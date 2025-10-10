newspaper
10.10.2025 | 19:42
Μεγάλη έκρηξη στο Τενεσί - Αναφορές για πολλά θύματα
Σημαντική είδηση:
10.10.2025 | 15:10
24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου σε Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ
Κατάπαυση πυρός στη Γάζα: Αυτοί είναι οι 20 Ισραηλινοί όμηροι που θεωρούνται ζωντανοί
Κόσμος 10 Οκτωβρίου 2025 | 18:37

Κατάπαυση πυρός στη Γάζα: Αυτοί είναι οι 20 Ισραηλινοί όμηροι που θεωρούνται ζωντανοί

Στους 20 ανέρχονται οι ζωντανοί όμηροι στη Γάζα που στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα ανταλλαχθούν με Παλαιστίνιους κρατούμενος

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Boomer panic»: Τι συμβαίνει με την ψυχική κατάσταση αυτής της γενιάς;

«Boomer panic»: Τι συμβαίνει με την ψυχική κατάσταση αυτής της γενιάς;

Spotlight

Η συμφωνία για την λήξη του πολέμου στη Γάζα προβλέπει την επιστροφή στο Ισραήλ συνολικά 47 ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Από αυτούς τουλάχιστον 25 θεωρούνται νεκροί.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα οι 20 όμηροι που θα επιστρέψουν στο Ισραήλ είναι οι:

Ματάν Άνγκρεστ, 22 ετών

Υπαξιωματικός, των IDF συνελήφθη στο άρμα μάχης του κοντά στη Λωρίδα της Γάζας αφού προσπάθησε να σταματήσει τη διείσδυση των μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος κοντά στη βάση Ναχάλ Οζ. Τα υπόλοιπα τρία μέλη του πληρώματος του άρματος σκοτώθηκαν και τα πτώματα δύο από αυτούς παραμένουν ακόμη στη Γάζα. Σε βίντεο που δημοσιοποίησε η οικογένειά του τον Απρίλιο του 2025, βλέπει κανείς τη στιγμή που απάγεται από το άρμα του.

Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, 28 ετών

Οι δίδυμοι Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, 28 ετών σήμερα, απήχθησαν από τη συνοικία των νέων του κιμπούτς Κφαρ Αζά, που πυρπολήθηκε από τους μαχητές της Χαμάς. Τα δύο αδέλφια, που ήταν αχώριστα, εργάζονταν μαζί στον κλάδο της μουσικής παραγωγής. Οι γονείς και ο μεγαλύτερος αδελφός τους επέζησαν από την επίθεση.

Ελκάνα Μπόχμποτ, 36 ετών

Ένας από τους παραγωγούς του φεστιβάλ Nova, μαζί με τους παιδικούς του φίλους Μάικλ και Όσερ Ουάκνιν, που σκοτώθηκαν στις 7 Οκτωβρίου μαζί με σχεδόν 370 ανθρώπους σε αυτή τη γιορτή της τέκνο. Βίντεο που τον δείχνει με χειροπέδες και τραυματισμένο στο πρόσωπο να μεταφέρεται από τους απαγωγείς του μεταδόθηκε την ημέρα της επίθεσης της Χαμάς. Ο Ελκάνα Μπόχμποτ είναι παντρεμένος με Ισραηλινή κολομβιανής καταγωγής.

Πατέρας ενός αγοριού, ζούσε στο Μεβασερέτ Τζιόν, κοντά στην Ιερουσαλήμ. Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο του χορήγησε την κολομβιανή υπηκοότητα τον Νοέμβριο του 2023.

Η σύζυγός του Ρεμπέκα Γκονσάλες δήλωσε στα μέσα Φεβρουαρίου 2025 ότι έλαβε «απόδειξη ότι ζει» από τον Οχάντ Μπεν Άμι, πρώην όμηρο που απελευθερώθηκε στις 8 Φεβρουαρίου και κρατούνταν μαζί με τον σύζυγό της. Ο όμηρος εμφανίστηκε τον Μάιο σε ένα βίντεο που μετέδωσε η Χαμάς, μαζί με έναν άλλο όμηρο, τον Γιόσεφ Χάιμ Ορχάνα. Ο Ελκάνα Μπόχμποτ εμφανιζόταν σιωπηλός, εξασθενημένος και ξαπλωμένος με κουβέρτα.

AP Photo/Leo Correa

Ρομ Μπρασλάφσκι, 21 ετών

Από την Ιερουσαλήμ, Γερμανός πολίτης, εργάζονταν στην ασφάλεια του φεστιβάλ Nova. Από τις 10:30, οπότε επικοινώνησε για τελευταία φορά με τη μητέρα του μέχρι τις 13:30, οπότε εξαφανίστηκε, ο φύλακας ήταν εκεί, βοηθώντας πολλούς θεατές του φεστιβάλ, σύμφωνα με επιζώντες. Τραυματίστηκε και στα δύο χέρια κατά την επίθεση. Τον Αύγουστο του 2025, ο Ισλαμικός Τζιχάντ, σύμμαχος της Χαμάς, δημοσιοποίησε βίντεο που έδειχνε τον Ρομ Μπρασλάφσκι να μιλάει προφανώς υπό καταναγκασμό, όπου εμφανίζεται πολύ εξασθενημένος και αδυνατισμένος.

Νιμρόντ Κοέν, 21 ετών

Βρισκόταν μαζί με τη μονάδα τεθωρακισμένων όπου υπηρετούσε κοντά στο κιμπούτς Ναχάλ Οζ. «Προδόθηκε» από το άρμα του, που ακινητοποιήθηκε λόγω ελαττωματικών φρένων. Τον στρατιώτη έβγαλαν από το όχημά του οι επιτιθέμενοι, μαζί με άλλα τρία μέλη του πληρώματος, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε η Χαμάς. Οι άλλοι τρείς του πληρώματος, ο Όμερ Νόιτρα, ο Οζ Ντάνιελ και ο Σάκεντ Νταχάν, πέθαναν στις 7 Οκτωβρίου και τα πτώματά τους μεταφέρθηκαν στη Γάζα.

Νταβίντ και Άριελ Κούνιο, 35 και 28 ετών

Οι Ισραηλινοαργεντίνοι αδελφοί Νταβίντ και Άριελ Κούνιο απήχθησαν μαζί με τη διευρυμένη οικογένειά τους ενώ κρύβονταν στο ασφαλισμένο δωμάτιο της κατοικίας του Νταβίντ Κούνιο στο κιμπούτς Νιρ Οζ. Για να τους αναγκάσουν να βγουν από εκεί, οι επιτιθέμενοι πυρπόλησαν το σπίτι. Η οικογένειά τους καταγράφει τους περισσότερους ομήρους (οκτώ). Η Σαρόν Αλόνι Κούνιο, 34 ετών, σύζυγος του Νταβίντ Κούνιο, και τα δύο δίδυμα παιδιά τους ηλικίας τριών ετών, καθώς και η Ντανιέλε Αλόνι, 44 ετών, αδελφή της Σαρόν Αλόνι Κούνιο, και η πεντάχρονη κόρη της απελευθερώθηκαν στη διάρκεια της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο του 2023. Η μνηστή του Άριελ Κούνιο, η Αρμπέλ Γεχούντ, 28 ετών, απελευθερώθηκε στις 30 Ιανουαρίου.

Εβιατάρ Νταβίντ, 24 ετών

Οι γονείς του Εβιατάρ Νταβίντ ανακάλυψαν από μια φωτογραφία στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram ότι ο γιος τους ήταν όμηρος στη Γάζα. Ο νεαρός άνδρας εμφανιζόταν εκεί με το πρόσωπο φωτισμένο από φακό. Στις 7 Οκτωβρίου, συμμετείχε μαζί με τον παιδικό του φίλο Γκάι Γκιλμπόα Νταλάι στο φεστιβάλ Nova. Ο τελευταίος απήχθη επίσης και πιστεύεται ότι είναι ακόμη εν ζωή στη λωρίδα της Γάζας. Τον Αύγουστο του 2025, η Χαμάς δημοσιοποίησε βίντεο που έδειχνε τον Εβιατάρ Νταβίντ σοβαρά υποσιτισμένο και εμφανώς εξασθενημένο.

Γκάι Γκιλμπόα Νταλάι, 24 ετών

Ο Γκάι Γκιλμπόα Νταλάι συμμετείχε με τρεις φίλους στο πρώτο του ρέιβ πάρτυ όταν απήχθη στο φεστιβάλ Nova. Η οικογένειά του έμαθε γρήγορα την απαγωγή του βλέποντας ένα βίντεο με εκείνον και τον καλύτερο φίλο του Εβιατάρ Νταβίντ, με τα χέρια δεμένα σε μια σήραγγα στη Γάζα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία ενός ομήρου που απελευθερώθηκε τον Ιούνιο στη διάρκεια επιχείρησης του ισραηλινού στρατού, οι δεσμοφύλακές τους τούς κακομεταχειρίστηκαν.

Ο Γκάι Γκιλμπόα Νταλάι και ο Εβιατάρ Νταβίντ εμφανίστηκαν τον Φεβρουάριο σε βίντεο της Χαμάς να παρακολουθούν ένα από τα σκηνικά απελευθέρωσης ομήρων στη Γάζα προτού κλειστούν στο αυτοκίνητο, εκλιπαρώντας να αφεθούν ελεύθεροι. Εμφανίζεται σε βίντεο της Χαμάς στις 5 Σεπτεμβρίου μαζί με έναν άλλο όμηρο, τον Αλόν Οχέλ, σε μια σήραγγα.

Μαξίμ Χερκίν, 37 ετών

Ισραηλινορώσος, ο Μαξίμ Χερκίν ζει στο Τιράτ Καρμέλ, στο βόρειο Ισραήλ, και είναι πατέρας ενός μικρού κοριτσιού, πέντε ετών σήμερα, που ζει με τη μητέρα του στη Ρωσία. Είχε έρθει στο Ισραήλ με τη μητέρα του από την Ουκρανία. Την άνοιξη του 2025, ο ένοπλος βραχίονας της Χαμάς δημοσιοποίησε βίντεο στο οποίο ο Μαξίμ Χερκίν εμφανίζεται ξαπλωμένος με μπανταρισμένο το κεφάλι και το αριστερό χέρι και καφέ κηλίδες.

Εϊτάν Χορν, 39 ετών

Ο Εϊτάν Χορν, που ζούσε στην πόλη Κφαρ Σάμπα, απήχθη από το σπίτι του μεγαλύτερου αδελφού του Γαΐρ Χορν στο κιμπούτς Νιρ Οζ. Στις 7 Οκτωβρίου απήχθη επίσης ο διαβητικός αδελφός του ο οποίος απελευθερώθηκε τον Φεβρουάριο του 2025. Πριν από την απελευθέρωση του μεγαλύτερου αδελφού, τα δύο αδέλφια κρατούνταν μαζί. Η οικογένεια Χορν είχε έρθει στο Ισραήλ από την Αργεντινή πριν από χρόνια. Εκπαιδευτικός, ο Εϊτάν Χονρ εργάστηκε επί χρόνια σε διάφορα κινήματα νεολαίας, για τα οποία είχε βρεθεί σε αποστολή στο Περού.

Σεγκέβ Καλφόν, 27 ετών

Ο Σενγκέβ Καλφόν, από την Ντιμόνα , εργαζόταν μαζί με τον πατέρα του στο οικογενειακό αρτοποιείο στην Αράντ, στην έρημο Νεγκέβ. Ο παιδικός του φίλος, που ήταν μαζί του στο φεστιβάλ Nova, αφηγήθηκε πώς συνελήφθη ενώ κρυβόταν σε έναν θάμνο στην άκρη του δρόμου 232 που συνδέει τα κιμπούτς κοντά στη Γάζα. Ένας από τους ομήρους που απελευθερώθηκαν τον Φεβρουάριο είπε πως κρατούνταν κάποια περίοδο μαζί του, σύμφωνα με την οικογένειά του.

Μπαρ Κούπερσταϊν, 23 ετών

Προτού απαχθεί στο φεστιβάλ Nova, ο Μπαρ Κούπερσταϊν είχε μείνει για να βοηθήσει τους θεατές που είχαν πυροβοληθεί. Νοσηλευτής στον στρατό, εκείνη την ημέρα ήταν εκτός υπηρεσίας, αλλά περιλαμβανόταν στο προσωπικό του φεστιβάλ. Βίντεο που τον δείχνουν με δεμένα χέρια δημοσιοποιήθηκαν μετά την απαγωγή του. Ο Μπαρ Κούπερσταϊν είναι από τη Χολόν, κοντά στο Τελ Αβίβ.

Όμρι Μιράν, 48 ετών

Μασέρ-θεραπευτής, που έχει επίσης ουγγρική υπηκοότητα, ο Όμρι Μιράν απήχθη στο κιμπούτς Ναχάλ Οζ, όπου διέμενε, μπροστά στη σύζυγό του Λιτσάι Μιράν-Λαβί και στα δύο κοριτσάκια τους, που αφέθηκαν ελεύθερες. Ο πατέρας του, ο Ντανί Μιράν, αφήνει γενειάδα εν αναμονή της επιστροφής του γιου του, αφότου τον είδε, με γενειάδα, σε ένα βίντεο που δημοσιοποίησε η Χαμάς τον Απρίλιο του 2024, λέγοντας ότι αν ο γιος του δεν μπορεί να ξυριστεί, δεν θα ξυριστεί ούτε κι ο ίδιος. Μιλώντας προφανώς υπό καταναγκασμό, ο Όμρι Μιράν περιέγραφε στο βίντεο αυτό μια «δύσκολη κατάσταση» λόγω των «πολλών βομβαρδισμών» του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Έλεγε πως ελπίζει ότι θα μπορέσει να ξαναβρεθεί με την οικογένειά του για την επέτειο της ίδρυσης του εβραϊκού κράτους στις 14 Μαΐου. Επανεμφανίστηκε σε ένα άλλο βίντεο που δημοσιοποίησε η Χαμάς στις 23 Απριλίου 2025.

Εϊτάν Μορ, 25 ετών

Ο μεγαλύτερος από οκτώ αδέλφια μιας θρησκευόμενης οικογένειας που διαμένει στον οικισμό Κιριάτ Άρμπα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ο Εϊτάν Μορ ήταν στο Nova ως φύλακας μαζί με φίλους. Ο πατέρας του Τζβίκα Μορ είναι ο ιδρυτής του Φόρουμ της Ελπίδας, μιας συλλογικότητας γονέων ομήρων που αντιτίθενται σε κάθε συμφωνία με τη Χαμάς και απαιτούν από τις ισραηλινές αρχές να ασκήσουν περισσότερη στρατιωτική πίεση προκειμένου η Χαμάς να συνθηκολογήσει και να απελευθερώσει τους ομήρους.

Γιόσεφ Χαΐμ Οχάνα, 25 ετών

Απήχθη στο φεστιβάλ Nova όπου ήταν μπάρμαν. Τον είδαν να βοηθά τους τραυματίες προτού διαφύγει με έναν φίλο. Ο όμηρος εμφανίστηκε τον Μάιο σε βίντεο που δημοσιοποίησε η Χαμάς, μαζί με έναν άλλο όμηρο, τον Ελκάνα Μποχμπότ.

Αλόν Οχέλ, 24 ετών

Ταλαντούχος πιανίστας, που επρόκειτο να ξεκινήσει σπουδές μουσικής στην περίβλεπτη σχολή Rimon de Ramat Hasharon (κεντρικά), είχε επιστρέψει από ένα ταξίδι στην Ασία μερικές εβδομάδες προτού απαχθεί στο φεστιβάλ Nova. Συνελήφθη όμηρος σε ένα καταφύγιο στον δρόμο 232 που συνδέει τα κιμπούτς κοντά στη Γάζα, μαζί με άλλους τρεις νεαρούς άνδρες. Ζει στη Λαβόν, ένα χωριό στο βόρειο Ισραήλ, και έχει επίσης σερβική και γερμανική υπηκοότητα. Η οικογένεια του Αλόν Οχέλ δήλωσε τον Φεβρουάριο του 2025 ότι είχε λάβει μια πρώτη απόδειξη ότι είναι ζωντανός, χάρη σε μαρτυρίες άλλων κρατουμένων που είχαν απελευθερωθεί πρόσφατα. «Είναι προφανές ότι ο Αλόν έχει χάσει την όραση από το δεξί μάτι, και εμφανίζεται σκελετωμένος και θλιμμένος», δήλωσαν οι γονείς του μετά τη δημοσιοποίηση από τη Χαμάς βίντεο του γιου τους τον Σεπτέμβριο.

Αβινατάν Ορ, 32 ετών

Γιος θρησκευόμενης οικογένειας που διαμένει στον οικισμό Σίλο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ο Αβινατάν Ορ είναι ο δεύτερος από επτά παιδιά. Ζευγάρι με τη Νόα Αργκαμανί που απήχθη την ίδια μέρα στο φεστιβάλ Nova και απελευθερώθηκε από ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση τον Ιούνιο του 2024. Έχει επίσης βρετανική υπηκοότητα.

Μάταν Ζανγκάουκερ, 25 ετών

Απήχθη από την κατοικία του στο κιμπούτς Νιρ Οζ. Μαζί του απήχθη και η Ιλιάνα Γκριτσέφσκι, η Ισραηλινομεξικάνα σύντροφός του που απελευθερώθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2023, την τελευταία ημέρα της πρώτης εκεχειρίας.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Goldman Sachs: Ανεβάζει και πάλι τον στόχο για το ελληνικό χρηματιστήριο

Goldman Sachs: Ανεβάζει και πάλι τον στόχο για το ελληνικό χρηματιστήριο

Vita.gr
«Boomer panic»: Τι συμβαίνει με την ψυχική κατάσταση αυτής της γενιάς;

«Boomer panic»: Τι συμβαίνει με την ψυχική κατάσταση αυτής της γενιάς;

Economy
Capital Economics: Το Ταμείο Ανάκαμψης αύξησε το ΑΕΠ της Ελλάδας έως 1,5%

Capital Economics: Το Ταμείο Ανάκαμψης αύξησε το ΑΕΠ της Ελλάδας έως 1,5%

inWellness
inTown
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Νόμπελ Ειρήνης: Η Βενεζουελάνα νικήτρια το αφιερώνει στον Τραμπ, που βυθίζει βάρκες με συμπατριώτες της
Τραγική ειρωνεία 10.10.25

Νόμπελ Ειρήνης: Η Βενεζουελάνα νικήτρια το αφιερώνει στον Τραμπ, που βυθίζει βάρκες με συμπατριώτες της

«Ο Πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να συνάπτει ειρηνευτικές συμφωνίες, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές... Η Επιτροπή Νόμπελ απέδειξε ότι θέτει την πολιτική πάνω από την ειρήνη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Μακρόν θα ανακοινώσει τον νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ώρες
Πολιτικό διέξοδο; 10.10.25

Γαλλία: Ο Μακρόν θα ανακοινώσει τον νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ώρες

Το δήλωσε ο ηγέτης του κεντρώου συνασπισμού LIOT, μετά τη συνάντηση του Εμανουέλ Μακρόν με τις ηγεσίες των κομμάτων στο Ελιζέ. Ωστόσο, κανένα κόμμα δεν φαίνεται ικανοποιημένο από όσα άκουσε.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ισπανία απαντά στον Τραμπ: Δεν θα πλήξουμε την κοινωνική μας πολιτική για χάρη του ΝΑΤΟ
Ηχηρό μήνυμα 10.10.25

Η Ισπανία απαντά στον Τραμπ: Δεν θα πλήξουμε την κοινωνική μας πολιτική για χάρη του ΝΑΤΟ

Η Ισπανία σχολίασε την απαίτηση Τραμπ να αποβληθεί από το ΝΑΤΟ, γιατί δεν προχωρά σε αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 5%. «Είμαστε σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση», δηλώνει ο αντιπρόεδρος Μπολάνιος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στη βόρεια Γάζα επιστρέφουν οι Παλαιστίνιοι – Αντικρίζουν την απόλυτη καταστροφή
«Και τώρα τι;» 10.10.25

Στη βόρεια Γάζα επιστρέφουν οι Παλαιστίνιοι – Αντικρίζουν την απόλυτη καταστροφή

Μετά την επίσημη ανακοίνωση του Ισραήλ ότι τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στο βόρειο τμήμα της περιοχής, αντικρίζοντας την απόλυτη καταστροφή

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Νόμπελ Ειρήνης: Απονέμεται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σημαντική φιγούρα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα
Αντίπαλος του Μαδούρο 10.10.25

Το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σημαντική φιγούρα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα

Το Νόμπελ Ειρήνης δεν απονεμήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ αλλά σε μία πολιτικό της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας - Η βράβευση έρχεται την ώρα που οι σχέσεις Καράκας - Ουάσιγκτον είναι «στο κόκκινο»

Σύνταξη
Μεγαλύτερη ποινή έλαβε βιαστής της Ζιζέλ Πελικό που είχε κάνει έφεση – «Πότε σου έδωσα τη συγκατάθεσή μου; Ποτέ»
Κόσμος 10.10.25

Μεγαλύτερη ποινή έλαβε βιαστής της Ζιζέλ Πελικό που είχε κάνει έφεση – «Πότε σου έδωσα τη συγκατάθεσή μου; Ποτέ»

Νέα απόφαση έλαβε δικαστήριο στη Γαλλία, αυξάνοντας την ποινή ενός από τους βιαστές της Ζιζέλ Πελικό, ο οποίος είχε κάνει έφεση στην πρώτη απόφαση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ισημερινός: Η κυβέρνηση κατεβάζει 3.000 στρατιώτες στους δρόμους εν μέσω κινητοποιήσεων ιθαγενών
Κλιμάκωση 10.10.25

Η κυβέρνηση του Ισημερινού κατεβάζει 3.000 στρατιώτες στους δρόμους εν μέσω κινητοποιήσεων των ιθαγενών

Σε ρυθμό κινητοποιήσεων ο Ισημερινός με μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια - Μετά από έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες η δεξιά κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό στους δρόμους

Σύνταξη
Γάζα: Στο Ισραήλ αμερικανοί στρατιώτες για να «επιτηρούν τη συμφωνία» – Βομβαρδισμοί των IDF μετά τη συμφωνία
Εύθραυστη εκεχειρία 10.10.25

Αμερικανικά στρατεύματα αναπτύσσονται στο Ισραήλ για «επιτήρηση της συμφωνίας» - Οι επιθέσεις στη Γάζα συνεχίζονται

Η αμερικανική παρουσία στο Ισραήλ με τη συμμετοχή αξιωματικών από Αίγυπτο, Τουρκία και Κατάρ είναι η εγγύηση που έδωσαν οι ΗΠΑ στη Χαμάς για τη μη επανάληψη των εχθροπραξιών

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μελάνια Τραμπ στη μεγάλη οθόνη: Το ντοκιμαντέρ των 40 εκατ. και ο ατιμασμένος Σιωνιστής σκηνοθέτης 
Πρώτη γραμμή 10.10.25

Μελάνια Τραμπ στη μεγάλη οθόνη: Το ντοκιμαντέρ των 40 εκατ. και ο ατιμασμένος Σιωνιστής σκηνοθέτης 

Ο Τζεφ Μπέζος και η Amazon φέρνουν τη Μελάνια Τραμπ στις κινηματογραφικές αίθουσες με το ντοκιμαντέρ ήδη να προκαλεί συζητήσεις για τον αμφιλεγόμενο σκηνοθέτη του Μπρετ Ράτνερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νόμπελ Ειρήνης: Η Βενεζουελάνα νικήτρια το αφιερώνει στον Τραμπ, που βυθίζει βάρκες με συμπατριώτες της
Τραγική ειρωνεία 10.10.25

Νόμπελ Ειρήνης: Η Βενεζουελάνα νικήτρια το αφιερώνει στον Τραμπ, που βυθίζει βάρκες με συμπατριώτες της

«Ο Πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να συνάπτει ειρηνευτικές συμφωνίες, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές... Η Επιτροπή Νόμπελ απέδειξε ότι θέτει την πολιτική πάνω από την ειρήνη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου

Σύνταξη
Τι είπε ο Πιερρακάκης για τη φορολογία στα καπνικά προϊόντα σε Eurogroup και ECOFIN
ΕΦΚ στον καπνό 10.10.25

Τι είπε ο Πιερρακάκης για τη φορολογία στα καπνικά προϊόντα σε Eurogroup και ECOFIN

Η τοποθέτηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη σχετικά με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στον καπνό και στα συναφή με τον καπνό προϊόντα

Σύνταξη
Ο ενθουσιασμός των Παλαιστινίων για την κατάπαυση του πυρός και ο φόβος για την επόμενη μέρα
Γάζα 10.10.25

Ο ενθουσιασμός των Παλαιστινίων για την κατάπαυση του πυρός και ο φόβος για την επόμενη μέρα

Τα ερωτήματα των Παλαιστινίων για την επόμενη μέρα παραμένουν και κυρίος ο φόβος για την αδιαφορία της διεθνούς κοινότητας. Αγωνία να λογοδοτήσει το Ισραήλ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μαμουλάκης: Πανηγυρίζουν για τα νούμερα όταν η πραγματική οικονομία στενάζει – Καθαρή υποκρισία Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 10.10.25

Μαμουλάκης: Πανηγυρίζουν για τα νούμερα όταν η πραγματική οικονομία στενάζει – Καθαρή υποκρισία Μητσοτάκη

«Στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη έχουμε 11 δισ. πλεόνασμα, αλλά άδεια πορτοφόλια», τόνισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Χάρης Μαμουλάκης

Σύνταξη
Σούπερμαν- Το τελευταίο ταξίδι του Κρίστοφερ Ριβ με τον γιο του πριν το ατύχημα που τον καθήλωσε για πάντα
Οικογένεια 10.10.25

Σούπερμαν- Το τελευταίο ταξίδι του Κρίστοφερ Ριβ με τον γιο του πριν το ατύχημα που τον καθήλωσε για πάντα

Ο σταρ του «Σούπερμαν» Κρίστοφερ Ριβ παρέλυσε σε ένα σχεδόν θανατηφόρο ατύχημα ιππασίας το 1995 και πέθανε εννέα χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 2004.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE προκριματικά Euro K21: Γερμανία – Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 10.10.25

LIVE προκριματικά Euro K21: Γερμανία – Ελλάδα

LIVE: Γερμανία Κ21 – Ελλάδα Κ21. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γερμανία Κ21 – Ελλάδα Κ21 για τη 2η αγωνιστική των προκριματικών του Euro Κ21. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Τρίπολη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 13χρονος για τα μαχαιρώματα με συμμαθητή του – Τι λέει ο δικηγόρος του
Ελλάδα 10.10.25

Τρίπολη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 13χρονος για τα μαχαιρώματα με συμμαθητή του – Τι λέει ο δικηγόρος του

Ο μικρός μαθητής οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο της Τρίπολης συνοδευόμενος από τον πατέρα του ενώ ήταν εμφανή τα τραύματα από το αιματηρό επεισόδιο αφού το χέρι του ήταν δεμένο με επιδέσμους.

Σύνταξη
Θεοδωρικάκος: Τύπου ΑΑΔΕ η νέα Αρχή για την προστασία των καταναλωτών
Υπουργείο Ανάπτυξης 10.10.25

Τύπου ΑΑΔΕ η νέα Αρχή για την προστασία των καταναλωτών

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος επεσήμανε πως το υπουργείο Ανάπτυξης προχωρά στη θεσμοθέτηση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, που θα ενοποιήσει όλους τους μηχανισμούς ελέγχου

Σύνταξη
ΕΠΟ: Ξένος αρχιδιαιτητής και για τις σεζόν 2026-28
Ποδόσφαιρο 10.10.25

ΕΠΟ: Ξένος αρχιδιαιτητής και για τις σεζόν 2026-28

Το θέλει και η UEFA ενώ ο Λανουά πιέζει την ΕΠΟ για να ανανεωθεί πρόωρα το συμβόλαιό του από τώρα και. αν συμβεί, θα ισοφαρίσει ή θα σπάσει το τριετές ρεκόρ του Μέλο Περέιρα!

Βάιος Μπαλάφας
Γαλλία: Ο Μακρόν θα ανακοινώσει τον νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ώρες
Πολιτικό διέξοδο; 10.10.25

Γαλλία: Ο Μακρόν θα ανακοινώσει τον νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ώρες

Το δήλωσε ο ηγέτης του κεντρώου συνασπισμού LIOT, μετά τη συνάντηση του Εμανουέλ Μακρόν με τις ηγεσίες των κομμάτων στο Ελιζέ. Ωστόσο, κανένα κόμμα δεν φαίνεται ικανοποιημένο από όσα άκουσε.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα φανάρια ρύθμισης κυκλοφορίας αποκτούν και 4ο χρώμα – Μια πρόταση που αλλάζει όλα όσα γνωρίζαμε
Πώς θα λειτουργεί 10.10.25

Οι φωτεινοί σηματοδότες αποκτούν και 4ο χρώμα - Μια πρόταση που αλλάζει όλα όσα γνωρίζαμε

Ερευνητές από το πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, με επικεφαλής τον Ali Hajbabaie, ανέπτυξαν ένα νέο σύστημα που στοχεύει να προσαρμόσει την οδική κυκλοφορία στη νέα εποχή της αυτοκίνησης. Τι αλλάζει στα φανάρια.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Στάση πληρωμών στις αγροτικές αποζημιώσεις με ευθύνη της κυβέρνησης» καταγγέλλει ο Φαραντούρης
Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ 10.10.25

«Στάση πληρωμών στις αγροτικές αποζημιώσεις με ευθύνη της κυβέρνησης» καταγγέλλει ο Φαραντούρης

«Η κυβέρνηση στη λογική του "όλοι μαζί τα φάγαμε" διακινεί ένα αφήγημα "όλοι οι αγρότες είναι ένοχοι"», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Η Ισπανία απαντά στον Τραμπ: Δεν θα πλήξουμε την κοινωνική μας πολιτική για χάρη του ΝΑΤΟ
Ηχηρό μήνυμα 10.10.25

Η Ισπανία απαντά στον Τραμπ: Δεν θα πλήξουμε την κοινωνική μας πολιτική για χάρη του ΝΑΤΟ

Η Ισπανία σχολίασε την απαίτηση Τραμπ να αποβληθεί από το ΝΑΤΟ, γιατί δεν προχωρά σε αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 5%. «Είμαστε σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση», δηλώνει ο αντιπρόεδρος Μπολάνιος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μεσσηνία: Στην Αθήνα έφτασε ο δράστης μετά τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ – Νέο βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 10.10.25

Μεσσηνία: Στην Αθήνα έφτασε ο δράστης μετά τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ – Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Στενεύει ο κλοιός γύρω από τον δράστη της δολοφονίας δύο ανδρών στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα με την αστυνομία να έχει χαρτογραφίσει τη διαδροιμή που ακολούθησε από τη Μεσσηνία μέχρι την Αθήνα

Σύνταξη
