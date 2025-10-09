Οι Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς απειλούν να ρίξουν την κυβέρνηση Νετανιάχου – Μπορούν;

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, προειδοποίησε την Πέμπτη ότι το κόμμα του, Εβραϊκή Δύναμη – Otzma Yehudit, θα πιέσει για την ανατροπή της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου, εκτός αν η Χαμάς τελικά διαλυθεί.

«Εάν η κυβέρνηση της Χαμάς δεν διαλυθεί, ή εάν μας πουν μόνο ότι διαλύθηκε ενώ στην πραγματικότητα συνεχίζει να υπάρχει με διαφορετική μορφή, η Εβραϊκή Δύναμη θα διαλύσει την κυβέρνηση», δήλωσε ο Μπεν-Γβίρ σε ανακοίνωση πριν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του Νετανιάχου για την έγκριση της εκεχειρίας στη Γάζα και του σχεδίου απελευθέρωσης των ομήρων.

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ δήλωσε ότι το κόμμα του θα ψηφίσει κατά της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε σήμερα, σύμφωνα με την οποία θα απελευθερωθούν Παλαιστίνιοι κρατούμενοι σε αντάλλαγμα για τους 48 Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα.

Ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμοτρίχ, επίσης ακροδεξιός ηγέτης, ανακοίνωσε ότι το κόμμα του, το Θρησκευτικό Σιωνισμό, θα αντιταχθεί στη συμφωνία.

Μπορεί να ρίξουν την κυβέρνηση Νετανιάχου οι δύο ακροδεξιοί υπουργοί;

Το υπουργικό συμβούλιο συνεδριάζει αυτή τη στιγμή για να ψηφίσει τη συμφωνία και αναμένεται να την εγκρίνει, μετά από καθυστέρηση άνω των τριών ωρών λόγω των απαιτήσεων του Μπεν Γβίρ σχετικά με τον κατάλογο των 250 Παλαιστινίων κρατουμένων ασφαλείας που εκτίουν ισόβια ποινή και πρόκειται να απελευθερωθούν.

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Γιαίρ Λαπίντ, εξέφρασε την υποστήριξή του στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα.

Ενημέρωσε την αμερικανική κυβέρνηση ότι ο Νετανιάχου έχει «πολιτική υποστήριξη» για να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την ειρηνευτική συμφωνία.