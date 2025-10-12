«Αύριο είναι η αρχή ενός νέου μονοπατιού»: Διάγγελμα Νετανιάχου ενόψει της επιστροφής των ομήρων

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας ότι η απελευθέρωση των ομήρων είναι ένα «ιστορικό γεγονός που ορισμένοι δεν πίστευαν ότι θα συμβεί».

Σημείωσε ότι «υπάρχουν πολλές διαφωνίες μεταξύ μας», αλλά ελπίζει ότι ο λαός του Ισραήλ θα μπορέσει να «ξεπεράσει αυτές τις διαφορές» στο μέλλον.

«Όπου πολεμήσαμε, νικήσαμε», λέει.

Ωστόσο, η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει ακόμα, προσθέτει, επιμένοντας ότι υπάρχουν «πολύ μεγάλες προκλήσεις για την ασφάλεια» μπροστά μας.

🇮🇱 NETANYAHU: “TOMORROW THE HOSTAGES RETURN HOME. THIS IS A HISTORIC TIME.” Prime Minister Benjamin Netanyahu delivered an emotional statement ahead of tomorrow’s expected hostage return: “Tomorrow, children will return to their borders. This is a historic event, one of both… pic.twitter.com/iui86OEGIl — Mossad Commentary (@MOSSADil) October 12, 2025

Μιλώντας για τους ομήρους

Ο Νετανιάχου συνέχισε λέγοντας ότι αυτός και η σύζυγός του συναντήθηκαν με τις οικογένειες των ομήρων αρκετές φορές και είδαν την «λαχτάρα και τον πόνο» τους.

«Αυτές οι συναντήσεις με συνόδευαν σε κάθε απόφαση που παίρναμε», λέει.

Απευθυνόμενος στις οικογένειες των ομήρων, λέει: «Θα φέρουμε πίσω τους αγαπημένους σας».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ολοκλήρωσε τη σύντομη δήλωσή του ευχαριστώντας τους πολίτες της χώρας που «στάθηκαν στο ύψος τους μέρα με τη μέρα».

«Αύριο είναι η αρχή ενός νέου μονοπατιού», λέει.

«Μαζί θα συνεχίσουμε να κερδίζουμε και, με τη βοήθεια του Θεού, μαζί θα εγγυηθούμε την αιωνιότητα της χώρας και της γης του Ισραήλ».