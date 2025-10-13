Κύκλους πάνω από την Αίγυπτο έκανε το αεροσκάφος του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μέχρι να επιβεβαιωθεί, τελικά, πως ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα ήταν παρών στη Σύνοδο Κορυφής που θα επικυρώσει τη συμφωνία εκεχειρίας.

Η ενδεχόμενη συμμετοχή του Νετανιάχου στη Σύνοδο εκτός από την Τουρκία προκάλεσε αντιδράσεις και στο Ιράκ που απείλησε να μην παρευρεθεί στις εργασίες της διάσκεψης με τον πρωθυπουργό Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι να ενημερώνει τόσο την Αίγυπτο όσο και τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η Βαγδάτη δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο εάν παραστεί ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

Από την πλευρά της, η τουρκική προεδρία, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, ενημέρωσε πως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποφάσισε να ακυρώσει εν πτήσει τη συμμετοχή του στη σύνοδο μόλις έλαβε επιβεβαίωση ότι ο Νετανιάχου θα παρευρισκόταν. «Το αεροσκάφος του προέδρου Ερντογάν άλλαξε πορεία λίγο πριν προσγειωθεί στην Αίγυπτο», ανέφερε το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι «μετά την απόσυρση του Νετανιάχου, το αεροσκάφος επέστρεψε στην κανονική του πορεία προς το Σαρμ ελ Σέιχ».

Τούρκος κυβερνητικός αξιωματούχος, μιλώντας στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας δήλωσε ότι ο Ερντογάν ξεκίνησε μια διπλωματική πρωτοβουλία που κέρδισε την υποστήριξη αρκετών άλλων χωρών, με αποτέλεσμα ο Νετανιάχου να ακυρώσει τη συμμετοχή του.

Ο τούρκος αξιωματούχος αρνείται να επιβεβαιώσει τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης που ισχυρίζονται ότι το αεροπλάνο του Ερντογάν πέταξε πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, καθώς ο πρόεδρος απείλησε να μποϊκοτάρει τη συνάντηση, και ότι προσγειώθηκε μόνο όταν έγινε σαφές ότι ο Νετανιάχου δεν θα παρευρεθεί.

Ωστόσο, πηγή με γνώση του θέματος δήλωσε στην εφημερίδα The Times of Israel ότι, ενώ ο Ερντογάν απείλησε να μποϊκοτάρει τη σύνοδο κορυφής, η προειδοποίησή του ήρθε αφού ο Νετανιάχου είχε ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα παρευρεθεί, παρά την πρόσκληση της Αιγύπτου.

Ο Ερντογάν είπε στον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι ότι δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής «εάν προσγειωθεί οποιοδήποτε ισραηλινό αεροπλάνο», σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής λόγω της εβραϊκής γιορτής Simhat Torah, λίγο μετά την επιβεβαίωση της συμμετοχής του.

Τελικώς, το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας ότι ο Νετανιάχου δεν θα παραστεί στη σύνοδο για τη Γάζα στο Σαρμ ελ Σέιχ, απόφαση που φαίνεται να εκτόνωσε την ένταση στις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.