίος είναι και πολιτικός ακτιβιστής – να συναντήσει κάποιον που είχε «μελετήσει προσεκτικά και για τον οποίο είχε γράψει», τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ Εχούντ Μπάρακ.

Ο Έπσταϊν είχε – «με περιορισμένη επιτυχία» – βοηθήσει τις προσπάθειες της δεύτερης συζύγου του Τσόμσκι, Βαλέρια, να τον εισάγει «στον κόσμο της τζαζ και των θαυμάτων της», συνέχιζε η επιστολή.

Καταλήγει: «Η επίδραση της απεριόριστης περιέργειας, της εκτεταμένης γνώσης, των διεισδυτικών ιδεών και των στοχαστικών εκτιμήσεων του Τζέφρι ενισχύεται από την ανεπιτήδευτη συμπεριφορά του, χωρίς ίχνος αλαζονείας. Γρήγορα έγινε ένας πολύτιμος φίλος και τακτική πηγή πνευματικής ανταλλαγής και διέγερσης».

Μια άλλη αξιοσημείωτη επικοινωνία μεταξύ του Τσόμσκι και του Έπσταϊν είναι ένα email του 2015, στο οποίο ο τελευταίος προσφέρει στον πρώτο τη χρήση των κατοικιών του στη Νέα Υόρκη και το Νέο Μεξικό.

Τα email δεν αναφέρουν αν ο Τσόμσκι εκμεταλλεύτηκε την προσφορά, της οποίας οι λεπτομέρειες ήρθαν στο φως καθώς ορισμένοι αξιωματούχοι προσπαθούν να διερευνήσουν τις κατηγορίες για εγκλήματα του Έπσταϊν σε ένα ράντσο που του ανήκε έξω από τη Σάντα Φε, στο Νέο Μεξικό.

Η υπόθεση στο προσκήνιο

Το ενδιαφέρον για την υπόθεση Έπσταϊν έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, αφού ο Τραμπ – πρώην φίλος του – δεσμεύτηκε να δημοσιεύσει τον πλήρη κατάλογο των πελατών του αποθανόντος χρηματοδότη. Ωστόσο, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο, το υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχει τέτοιος κατάλογος και ότι δεν θα δημοσιεύσει επιπλέον αρχεία σχετικά με τη δίωξη του Έπσταϊν, πυροδοτώντας έναν σάλο που ο πρόεδρος προσπάθησε να αποδοκιμάσει ως «φάρσα» των Δημοκρατικών.

Ωστόσο, η πίεση ήταν τόσο μεγάλη που ο Τραμπ υπέγραψε την Τετάρτη ένα νομοσχέδιο που κατευθύνει το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει περισσότερα από αυτά που έχουν γίνει γνωστά ως τα αρχεία Έπσταϊν.

Ο Τσόμσκι δεν είναι ο μόνος διάσημος ακαδημαϊκός της Μασαχουσέτης που έχει εμπλακεί στο σκάνδαλο Έπσταϊν. Την Τετάρτη, ο Λάρι Σάμερς παραιτήθηκε από τη θέση του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ – όπου κάποτε ήταν πρόεδρος – μετά την ανταλλαγή email με τον Έπσταϊν που αναζωπύρωσε τις ερωτήσεις σχετικά με τη σχέση τους.