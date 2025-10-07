newspaper
Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
07.10.2025 | 10:09
Γυναίκα έπεσε από απορριμματοφόρο και τραυματίστηκε
Σημαντική είδηση:
07.10.2025 | 08:50
Κίνηση στους δρόμους: Έμφραγμα σε Κηφισό και κέντρο Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
«Βόμβα» πρώην αρχηγού Σιν Μπετ προς Χαμάς: «Φυσικά και δεν πρέπει να εμπιστευτεί τον Νετανιάχου»
Κόσμος 07 Οκτωβρίου 2025 | 10:40

«Βόμβα» πρώην αρχηγού Σιν Μπετ προς Χαμάς: «Φυσικά και δεν πρέπει να εμπιστευτεί τον Νετανιάχου»

Πεπεισμένος ότι μια μόνιμη λύση είναι η συνύπαρξη δύο κρατών Παλαιστίνης και Ισραήλ, ο άνθρωπος που διοικούσε τη Σιν Μπετ για χρόνια δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται ούτε ο ίδιος τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
A
A
Spotlight

Το λιγότερο έκπληξη προκαλεί η παρέμβαση του πρώην επικεφαλής της Σιν Μπετ, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ, και πρώην διοικητή του ισραηλινού ναυτικού, δύο χρόνια μετά την μετά την επίθεση της Χαμάς στον Ισραήλ. Την ώρα που διεξάγονται διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, ο στρατηγός Άμι Αγιαλόν τονίζει πως ούτε καν ο ίδιος δεν θα εμπιστευόταν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, πόσο μάλλον η Χαμάς.

Ειδικότερα, φαίνεται πως η πρώτη σειρά συνομιλιών ανάμεσα στη Χαμάς και τους μεσολαβητές -Αίγυπτος, Κατάρ, ΗΠΑ- ολοκληρώθηκε σε «θετική ατμόσφαιρα», όπως μετέδωσαν την Τρίτη το πρωί αιγυπτιακά Μέσα.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που παρουσιάστηκε στις 29 Σεπτεμβρίου, η Χαμάς καλείται να απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες Ισραηλινούς ομήρους που κρατά, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση άνω των 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται επίσης να έχει συμφωνήσει σε μερική αποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) από τη Γάζα.

Βέβαια, όσον αφορά τον αφοπλισμό του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, οι διαπραγματεύσεις δεν θα είναι τόσο εύκολες, καθώς αυτό θα σημαίνει το τέλος της παλαιστινιακής αντίστασης.

Μιλώντας στο περιοδικό Foreign Affairs ο ε.α. στρατηγός Άμι Αγιαλόν δεν κρύβει τις ανησυχίες του για τον τρόπο που η χώρα του διαχειρίζεται το παλαιστινιακό.

Οι Ισραηλινοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό

Όσον αφορά τις πιθανότητες επιτυχίας ενός τέτοιου σχεδίου ο Αγιαλόν πιστεύει πως αν και είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα, ωστόσο, υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσα στις ισραηλινές και τις παλαιστινιακές προσδοκίες.

«Αυτό που νοιάζει τους Ισραηλινούς είναι να τελειώσει ο πόλεμος και να επιστρέψουν οι όμηροι. Και πολλοί Ισραηλινοί λένε ότι αυτό είναι υπέροχο, μια σπουδαία κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση» λέει. «Το πρόβλημα είναι ότι το σχέδιο δεν αντανακλά αυτό που θέλουν οι Παλαιστίνιοι. Ναι, θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος και να επιτευχθεί η απελευθέρωση των κρατουμένων τους. Αλλά τελικά επιδιώκουν τον τερματισμό της ισραηλινής κατοχής των εδαφών τους—και στη Δυτική Όχθη. Και το σχέδιο αυτό, ακόμη, δεν μιλά πραγματικά γι’ αυτό».

Υπογραμμίζει ότι η ισραηλινή κοινωνία παραμένει σε κατάσταση σύγχυσης, ταπείνωσης, μίσους, εκδίκησης και πάνω απ’ όλα φόβου μετά την 7η Οκτωβρίου, έτσι και η παλαιστινιακή κοινωνία. «Οι Ισραηλινοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό, και ο κίνδυνος είναι μια ειρήνη που θα αντιμετωπίζει περισσότερο αυτά τα αισθήματα στη δική μας πλευρά».

Με την αποδοχή του σχεδίου από τον Νετανιάχου, ο Αγιαλόν εκτιμά ότι οι σκληροπυρηνικοί στον συνασπισμό του έχουν πολλά να χάσουν, αλλά η Δυτική Όχθη είναι γι’ αυτούς πιο σημαντική από ό,τι συμβαίνει στη Γάζα.

«Αυτό το σχέδιο δεν περιλαμβάνει ρητούς περιορισμούς στους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη. Ο Τραμπ έχει πει ότι δεν θα επιτρέψει στον Νετανιάχου να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, αλλά αυτό είναι ανοησία. Κάθε μέρα το Ισραήλ προσαρτά κι άλλο από τη Δυτική Όχθη!» λέει.

Ακόμα και αν χάσει η Χαμάς ο πόλεμος θα συνεχιστεί

Ο πρώην αρχηγός της Σιν Μπετ βλέπει με ανησυχία μάλλον, ότι το μόνο που νοιάζει την αντιπολίτευση είναι απλά να αντικατασταθεί ο Νετανιάχου, αλλά αυτό δεν αρκεί.

«Αυτό που διεξάγει το Ισραήλ στη Γάζα δεν είναι πραγματικός πόλεμος. Είναι μια μάχη. Μπορούμε να τελειώσουμε αυτή τη στρατιωτική εκστρατεία, αλλά ο μεγαλύτερος πόλεμος δεν θα έχει τελειώσει. Για τους Παλαιστινίους ο πόλεμος θα συνεχιστεί. Ακόμη κι αν η Χαμάς αφοπλιστεί, η ταπείνωση και η σύγχυση στη Δυτική Όχθη δεν θα έχουν αντιμετωπιστεί. Οι περισσότεροι Ισραηλινοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό».

Εξηγεί ότι η σύγκρουση είναι ανάμεσα σε δύο λαούς, επτά εκατομμύρια ο καθένας, που ζουν ανάμεσα στον Ιορδάνη και τη θάλασσα. «Αν δεν πετύχουμε μια πολιτική συμφωνία που να τερματίζει την ισραηλινή κατοχή και να δημιουργεί δύο κράτη δίπλα–δίπλα, ο πόλεμος δεν θα τελειώσει. Η ισραηλινή αντιπολίτευση θα συνεχίσει να κάνει τα πάντα για να μην το συζητήσει, επειδή το 80% των Ισραηλινών αντιτίθεται σθεναρά στη δημιουργία οποιουδήποτε παλαιστινιακού κράτους».

Η Χαμάς δεν μπορεί να εμπιστευτεί τον Νετανιάχου

Ο βετεράνος στρατηγός μάλιστα υποστηρίζει ότι η ισλαμιστική οργάνωση δεν θα έπρεπε να λάβει σοβαρά υπόψη τον Νετανιάχου. «Φυσικά και όχι. Εγώ δεν εμπιστεύομαι τον πρωθυπουργό μου. Γιατί να τον εμπιστευθούν εκείνοι;» λέει.

Για τον ίδιο, ο λόγος που η Χαμάς ενδέχεται να αποδεχτεί την πρόταση Τραμπ είναι διότι έχει ηττηθεί στρατιωτικά. «Αν μετρήσεις τα πράγματα με στρατιωτικούς όρους, η Χαμάς έχει νικηθεί. Αλλά αν μετρήσεις τη στήριξη στον δρόμο, στον μουσουλμανικό κόσμο ή στην Ευρώπη, εξακολουθεί να κερδίζει. Ακόμη και στις ΗΠΑ, η στήριξη προς το Ισραήλ μειώνεται».

Εκτιμά πως η Χαμάς βλέπει την υπογραφή μιας τέτοια πρότασης ως νίκη. Ο λόγος που δίνει ο ίδιος είναι ότι η Χαμάς δεν εκπροσωπεί τους Παλαιστινίους. «Δεν τους εκπροσωπούσε ούτε πριν από την 7η Οκτωβρίου. Σήμερα, οι κάτοικοι της Γάζας μισούν τη Χαμάς σχεδόν όσο μισούν κι εμάς».

Κάναμε τεράστιο λάθος…

Σε αυτό το σημείο ο Ισραηλινός ειδικός θεωρεί μεγάλο λάθος που στο ειρηνευτικό σχέδιο δεν έχουν εμπλέξει ένα ευρύτερο φάσμα παλαιστινιακής ηγεσίας.

«Ήμουν πολύ κοντά στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Αριέλ Σαρόν [2001-2006]. Όταν αποφάσισε να αποσυρθεί από τη Γάζα το 2005, πήγα στο αγρόκτημά του—είχε ένα πρόβατο–φάρμα—και του είπα: «Κάνεις τεράστιο λάθος». Μου είπε: «Τι να κάνω;» Του απάντησα: «Πρέπει να προσκαλέσεις τον Μαχμούντ Αμπάς στο αγρόκτημά σου και να του δώσεις ένα τελετουργικό κλειδί για την πύλη της Γάζας, ένα μεγάλο κλειδί. Δώσ’ του το ως δώρο».

»Λίγους μήνες νωρίτερα, ο Αμπάς είχε κερδίσει τις παλαιστινιακές προεδρικές εκλογές για να διαδεχθεί τον Γιάσερ Αραφάτ. Με ποσοστό άνω του 67%, οι Παλαιστίνιοι είχαν επιλέξει έναν ηγέτη που, κατά τη διάρκεια της δεύτερης Ιντιφάντα, στάθηκε αρκετά θαρραλέος για να πει στον λαό του: πρέπει να σταματήσουμε αυτή τη βία· μόνο περισσότερη ταπείνωση θα μας φέρει. Αντί γι’ αυτό, ο Σαρόν έκανε μια μονομερή αποχώρηση, επιτρέποντας στη Χαμάς να παρουσιάσει την ισραηλινή απεμπλοκή ως ανταμοιβή για τη βία».

Στη συνέχεια ο Αγιαλόν κατηγορεί τη χώρα του επειδή φυλακίζει μετριοπαθείς λαοφιλείς Παλαιστίνιους ηγέτες, όπως ο Μαρουάν Μπαργκούτι. «Αρνούμαστε να διαπραγματευτούμε με ηγέτες που θέλουν να δημιουργήσουν μια πραγματικότητα δύο κρατών. Διαπραγματευόμαστε μόνο με τους εχθρούς μας· καταστρέφουμε τους φίλους μας. Και, αποτυγχάνοντας να μιλήσουμε για τα δύο κράτη, ενισχύουμε την αντίληψη ότι οι Παλαιστίνιοι μπορούν να πετύχουν τους στόχους τους μόνο με τη βία» λέει.

Μόνο οι στρατηγοί καταλαβαίνουν

Τέλος ο Αγιαλόν πιστεύει ότι υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων στο Ισραήλ που κατανοεί πραγματικά το μεγάλο πλεονέκτημα της πρότασης Τραμπ και αυτοί είναι οι στρατηγοί. «Αυτοί δεν θα θυσιάσουν αυτή τη συμφωνία. Είναι οι μόνοι Ισραηλινοί που καταλαβαίνουν τα όρια της στρατιωτικής ισχύος».

Η αισιοδοξία του αυτή πηγάζει από το γεγονός πως πιστεύει ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να βλέπει τη λύση στη Μέση Ανατολή ως προς το συμφέρον του.

«Η σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης δεν είναι πλέον μικρή ή τοπική. Διαμορφώνει εμφανώς την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Μέσης Ανατολής. Κι αν η Μέση Ανατολή δεν είναι σταθερή, οι ηγέτες στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και αλλού αισθάνονται τον αντίκτυπο. Θα τον αισθανθούν όταν οι λαοί τους πάνε να ψηφίσουν και στις οικονομίες τους. Η διεθνής κοινότητα έχει σαφές οικονομικό συμφέρον στη σταθερότητα της Μέσης Ανατολής. Αν έχω ελπίδα, σε αυτό βασίζεται».

Business
Σαουδική Αραβία: Ποιους Έλληνες επιχειρηματίες βλέπει ο υπουργός Βιομηχανίας

Σαουδική Αραβία: Ποιους Έλληνες επιχειρηματίες βλέπει ο υπουργός Βιομηχανίας

Business
Αλέξανδρος Εξάρχου: Νέα φάση ανάπτυξης για AKTOR με αιχμή την ενέργεια και τις παραχωρήσεις

Αλέξανδρος Εξάρχου: Νέα φάση ανάπτυξης για AKTOR με αιχμή την ενέργεια και τις παραχωρήσεις

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
Stream newspaper
Σφαγή, λιμός, εκτοπισμός, καταστροφή: Γάζα, δύο χρόνια μετά
«Ναρκοπέδιο» 07.10.25

Σφαγή, λιμός, εκτοπισμός, καταστροφή: Γάζα, δύο χρόνια μετά

Οι όψιμες, θολές διπλωματικές προσπάθειες για τη Γάζα στο φόντο ενός εφιαλτικού διετούς πολέμου, από τα μελανότερα κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας, με άγνωστο τον επίλογο για τη Μέση Ανατολή

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σε θετικό κλίμα η 1η μέρα των συνομιλιών για τη Γάζα – Εκδηλώσεις στο Ισραήλ για τη μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου
Κόσμος 07.10.25

Σε θετικό κλίμα η 1η μέρα των συνομιλιών για τη Γάζα – Εκδηλώσεις στο Ισραήλ για τη μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου

Η πρώτη ημέρα των έμμεσων συνομιλιών για τη Γάζα, μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στην Αίγυπτο, λέγεται ότι έληξε με θετικό πρόσημο - Αισιόδοξος εμφανίζεται ο Τραμπ

Σύνταξη
Γαλλία: Η τελευταία αποστολή του Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο απομονωμένος Εμανουέλ Μακρόν
Διορία 48 ωρών 07.10.25

Γαλλία: Η τελευταία αποστολή του Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο απομονωμένος Εμανουέλ Μακρόν

Θεατρικό δράμα θυμίζει η κατάσταση στη Γαλλία, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Λεκορνί. Ο Εμανουέλ Μακρόν δέχεται πυρά από παντού, ενώ προσπαθεί να σώσει την κυβέρνηση και να διασωθεί ο ίδιος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τι μας λέει η επιδρομή της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Σικάγο για τον Τραμπισμό
Δημιουργία περιεχομένου 07.10.25

Τι μας λέει η επιδρομή της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Σικάγο για τον Τραμπισμό

O Economist κάνει έναν τρομακτικό υπαινιγμό: Πως οι χειρότερες υπερβολές βίας της κυβέρνησης Τραμπ - ειδικά στο Σικάγο - φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί για να παράγουν περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Περού: Η Λίμα παραλύει εξαιτίας κινητοποίησης οδηγών λεωφορείων κατά των εκβιασμών
Κόσμος 07.10.25

Περού: Η Λίμα παραλύει εξαιτίας κινητοποίησης οδηγών λεωφορείων κατά των εκβιασμών

Συμμορίες στη Λίμα του Περού ζητούν από τις εταιρείες λεωφορείων 14.000$ τον μήνα, εναλλακτικά σκοτώνουν τους οδηγούς. Η πρωτεύουσα παρέλυσε ξανά, καθώς οι οδηγοί τράβηξαν χειρόφρενο.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο δεν παραιτείται, ο Τραμπ κλείνει την πόρτα της διπλωματίας
Κόσμος 07.10.25

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο δεν παραιτείται, ο Τραμπ κλείνει την πόρτα της διπλωματίας

Ένα απολύτως κυνικό δημοσίευμα των ΝΥΤ αναφέρει πως οι ΗΠΑ κλείνουν κάθε περιθώριο διπλωματίας με τη Βενεζουέλα, με τον Τραμπ να νιώθει απογοήτευση που ο Μαδούρο δεν παραιτείται

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Νόμο περί Εξέγερσης είναι έτοιμος να επικαλεστεί ο Τραμπ για να αναπτύξει την εθνοφρουρά [βίντεο]
Κόσμος 07.10.25

Το Νόμο περί Εξέγερσης είναι έτοιμος να επικαλεστεί ο Τραμπ για να αναπτύξει την εθνοφρουρά

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, πως μπορεί να επικαλεστεί το νόμο Περί Εξέγερσης, ώστε να νομιμοποιείται να στείλει την Εθνοφρουρά σε εχθρικές πολιτείες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
O ΟΗΕ ασκεί κριτική στην υποκρισία του σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις για τις γυναίκες και το αποτέλεσμα
Κόσμος 07.10.25

O ΟΗΕ ασκεί κριτική στην υποκρισία του σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις για τις γυναίκες και το αποτέλεσμα

Η ελληνική διπλωματία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επιβεβαίωσε την υποστήριξή της χώρα μας στην προώθηση της Ατζέντας για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Προειδοποίησε τις ΗΠΑ για ενδεχόμενη επίθεση ακροδεξιών στην πρεσβεία τους
Κόσμος 07.10.25

Η Βενεζουέλα προειδοποίησε τις ΗΠΑ για ενδεχόμενη επίθεση ακροδεξιών στην πρεσβεία τους

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής της χώρας, οι αρχές στη Βενεζουέλα τέθηκαν σε συναγερμό έπειτα από σχέδιο επίθεσης ακροδεξιών στην αμερικανική πρεσβεία στο Καράκας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτει στην εξεταστική επιτροπή ο Βάρρας, ο πρώην πρόεδρος που έκαψε τον Βορίδη
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτει στην εξεταστική επιτροπή ο Βάρρας, ο πρώην πρόεδρος που έκαψε τον Βορίδη

Κρίσιμη θεωρείται η κατάθεση που θα δώσει σήμερα στην Εξεταστική, ο Γρηγόρης Βάρρας, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που υποχρεώθηκε σε παραίτηση από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη

Σύνταξη
Επίθεση χάκερς στα social media της Μπαρτσελόνα (pic)
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Επίθεση χάκερς στα social media της Μπαρτσελόνα (pic)

Λίγο μετά τη βαριά ήττα από τη Σεβίλλη για το ισπανικό πρωτάθλημα, η Μπαρτσελόνα δέχθηκε κυβερνοεπίθεση, αφού άγνωστοι χάκαραν τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.

Σύνταξη
Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας παρά το «ναι» σε τοξικολογικές εξετάσεις – «Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση»
Τέμπη 07.10.25

Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας παρά το «ναι» σε τοξικολογικές εξετάσεις – «Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση»

Ο Π. Ρούτσι συνεχίζει για 23η μέρα την απεργία πείνας τονίζοντας ότι δεν έχει ενημερωθεί επισήμως για την απόφαση που δίνει πράσινο φως σε τοξικολογικές εξετάσεις στις σορούς θυμάτων των Τεμπών

Σύνταξη
Καμία αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τους Δήμους-Ξεκάθαρη στάση της ΚΕΔΕ στο ΥΠΕΝ
Σταθερή θέση 07.10.25

Καμία αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τους Δήμους-Ξεκάθαρη στάση της ΚΕΔΕ στο ΥΠΕΝ

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση δεν παραχωρεί καμία από τις αρμοδιότητες της, τόνισε η ηγεσία της ΚΕΔΕ σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΝ παρουσία τριών Υπουργών της κυβέρνησης.

Σύνταξη
Εν αναμονή της «Second Decision» από τον Λεμπρόν Τζέιμς: Τι θα ανακοινώσει ο «Βασιλιάς» του μπάσκετ;
Μπάσκετ 07.10.25

Εν αναμονή της «Second Decision» από τον Λεμπρόν Τζέιμς: Τι θα ανακοινώσει ο «Βασιλιάς» του μπάσκετ;

Ο Λεμπρόν Τζέιμς τάραξε τα νερά στο NBA και το παγκόσμιο μπάσκετ, αφού με μια ανάρτησή του ενημέρωσε ότι τις επόμενες ώρες θα ανακοινώσει την «απόφαση» της ζωής του!

Σύνταξη
«Στόλος του Θησαυρού»: Εντοπίστηκαν νομίσματα αξίας ενός εκατ. δολαρίων από τα ισπανικά ναυάγια του 1715 στη Φλόριντα
Plate Fleet 07.10.25

«Στόλος του Θησαυρού»: Εντοπίστηκαν νομίσματα αξίας ενός εκατ. δολαρίων από τα ισπανικά ναυάγια του 1715 στη Φλόριντα

Περισσότερα από 1.000 χρυσά και αργυρά νομίσματα ανελκύστηκαν από τον θρυλικό «Στόλο του Θησαυρού», τρεις αιώνες μετά τη βύθιση έντεκα ισπανικών πλοίων που μετέφεραν πολύτιμα φορτία από τις αποικίες της Αμερικής.

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Δ’)
Language 07.10.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Δ’)

Με την πάροδο του χρόνου ο όρος «δημοκρατία» καθιερώθηκε για το νέο πολιτικό σύστημα, καθώς ήταν εκείνος που εξέφραζε με απόλυτη σαφήνεια την κυρίαρχη κοινωνική τάξη

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ο Μπεν Στίλερ αισθάνθηκε «αποτυχημένος» στο διαζύγιό του – Η σύγκριση με την ευτυχία των γονιών του
Απώλεια 07.10.25

Ο Μπεν Στίλερ αισθάνθηκε «αποτυχημένος» στο διαζύγιό του – Η σύγκριση με την ευτυχία των γονιών του

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ και σκηνοθέτης της ταινίας «Severance», Μπεν Στίλερ, μιλάει με πίκρα για τον χωρισμό του, το 2017, στο νέο του ντοκιμαντέρ «Stiller & Meara: Nothing Is Lost».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σφαγή, λιμός, εκτοπισμός, καταστροφή: Γάζα, δύο χρόνια μετά
«Ναρκοπέδιο» 07.10.25

Σφαγή, λιμός, εκτοπισμός, καταστροφή: Γάζα, δύο χρόνια μετά

Οι όψιμες, θολές διπλωματικές προσπάθειες για τη Γάζα στο φόντο ενός εφιαλτικού διετούς πολέμου, από τα μελανότερα κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας, με άγνωστο τον επίλογο για τη Μέση Ανατολή

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τα πολιτικά αδιέξοδα της συστημικής πολιτικής, η πολιτική κρίση και η κοινωνία που αναζητά ελπίδα
Editorial 07.10.25

Τα πολιτικά αδιέξοδα της συστημικής πολιτικής, η πολιτική κρίση και η κοινωνία που αναζητά ελπίδα

Η κρίση στη Γαλλία δείχνει πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα, εάν δεν υπάρξουν πολιτικές δυνάμεις που να εκπροσωπούν τις κοινωνικές ανάγκες

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
