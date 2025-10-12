Σε θρίλερ εξελίσσεται η απελευθέρωση των 20 ζωντανών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα από τη Χαμάς.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε νωρίτερα σήμερα (12/10) στο NBC News ότι «οι όμηροι θα μπορούσαν να απελευθερωθούν ανά πάσα στιγμή», νωρίτερα δηλαδή από το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα.

Το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, μετέδιδε ότι «από στιγμή σε στιγμή» η Χαμάς θα απελευθερώσει τους 20 ζωντανούς ομήρους. Η Wall Street Journal ανέφερε ότι η οργάνωση ενημέρωσε πως είναι έτοιμη να παραδώσει τους ομήρους, ενώ λίγο αργότερα και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωνε ότι «το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο και έτοιμο για την άμεση υποδοχή όλων των ομήρων μας».

Vice President JD Vance confirmed to @ThisWeekABC anchor George Stephanopoulos that Hamas has said they are holding 20 living hostages, and that those hostages are expected to be released in the next 24 hours. https://t.co/yiZOa1PZCN pic.twitter.com/H9RnxRSS6b — ABC News (@ABC) October 12, 2025

Ωστόσο, το Τελ Αβίβ έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η παράδοση θα γίνει τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/10).

Η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Σος Μπεντροσιάν, διευκρίνισε ότι όλοι οι ζωντανοί όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν ταυτόχρονα μεταξύ 4:00 και 6:00, χωρίς να αποκλείεται μικρή αλλαγή στις ώρες.

Οι σοροί των 28 νεκρών ομήρων θα παραδοθούν από τη Χαμάς σε δεύτερο χρόνο

Αρχικά, οι όμηροι θα παραληφθούν από τον Ερυθρό Σταυρό και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στο Ισραήλ. Σε αντίθεση με προηγούμενες απελευθερώσεις, δεν θα πραγματοποιηθούν φιέστες στην πλατεία Παλαιστίνης της Γάζας.

Όσοι χρειάζονται ιατρική φροντίδα θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο του Μπερ Σεβά, το οποίο είναι ήδη σε ετοιμότητα, ενώ στο Ρέιμ έχει στηθεί κέντρο υποδοχής, όπου θα τους περιμένουν τα μέλη των οικογενειών τους.

Οι σοροί των 28 νεκρών ομήρων θα παραδοθούν από τη Χαμάς σε δεύτερο χρόνο. Η οργάνωση ενημέρωσε ότι δεν γνωρίζει την ακριβή τοποθεσία ορισμένων νεκρών και θα δυσκολευτεί να τηρήσει την προθεσμία των 72 ωρών που ορίζει το σχέδιο Τραμπ για την παράδοσή τους.

Εάν δεν εντοπιστούν οι σοροί, μια διεθνής επιτροπή θα συνδράμει στον εντοπισμό τους.

«Ένας διεθνής οργανισμός, συμφωνημένος στο σχέδιο εκεχειρίας, θα βοηθήσει στον εντοπισμό των ομήρων εάν δεν βρεθούν και απελευθερωθούν αύριο», δήλωσε η Σος Μπεντροσιάν, προσθέτοντας ότι «ο πρωθυπουργός επιμένει ότι θα δράσουμε για να εντοπίσουμε όλους τους ομήρους το συντομότερο δυνατό, ως ιερό καθήκον κοινής ευθύνης».

Η ίδια επεσήμανε ότι οι 48 όμηροι, ζωντανοί ή νεκροί, θα επιστρέψουν στο Ισραήλ, διατηρώντας ζωντανό το μήνυμα ότι η απελευθέρωσή τους αποτελεί προτεραιότητα για όλες τις πλευρές.

«The entire nation of Israel will embrace them and help them get back on their feet and ensure proper Jewish burials for those that were taken from us.» Israeli government spokeswoman Shosh Bedrosian discusses the hostage release.https://t.co/ckqgQanJbt 📺 Sky 501 and YT pic.twitter.com/I4s4POSTnz — Sky News (@SkyNews) October 12, 2025

Η συμφωνία Χαμάς – Ισραήλ

Σημειώνεται ότι η συμφωνία μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ προβλέπει την απελευθέρωση, έως το μεσημέρι της Δευτέρας, των 48 ομήρων που παραμένουν στα χέρια της παλαιστινιακής οργάνωσης -είτε ζωντανών είτε νεκρών- και είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει 250 «κρατούμενους για λόγους ασφαλείας», ανάμεσά τους καταδικασμένους για φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, καθώς και περίπου 1.700 Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

«Όπως ορίζει η συμφωνία που υπογράφηκε, η ανταλλαγή κρατουμένων αναμένεται να ξεκινήσει το πρωί της Δευτέρας. Δεν υπάρχει καμία νέα εξέλιξη σχετικά με αυτό το ζήτημα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Οσάμα Χαμντάν, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς.

Οι 20 ζωντανοί όμηροι που θα απελευθερωθούν

Εν τω μεταξύ, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των 20 ομήρων που αναμένεται να απελευθερωθούν -πιθανόν- σήμερα από τη Χαμάς, μεταξύ 7:00 μ.μ. και μεσάνυχτα (ώρα Ισραήλ).

Πρόκειται για άνδρες ηλικίας 20 έως 38 ετών, σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

🚨🎗BREAKING: The hostages will be released today between 7:00 PM and midnight Israeli time. pic.twitter.com/FC9ovX1gsm — Eli Afriat 🇮🇱🎗 (@EliAfriatISR) October 12, 2025

Πρόκειται για τους:

Ματάν Άνγκρεστ, 21 ετών

Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, 27 ετών

Ελκάνα Μπόχμποτ, 34 ετών

Ρομ Μπρασλάφσκι, 21 ετών

Νιμρόντ Κοέν, 20 ετών

Νταβίντ και Άριελ Κούνιο, 34 και 27 ετών

Εβιατάρ Νταβίντ, 24 ετών

Γκάι Γκιλμπόα Νταλάι, 23 ετών

Μαξίμ Χερκίν, 36 ετών

Εϊτάν Χορν, 38 ετών

Σεγκέβ Καλφόν, 27 ετών

Μπαρ Κούπερσταϊν, 23 ετών

Όμρι Μιράν, 47 ετών

Εϊτάν Μορ, 24 ετών

Γιόσεφ Χαΐμ Οχάνα, 24 ετών

Αλόν Οχέλ, 23 ετών

Αβινατάν Ορ, 31 ετών

Μάταν Ζανγκάουκερ, 25 ετών

Ισραήλ: Θα καταστρέψουμε τα εναπομείναντα τούνελ της Χαμάς μετά την απελευθέρωση των ομήρων

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε με τη Χαμάς, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα καταστρέψει όλα τα εναπομείναντα τούνελ στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η μεγάλη πρόκληση για το Ισραήλ μετά τη φάση της επιστροφής των ομήρων θα είναι η καταστροφή όλων των τρομοκρατικών τούνελ της Χαμάς στη Γάζα», έγραψε ο Κατς σε μήνυμά του στο Χ.

Ο ίδιος είπε ότι η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί απευθείας από τον ισραηλινό στρατό, όπως και «μέσω του διεθνούς μηχανισμού που θα εγκατασταθεί υπό την ηγεσία και επίβλεψη των ΗΠΑ».

Όπως είπε, έδωσε εντολή στα στρατεύματα «να προετοιμαστούν για την εκτέλεση της αποστολής», προσθέτοντας πως στόχος του Ισραήλ παραμένει η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και ο αφοπλισμός της Χαμάς.