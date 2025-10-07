«Βόμβα» πρώην αρχηγού Σιν Μπετ προς Χαμάς: «Φυσικά και δεν πρέπει να εμπιστευτεί τον Νετανιάχου»

Το λιγότερο έκπληξη προκαλεί η παρέμβαση του πρώην επικεφαλής της Σιν Μπετ, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ, και πρώην διοικητή του ισραηλινού ναυτικού, δύο χρόνια μετά την μετά την επίθεση της Χαμάς στον Ισραήλ. Την ώρα που διεξάγονται διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, ο στρατηγός Άμι Αγιαλόν τονίζει πως ούτε καν ο ίδιος δεν θα εμπιστευόταν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, πόσο μάλλον η Χαμάς.

Ειδικότερα, φαίνεται πως η πρώτη σειρά συνομιλιών ανάμεσα στη Χαμάς και τους μεσολαβητές -Αίγυπτος, Κατάρ, ΗΠΑ- ολοκληρώθηκε σε «θετική ατμόσφαιρα», όπως μετέδωσαν την Τρίτη το πρωί αιγυπτιακά Μέσα.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που παρουσιάστηκε στις 29 Σεπτεμβρίου, η Χαμάς καλείται να απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες Ισραηλινούς ομήρους που κρατά, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση άνω των 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται επίσης να έχει συμφωνήσει σε μερική αποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) από τη Γάζα.

Βέβαια, όσον αφορά τον αφοπλισμό του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, οι διαπραγματεύσεις δεν θα είναι τόσο εύκολες, καθώς αυτό θα σημαίνει το τέλος της παλαιστινιακής αντίστασης.

Μιλώντας στο περιοδικό Foreign Affairs ο ε.α. στρατηγός Άμι Αγιαλόν δεν κρύβει τις ανησυχίες του για τον τρόπο που η χώρα του διαχειρίζεται το παλαιστινιακό.

Οι Ισραηλινοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό

Όσον αφορά τις πιθανότητες επιτυχίας ενός τέτοιου σχεδίου ο Αγιαλόν πιστεύει πως αν και είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα, ωστόσο, υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσα στις ισραηλινές και τις παλαιστινιακές προσδοκίες.

«Αυτό που νοιάζει τους Ισραηλινούς είναι να τελειώσει ο πόλεμος και να επιστρέψουν οι όμηροι. Και πολλοί Ισραηλινοί λένε ότι αυτό είναι υπέροχο, μια σπουδαία κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση» λέει. «Το πρόβλημα είναι ότι το σχέδιο δεν αντανακλά αυτό που θέλουν οι Παλαιστίνιοι. Ναι, θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος και να επιτευχθεί η απελευθέρωση των κρατουμένων τους. Αλλά τελικά επιδιώκουν τον τερματισμό της ισραηλινής κατοχής των εδαφών τους—και στη Δυτική Όχθη. Και το σχέδιο αυτό, ακόμη, δεν μιλά πραγματικά γι’ αυτό».

Υπογραμμίζει ότι η ισραηλινή κοινωνία παραμένει σε κατάσταση σύγχυσης, ταπείνωσης, μίσους, εκδίκησης και πάνω απ’ όλα φόβου μετά την 7η Οκτωβρίου, έτσι και η παλαιστινιακή κοινωνία. «Οι Ισραηλινοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό, και ο κίνδυνος είναι μια ειρήνη που θα αντιμετωπίζει περισσότερο αυτά τα αισθήματα στη δική μας πλευρά».

Με την αποδοχή του σχεδίου από τον Νετανιάχου, ο Αγιαλόν εκτιμά ότι οι σκληροπυρηνικοί στον συνασπισμό του έχουν πολλά να χάσουν, αλλά η Δυτική Όχθη είναι γι’ αυτούς πιο σημαντική από ό,τι συμβαίνει στη Γάζα.

«Αυτό το σχέδιο δεν περιλαμβάνει ρητούς περιορισμούς στους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη. Ο Τραμπ έχει πει ότι δεν θα επιτρέψει στον Νετανιάχου να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, αλλά αυτό είναι ανοησία. Κάθε μέρα το Ισραήλ προσαρτά κι άλλο από τη Δυτική Όχθη!» λέει.

Ακόμα και αν χάσει η Χαμάς ο πόλεμος θα συνεχιστεί

Ο πρώην αρχηγός της Σιν Μπετ βλέπει με ανησυχία μάλλον, ότι το μόνο που νοιάζει την αντιπολίτευση είναι απλά να αντικατασταθεί ο Νετανιάχου, αλλά αυτό δεν αρκεί.

«Αυτό που διεξάγει το Ισραήλ στη Γάζα δεν είναι πραγματικός πόλεμος. Είναι μια μάχη. Μπορούμε να τελειώσουμε αυτή τη στρατιωτική εκστρατεία, αλλά ο μεγαλύτερος πόλεμος δεν θα έχει τελειώσει. Για τους Παλαιστινίους ο πόλεμος θα συνεχιστεί. Ακόμη κι αν η Χαμάς αφοπλιστεί, η ταπείνωση και η σύγχυση στη Δυτική Όχθη δεν θα έχουν αντιμετωπιστεί. Οι περισσότεροι Ισραηλινοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό».

Εξηγεί ότι η σύγκρουση είναι ανάμεσα σε δύο λαούς, επτά εκατομμύρια ο καθένας, που ζουν ανάμεσα στον Ιορδάνη και τη θάλασσα. «Αν δεν πετύχουμε μια πολιτική συμφωνία που να τερματίζει την ισραηλινή κατοχή και να δημιουργεί δύο κράτη δίπλα–δίπλα, ο πόλεμος δεν θα τελειώσει. Η ισραηλινή αντιπολίτευση θα συνεχίσει να κάνει τα πάντα για να μην το συζητήσει, επειδή το 80% των Ισραηλινών αντιτίθεται σθεναρά στη δημιουργία οποιουδήποτε παλαιστινιακού κράτους».

Η Χαμάς δεν μπορεί να εμπιστευτεί τον Νετανιάχου

Ο βετεράνος στρατηγός μάλιστα υποστηρίζει ότι η ισλαμιστική οργάνωση δεν θα έπρεπε να λάβει σοβαρά υπόψη τον Νετανιάχου. «Φυσικά και όχι. Εγώ δεν εμπιστεύομαι τον πρωθυπουργό μου. Γιατί να τον εμπιστευθούν εκείνοι;» λέει.

Για τον ίδιο, ο λόγος που η Χαμάς ενδέχεται να αποδεχτεί την πρόταση Τραμπ είναι διότι έχει ηττηθεί στρατιωτικά. «Αν μετρήσεις τα πράγματα με στρατιωτικούς όρους, η Χαμάς έχει νικηθεί. Αλλά αν μετρήσεις τη στήριξη στον δρόμο, στον μουσουλμανικό κόσμο ή στην Ευρώπη, εξακολουθεί να κερδίζει. Ακόμη και στις ΗΠΑ, η στήριξη προς το Ισραήλ μειώνεται».

Εκτιμά πως η Χαμάς βλέπει την υπογραφή μιας τέτοια πρότασης ως νίκη. Ο λόγος που δίνει ο ίδιος είναι ότι η Χαμάς δεν εκπροσωπεί τους Παλαιστινίους. «Δεν τους εκπροσωπούσε ούτε πριν από την 7η Οκτωβρίου. Σήμερα, οι κάτοικοι της Γάζας μισούν τη Χαμάς σχεδόν όσο μισούν κι εμάς».

Κάναμε τεράστιο λάθος…

Σε αυτό το σημείο ο Ισραηλινός ειδικός θεωρεί μεγάλο λάθος που στο ειρηνευτικό σχέδιο δεν έχουν εμπλέξει ένα ευρύτερο φάσμα παλαιστινιακής ηγεσίας.

«Ήμουν πολύ κοντά στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Αριέλ Σαρόν [2001-2006]. Όταν αποφάσισε να αποσυρθεί από τη Γάζα το 2005, πήγα στο αγρόκτημά του—είχε ένα πρόβατο–φάρμα—και του είπα: «Κάνεις τεράστιο λάθος». Μου είπε: «Τι να κάνω;» Του απάντησα: «Πρέπει να προσκαλέσεις τον Μαχμούντ Αμπάς στο αγρόκτημά σου και να του δώσεις ένα τελετουργικό κλειδί για την πύλη της Γάζας, ένα μεγάλο κλειδί. Δώσ’ του το ως δώρο».

»Λίγους μήνες νωρίτερα, ο Αμπάς είχε κερδίσει τις παλαιστινιακές προεδρικές εκλογές για να διαδεχθεί τον Γιάσερ Αραφάτ. Με ποσοστό άνω του 67%, οι Παλαιστίνιοι είχαν επιλέξει έναν ηγέτη που, κατά τη διάρκεια της δεύτερης Ιντιφάντα, στάθηκε αρκετά θαρραλέος για να πει στον λαό του: πρέπει να σταματήσουμε αυτή τη βία· μόνο περισσότερη ταπείνωση θα μας φέρει. Αντί γι’ αυτό, ο Σαρόν έκανε μια μονομερή αποχώρηση, επιτρέποντας στη Χαμάς να παρουσιάσει την ισραηλινή απεμπλοκή ως ανταμοιβή για τη βία».

Στη συνέχεια ο Αγιαλόν κατηγορεί τη χώρα του επειδή φυλακίζει μετριοπαθείς λαοφιλείς Παλαιστίνιους ηγέτες, όπως ο Μαρουάν Μπαργκούτι. «Αρνούμαστε να διαπραγματευτούμε με ηγέτες που θέλουν να δημιουργήσουν μια πραγματικότητα δύο κρατών. Διαπραγματευόμαστε μόνο με τους εχθρούς μας· καταστρέφουμε τους φίλους μας. Και, αποτυγχάνοντας να μιλήσουμε για τα δύο κράτη, ενισχύουμε την αντίληψη ότι οι Παλαιστίνιοι μπορούν να πετύχουν τους στόχους τους μόνο με τη βία» λέει.

Μόνο οι στρατηγοί καταλαβαίνουν

Τέλος ο Αγιαλόν πιστεύει ότι υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων στο Ισραήλ που κατανοεί πραγματικά το μεγάλο πλεονέκτημα της πρότασης Τραμπ και αυτοί είναι οι στρατηγοί. «Αυτοί δεν θα θυσιάσουν αυτή τη συμφωνία. Είναι οι μόνοι Ισραηλινοί που καταλαβαίνουν τα όρια της στρατιωτικής ισχύος».

Η αισιοδοξία του αυτή πηγάζει από το γεγονός πως πιστεύει ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να βλέπει τη λύση στη Μέση Ανατολή ως προς το συμφέρον του.

«Η σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης δεν είναι πλέον μικρή ή τοπική. Διαμορφώνει εμφανώς την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Μέσης Ανατολής. Κι αν η Μέση Ανατολή δεν είναι σταθερή, οι ηγέτες στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και αλλού αισθάνονται τον αντίκτυπο. Θα τον αισθανθούν όταν οι λαοί τους πάνε να ψηφίσουν και στις οικονομίες τους. Η διεθνής κοινότητα έχει σαφές οικονομικό συμφέρον στη σταθερότητα της Μέσης Ανατολής. Αν έχω ελπίδα, σε αυτό βασίζεται».