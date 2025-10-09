Οι Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς απειλούν να ρίξουν την κυβέρνηση Νετανιάχου – Μπορούν;
Εάν οι Μπεν Γβίρ και Σμοτρίτς αποχωρήσουν από την κυβέρνηση Νετανιάχου των 60 εδρών, το κόμμα του οποίου δεν έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θα απομείνουν μόνο 47 έδρες στην Βουλή των 120 εδρών.
- Απετράπη τρομοκρατική επίθεση στο Βέλγιο – «Ο πρωθυπουργός μεταξύ των στόχων»
- Υβρίδιο λύκου-σκύλου στη Χαλκιδική - Το πρώτο που εντοπίζεται στην Ελλάδα
- Ταμείο Ανάκαμψης: Στο γκρουπ των αδύναμων η Ελλάδα
- Six Kings Slam: Τα 14.5 εκατ. δολάρια, ο Τσιτσιπάς και το μεγαλεπήβολο πλάνο του Σαουδάραβα Πρίγκιπα για το τένις
Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, προειδοποίησε την Πέμπτη ότι το κόμμα του, Εβραϊκή Δύναμη – Otzma Yehudit, θα πιέσει για την ανατροπή της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου, εκτός αν η Χαμάς τελικά διαλυθεί.
«Εάν η κυβέρνηση της Χαμάς δεν διαλυθεί, ή εάν μας πουν μόνο ότι διαλύθηκε ενώ στην πραγματικότητα συνεχίζει να υπάρχει με διαφορετική μορφή, η Εβραϊκή Δύναμη θα διαλύσει την κυβέρνηση», δήλωσε ο Μπεν-Γβίρ σε ανακοίνωση πριν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του Νετανιάχου για την έγκριση της εκεχειρίας στη Γάζα και του σχεδίου απελευθέρωσης των ομήρων.
Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ δήλωσε ότι το κόμμα του θα ψηφίσει κατά της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε σήμερα, σύμφωνα με την οποία θα απελευθερωθούν Παλαιστίνιοι κρατούμενοι σε αντάλλαγμα για τους 48 Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα.
Ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμοτρίχ, επίσης ακροδεξιός ηγέτης, ανακοίνωσε ότι το κόμμα του, το Θρησκευτικό Σιωνισμό, θα αντιταχθεί στη συμφωνία.
Μπορεί να ρίξουν την κυβέρνηση Νετανιάχου οι δύο ακροδεξιοί υπουργοί;
Το υπουργικό συμβούλιο συνεδριάζει αυτή τη στιγμή για να ψηφίσει τη συμφωνία και αναμένεται να την εγκρίνει, μετά από καθυστέρηση άνω των τριών ωρών λόγω των απαιτήσεων του Μπεν Γβίρ σχετικά με τον κατάλογο των 250 Παλαιστινίων κρατουμένων ασφαλείας που εκτίουν ισόβια ποινή και πρόκειται να απελευθερωθούν.
Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Γιαίρ Λαπίντ, εξέφρασε την υποστήριξή του στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα.
Ενημέρωσε την αμερικανική κυβέρνηση ότι ο Νετανιάχου έχει «πολιτική υποστήριξη» για να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την ειρηνευτική συμφωνία.
- Γερμανία: Συναγερμός για drone πάνω από ΝΑΤΟϊκή βάση
- Γιατί ο Τραμπ επιστρατεύει την Εθνοφρουρά σε πόλεις των ΗΠΑ;
- Σκωτία – Ελλάδα 3-1: Δύσκολα ακόμη και για τη 2η θέση η Εθνική… (vid)
- Euroleague: Με… κανονιά του Ναν έπεσε η Μπασκόνια (86-84 ο Παναθηναϊκός)
- ΟΗΕ: Σχέδιο 60 ημερών για τη Γάζα μετά τη συμφωνία
- Εθνική Ελλάδας: Σκόραρε για το 1-0 ο Τσιμίκας, άμεση η «απάντηση» των Σκωτσέζων (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις