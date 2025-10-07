Ολοκληρώθηκε η πρώτη σειρά συνομιλιών ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ

Σύμφωνα με ανταποκριτή του Cairo News που επικαλείται το Al Qahera, οι συναντήσεις μεταξύ των μεσολαβητών από την Αίγυπτο και το Κατάρ και μιας αντιπροσωπείας της Χαμάς θα συνεχιστούν στο Σαρμ Ελ Σέιχ αργότερα σήμερα, Τρίτη, με σκοπό την παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι έμμεσες διαβουλεύσεις για την εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή ξεκίνησαν στην Αίγυπτο τη Δευτέρα. Αντιπροσωπείες από το Ισραήλ και τη Χαμάς συμμετείχαν στις συνομιλίες, κατά τις οποίες συζητήθηκαν οι ρυθμίσεις για την ανταλλαγή κρατουμένων και κρατουμένων, την κατάπαυση του πυρός και την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ανταποκριτής του Al Qahera ανέφερε ότι η ατμόσφαιρα που επικρατεί στις διαβουλεύσεις είναι «θετική» μέχρι στιγμής.

Οι συναντήσεις θα επικεντρωθούν στη θέσπιση μηχανισμών και λεπτομερειών για την εφαρμογή της πρώτης φάσης του αμερικανικού σχεδίου σε τρεις βασικούς άξονες: τον καθορισμό μηχανισμών για την ανταλλαγή κρατουμένων, τη συζήτηση ρυθμίσεων για κατάπαυση του πυρός και σταδιακή απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας και τη διασφάλιση της ροής επαρκούς ανθρωπιστικής βοήθειας για τον τερματισμό των δεινών του παλαιστινιακού λαού στη Λωρίδα.

Η Χαμάς συμφωνεί να παραδώσει τον έλεγχο της Γάζας σε ανεξάρτητο παλαιστινιακό οργανισμό

Το πρακτορείο ειδήσεων του Καΐρου είχε αναφερθεί νωρίτερα τη Δευτέρα ότι οι αντιπροσωπείες που συμμετέχουν στις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα είχαν φτάσει στο Σαρμ Ελ Σέιχ. Πηγές επιβεβαίωσαν την έναρξη έμμεσων συναντήσεων μεταξύ των παλαιστινιακών και ισραηλινών αντιπροσωπειών για να συζητήσουν την προετοιμασία των συνθηκών για την απελευθέρωση των κρατουμένων και των φυλακισμένων

Σημείωσε ότι οι μεσολαβητές από την Αίγυπτο και το Κατάρ συνεργάζονται με τις δύο πλευρές για τη δημιουργία ενός μηχανισμού για την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών κρατουμένων σε αντάλλαγμα για Παλαιστίνιους φυλακισμένους.

Η Χαμάς ανακοίνωσε την Παρασκευή το βράδυ τη συμφωνία της να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς κρατουμένους και να παραδώσει τον έλεγχο της Γάζας σε έναν ανεξάρτητο παλαιστινιακό οργανισμό. Η ανακοίνωση αυτή χαιρετίστηκε από τον Τραμπ, τις αντιστασιακές οργανώσει και διάφορα διεθνή και αραβικά κόμματα.

Προηγουμένως, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 21 σημείων με στόχο τον τερματισμό του ισραηλινού πολέμου στη Γάζα. Το σχέδιο προέβλεπε την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού κατοχής σε τρεις φάσεις και τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας από μια προσωρινή μεταβατική κυβέρνηση υπό την ηγεσία μιας μη πολιτικής, τεχνοκρατικής παλαιστινιακής επιτροπής.