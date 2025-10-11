Ο Στιβ Γουίτκοφ απέδωσε τα εύσημα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τρόπο με τον οποίο προώθησε την κατάπαυση του πυρός και την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στο Ισραήλ τις παλαιστινιακές οργανώσεις, ενώ προσπάθησε να ευχαριστήσει και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την ομιλία του στην κεντρική πλατεία του Τελ Αβίβ το βράδυ του Σαββάτου.

«Όλοι μας οφείλουμε ένα βαθύ χρέος ευγνωμοσύνης στον πρόεδρο Τραμπ» δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, συμπληρώνοντας ότι «Στις πιο δύσκολες στιγμές, αρνήθηκε να δεχθεί ότι η ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι άπιαστη. Κατάφερε να ενώσει έθνη που χωρίζονταν για γενιές από συγκρούσεις και μας έδειξε ότι η κοινή ειρήνη είναι πιο ισχυρή από τον κοινό πόνο. Μακάρι να ήταν σήμερα εδώ, θα το αγαπούσε όλο αυτό».

Μάταια προσπάθησε και ο Κούσνερ να συγχαρεί τον Νετανιάχου, για να ακολουθήσουν νέες αποδοκιμασίες

Στην συνέχεια και ο Τζέρεντ Κούσνερ πήρε τον λόγο και προσπάθησε και αυτός να ευχαριστήσει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ για να ακουστούν ακόμα περισσότερες αποδοκιμασίες από το κοινό. Ακόμη ευχαρίστησε τον ηγέτη της Αιγύπτου Αλ Σίσι και τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τις δικές τους προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης.

Πρόσθεσε πως «Καθένας και καθεμιά από εσάς κουβάλησε το ηθικό βάρος αυτού του έθνους. Το θάρρος σας συγκίνησε ολόκληρο τον κόσμο και με άγγιξε με τρόπους που δεν έχω νιώσει ποτέ ξανά στη ζωή μου».

Ο Τζάρεντ Κούσνερ συνέχισε λέγοντας ότι «Επιστρέφετε στο σπίτι. Τα πρόσωπά σας, τα ονόματά σας, οι ιστορίες σας ζουν σε κάθε καρδιά που βρίσκεται εδώ απόψε και στη δική μου, από τότε που ανέλαβα αυτή την αποστολή. Η αντοχή σας, η πίστη σας, η θέλησή σας για ζωή είναι σύμβολα του ανθρώπινου πνεύματος που δεν μπορεί ποτέ να σπάσει».

Καταλήγοντας, σημείωσε: «Και τώρα, καθώς επιστρέφετε στην αγκαλιά των οικογενειών και του έθνους σας, να ξέρετε ότι όλο το Ισραήλ και ολόκληρος ο κόσμος είναι έτοιμοι να σας υποδεχθούν με ανοιχτές αγκάλες και απέραντη αγάπη».

Η Ιβάνκα Τραμπ συνεχάρη τις οικογένειες των ομήρων για τη στάση τους

Η Ιβάνκα Τραμπ, θέλησε να τιμήσει τις οικογένειες των ομήρων για τη δύναμή τους, λέγοντας ότι «απόψε, καθώς βρισκόμαστε εδώ μαζί στο Τελ Αβίβ, τιμάμε τη δύναμη κάθε οικογένειας που περιμένει, προσεύχεται και πιστεύει».

«Είμαι γεμάτη θαυμασμό για τη δύναμη και την πεποίθησή τους, παρά τα δεινά που υφίστανται». Η επιστροφή των ομήρων είναι «θρίαμβος της πίστης, του θάρρους και της κοινής μας ανθρωπιάς» προσθέτοντας εκ μέρους του Ντόναλντ Τραμπ ότι «Σας βλέπει, σας ακούει, στέκεται πάντα στο πλευρό σας».