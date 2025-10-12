newspaper
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
12.10.2025 | 20:17
Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στη νότια Κρήτη
Αγωνία στο Ισραήλ για την επιστροφή των ομήρων – Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στη Γάζα
Κόσμος 12 Οκτωβρίου 2025 | 21:00

Αγωνία στο Ισραήλ για την επιστροφή των ομήρων – Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στη Γάζα

Από τρεις διαφορετικές τοποθεσίες στη Γάζα η απελευθέρωση των ομήρων – Κορυφώνονται οι προετοιμασίες στο Ισραήλ, ενώ στον παλαιστινιακό θύλακα ανασύρονται οι σοροί δεκάδων Παλαιστινίων

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την απελευθέρωση των 20 ζωντανών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της συμφωνίας για εκεχειρία.

Στο Ισραήλ οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις, ενώ οι οικογένειες ανυπομονούν να αγκαλιάσουν ξανά τα αγαπημένα τους πρόσωπα μετά από δύο χρόνια.

Αν και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε το μεσημέρι της Κυριακής (12/10) ότι «οι όμηροι θα μπορούσαν να απελευθερωθούν από τη Γάζα ανά πάσα στιγμή», η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Σος Μπεντροσιάν, διευκρίνισε ότι όλοι οι ζωντανοί όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν ταυτόχρονα τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/10) μεταξύ 4:00 και 6:00, χωρίς να αποκλείεται μικρή αλλαγή στις ώρες.

Το σχέδιο για την απελευθέρωση των ομήρων

«Το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο και έτοιμο για την άμεση υποδοχή όλων των ομήρων μας», δηλώνει ο πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ερυθρός Σταυρός είναι αυτός που έχει αναλάβει τον ρόλο του ενδιάμεσου κρίκου για την ασφαλή μεταφορά των ομήρων.

Δύο ώρες πριν την απελευθέρωση θα ενημερώσει το Ισραήλ. Αφού παραλάβει του ομήρους από τη Χαμάς, θα τους παραδώσει σε ειδική μονάδα των δυνάμεων του Ισραήλ και των ΗΠΑ, έτσι ώστε να μεταφερθούν σε ισραηλινό έδαφος.

Αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι οι ζωντανοί όμηροι θα απελευθερωθούν από τρεις διαφορετικές τοποθεσίες στη Λωρίδα της Γάζας

Κάθε πομπή του Ερυθρού Σταυρού θα περιλαμβάνει 8 με 10 οχήματα, συμπεριλαμβανομένου ενός ασθενοφόρου.

Όσοι χρειάζονται ιατρική φροντίδα θα μεταφερθούν με ελικόπτερα σε νοσοκομεία του Ισραήλ που βρίσκονται ήδη σε ετοιμότητα. Κάποιοι θα νοσηλευτούν στο νοσοκομείο Tel Hashomer στη Σίμπα, άλλοι στο Beilinson και άλλοι στο νοσοκομείο Ichilov.

«Μετά από μήνες ανησυχίας, τώρα ξεκινά η διαδικασία της αργής αποκατάστασης. Δεν ξέρουμε σε ποια κατάσταση θα βρεθούν οι όμηροι, αλλά είμαστε έτοιμοι να τους φροντίσουμε σωματικά και συναισθηματικά. Έχουμε μάθει από το πρωτόκολλο των προηγούμενων απελευθερώσεων», δήλωσε στους Times of Israel o Μόσε Μπαρ Σιμάν-Τοβ, Γενικός Διευθυντής του υπουργείου Υγείας του Ισραήλ.

Όσοι είναι σε καλή κατάσταση θα μεταφερθούν στο στρατόπεδο Ρέιμ, όπου έχει στηθεί κέντρο υποδοχής. Εκεί οι όμηροι θα υποβληθούν σε ιατρικές αξιολογήσεις και θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους.

Σε αντίθεση με προηγούμενες απελευθερώσεις, δεν θα πραγματοποιηθεί καμία προπαγανδιστική φιέστα στην πλατεία Παλαιστίνης της Γάζας.

Ο ταξίαρχος Γκαλ Χιρς,  συντονιστής του Ισραήλ για τους αιχμαλώτους πολέμου και τους αγνοούμενους, έκανε λόγο για μία «επιχείρηση μεγάλης κλίμακας χωρίς παρόμοιο προηγούμενο».

Από τρία διαφορετικά σημεία η απελευθέρωση των ομήρων

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, όπως αναφέρει το Al Jazeera, δήλωσε ότι οι ζωντανοί όμηροι θα απελευθερωθούν από τρεις διαφορετικές τοποθεσίες στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο αξιωματούχος, που μίλησε ανώνυμα, δεν προσδιόρισε ακριβώς πότε θα γίνει η απελευθέρωση, αλλά σημείωσε ότι εκπρόσωποι της Χαμάς θα συναντηθούν απόψε με τον Ερυθρό Σταυρό για να αποφασίσουν πώς θα γίνει η ασφαλής μεταφορά των ομήρων από τη Χαμάς στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Χαμάς έχει ολοκληρώσει την καταμέτρηση και τη μετακίνηση των ομήρων σε διάφορα σημεία του θύλακακ, προετοιμάζοντας την απελευθέρωσή τους.

Πάντως, η Μπεντροσιάν τόνισε ότι το Τελ Αβίβ απαιτεί όλοι οι ζωντανοί όμηροι να παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό «χωρίς άρρωστες μετακινήσεις από την Χαμάς».

Άνθρωποι κοιτάζουν φωτογραφίες και μηνύματα που εκτίθενται στην «Πλατεία των Ομήρων» στο Τελ Αβίβ

Τι θα γίνει με τις 28 σορούς των νεκρών ομήρων

Οι σοροί των 28 νεκρών ομήρων θα παραδοθούν από τη Χαμάς σε δεύτερο χρόνο. Η οργάνωση ενημέρωσε ότι δεν γνωρίζει την ακριβή τοποθεσία ορισμένων νεκρών και θα δυσκολευτεί να τηρήσει την προθεσμία των 72 ωρών που ορίζει το σχέδιο Τραμπ για την παράδοσή τους.

Εάν δεν εντοπιστούν οι σοροί, μια διεθνής επιτροπή θα συνδράμει στον εντοπισμό τους.

«Ένας διεθνής οργανισμός, συμφωνημένος στο σχέδιο εκεχειρίας, θα βοηθήσει στον εντοπισμό των ομήρων εάν δεν βρεθούν και απελευθερωθούν αύριο», δήλωσε η Σος Μπεντροσιάν, προσθέτοντας ότι «ο πρωθυπουργός επιμένει ότι θα δράσουμε για να εντοπίσουμε όλους τους ομήρους το συντομότερο δυνατό, ως ιερό καθήκον κοινής ευθύνης».

Οι 20 ζωντανοί όμηροι που θα απελευθερωθούν

Εν τω μεταξύ, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των 20 ομήρων που αναμένεται να απελευθερωθούν -πιθανόν- σήμερα από τη Χαμάς, μεταξύ 7:00 μ.μ. και μεσάνυχτα (ώρα Ισραήλ).

Πρόκειται για άνδρες ηλικίας 20 έως 38 ετών, σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόκειται για τους: 

  • Ματάν Άνγκρεστ, 21 ετών
  • Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, 27 ετών
  • Ελκάνα Μπόχμποτ, 34 ετών
  • Ρομ Μπρασλάφσκι, 21 ετών
  • Νιμρόντ Κοέν, 20 ετών
  • Νταβίντ και Άριελ Κούνιο, 34 και 27 ετών
  • Εβιατάρ Νταβίντ, 24 ετών
  • Γκάι Γκιλμπόα Νταλάι, 23 ετών
  • Μαξίμ Χερκίν, 36 ετών
  • Εϊτάν Χορν, 38 ετών
  • Σεγκέβ Καλφόν, 27 ετών
  • Μπαρ Κούπερσταϊν, 23 ετών
  • Όμρι Μιράν, 47 ετών
  • Εϊτάν Μορ, 24 ετών
  • Γιόσεφ Χαΐμ Οχάνα, 24 ετών
  • Αλόν Οχέλ, 23 ετών
  • Αβινατάν Ορ, 31 ετών
  • Μάταν Ζανγκάουκερ, 25 ετών

Η συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς

Σύμφωνα με τη συμφωνία, έως το μεσημέρι της Δευτέρας (τοπική ώρα) προβλέπεται η απελευθέρωση των 48 ομήρων που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς – είτε ζωντανών είτε νεκρών – οι οποίοι είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ αναμένεται να αφήσει ελεύθερους 250 «κρατούμενους για λόγους ασφαλείας», ανάμεσά τους καταδικασμένους για φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, καθώς και περίπου 1.700 Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας μετά το ξέσπασμα των συγκρούσεων.

Μόλις οι όμηροι επιστρέψουν στο Ισραήλ, οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα μεταφερθούν με λεωφορεία προς τη Γάζα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ισραηλινής κυβέρνησης, Σος Μπεντροσιάν, η οποία σημείωσε ότι πιθανότατα θα βρίσκονται ήδη στα λεωφορεία, περιμένοντας την τελική επιβεβαίωση της απελευθέρωσης των ομήρων.

Παράλληλα, η Χαμάς δεν κάνει πίσω στις απαιτήσεις της, ζητώντας την απελευθέρωση Παλαιστινίων ηγετών από το Ισραήλ ως μέρος της ανταλλαγής.

«Η Χαμάς επιμένει ο τελικός κατάλογος των κρατουμένων που θα απελευθερώσει το Ισραήλ να περιλαμβάνει τους επτά κορυφαίους ηγέτες, κυρίως τους Μαρουάν Μπαργκούτι, Άχμεντ Σααντάτ, Ιμπραχίμ Χαμέντ και Αμπάς αλ Σάγιεντ», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στις διαπραγματεύσεις και στη Χαμάς, προσθέτοντας:

«Η Χαμάς και οι παλαιστινιακές παρατάξεις ολοκλήρωσαν τις προετοιμασίες για την απελευθέρωση όλων των ζωντανών κρατουμένων και αρκετών σορών που έχουν εντοπιστεί».

Ωστόσο, το Ισραήλ δεν έχει εγκρίνει την απελευθέρωση υψηλόβαθμων στελεχών της Χαμάς ή κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές, τονίζοντας ότι πρώτα θα απελευθερωθούν οι όμηροι και σε δεύτερη φάση οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι.

Παλαιστίνιοι παραλαμβάνουν βοήθεια από φορτηγό που εισήλθε στη Γάζα

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στη Γάζα

Την ίδια στιγμή, δύο ημέρες μετά την έναρξη της εκεχειρίας στη Γάζα, οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στα κατεστραμμένα σπίτια τους, προσπαθώντας να περισώσουν ό,τι απέμεινε. Ολόκληρες συνοικίες έχουν ισοπεδωθεί, κτίρια κατεστραμμένα, καμένα οχήματα και δρόμοι γεμάτοι συντρίμμια συνθέτουν το σκηνικό της απόγνωσης.

Σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας, έχουν ανασυρθεί από τα ερείπια οι σοροί τουλάχιστον 117 Παλαιστινίων, ενώ άλλα επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023 που ξεκίνησε ο πόλεμος ανέρχεται πλέον σε 67.806, με περισσότερους από 170.000 τραυματίες.

Η εκεχειρία, που βρίσκεται σε ισχύ, έχει επιτρέψει στις ομάδες διάσωσης να ανασύρουν σορούς που παρέμεναν θαμμένες κάτω από τα ερείπια. Εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας δήλωσε στο CNN ότι περίπου 10.000 Παλαιστίνιοι εξακολουθούν να αγνοούνται και εκτιμάται πως βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια.

