Ισραήλ: Ο στρατός προεξοφλεί ότι δεν θα παραληφθούν όλοι οι νεκροί όμηροι τη Δευτέρα
«Διεθνής οργανισμός» θα βοηθήσει «να εντοπιστούν οι (νεκροί) όμηροι αν δεν έχουν βρεθεί και απελευθερωθεί» εντός της ημέρας, όπως τουλάχιστον προεξοφλεί ο ισραηλινός στρατός.
Ο ισραηλινός στρατός αναμένει ότι δεν θα παραδοθούν σήμερα Δευτέρα στις αρχές του Ισραήλ από τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις όλες οι σοροί των ομήρων που έχουν χάσει τη ζωή τους και παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε χθες Κυριακή ανώτερος αξιωματικός, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Stoyan Nenov).
«Δυστυχώς, αυτό είναι κάτι το οποίο προβλέπουμε, ότι δεν θα επιστραφούν όλοι οι νεκροί όμηροι» εντός της ημέρας, είπε αυτός ο αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους.
Νωρίτερα, μια εκπρόσωπος του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε στον Τύπο ότι «διεθνής οργανισμός», όπως συμφωνήθηκε «στο πλαίσιο» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, θα βοηθήσει «να εντοπιστούν οι (σ.σ. αποβιώσαντες) όμηροι αν δεν έχουν βρεθεί και απελευθερωθεί» εντός της ημέρας.
Οι ζωντανοί όμηροι
Για τους ζωντανούς ομήρους το Τελ Αβίβ ξεκαθάρισε χθες ότι η παράδοση θα γίνει τα ξημερώματα σήμερα Δευτέρα.
Η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Σος Μπεντροσιάν, διευκρίνισε ότι όλοι οι ζωντανοί όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν ταυτόχρονα μεταξύ 04:00 και 06:00, χωρίς να αποκλείεται μικρή αλλαγή στις ώρες.
Αρχικά, οι όμηροι θα παραληφθούν από τον Ερυθρό Σταυρό και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στο Ισραήλ.
Σε αντίθεση με προηγούμενες απελευθερώσεις, δεν θα πραγματοποιηθούν φιέστες στην πλατεία Παλαιστίνης της Γάζας.
