Τουρκία και Ιράκ απείλησαν να μην πάνε στη Σύνοδο αν εμφανιζόταν ο Νετανιάχου – Ο Ερντογάν έκανε κύκλους πάνω από την Αίγυπτο
Κόσμος 13 Οκτωβρίου 2025 | 17:50

Τουρκία και Ιράκ απείλησαν να μην πάνε στη Σύνοδο αν εμφανιζόταν ο Νετανιάχου – Ο Ερντογάν έκανε κύκλους πάνω από την Αίγυπτο

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας ότι ο Νετανιάχου δεν θα παραστεί στη σύνοδο για τη Γάζα

Spotlight

Κύκλους πάνω από την Αίγυπτο έκανε το αεροσκάφος του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μέχρι να επιβεβαιωθεί, τελικά, πως ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα ήταν παρών στη Σύνοδο Κορυφής που θα επικυρώσει τη συμφωνία εκεχειρίας.

Η ενδεχόμενη συμμετοχή του Νετανιάχου στη Σύνοδο εκτός από την Τουρκία προκάλεσε αντιδράσεις και στο Ιράκ που απείλησε να μην παρευρεθεί στις εργασίες της διάσκεψης με τον πρωθυπουργό Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι να  ενημερώνει τόσο την Αίγυπτο όσο και τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η Βαγδάτη δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο εάν παραστεί ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

Από την πλευρά της, η τουρκική προεδρία, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, ενημέρωσε πως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποφάσισε να ακυρώσει εν πτήσει τη συμμετοχή του στη σύνοδο μόλις έλαβε επιβεβαίωση ότι ο Νετανιάχου θα παρευρισκόταν. «Το αεροσκάφος του προέδρου Ερντογάν άλλαξε πορεία λίγο πριν προσγειωθεί στην Αίγυπτο», ανέφερε το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι «μετά την απόσυρση του Νετανιάχου, το αεροσκάφος επέστρεψε στην κανονική του πορεία προς το Σαρμ ελ Σέιχ».

Τούρκος κυβερνητικός αξιωματούχος, μιλώντας στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας δήλωσε ότι ο Ερντογάν ξεκίνησε μια διπλωματική πρωτοβουλία που κέρδισε την υποστήριξη αρκετών άλλων χωρών, με αποτέλεσμα ο Νετανιάχου να ακυρώσει τη συμμετοχή του.

Ο τούρκος αξιωματούχος αρνείται να επιβεβαιώσει τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης που ισχυρίζονται ότι το αεροπλάνο του Ερντογάν πέταξε πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, καθώς ο πρόεδρος απείλησε να μποϊκοτάρει τη συνάντηση, και ότι προσγειώθηκε μόνο όταν έγινε σαφές ότι ο Νετανιάχου δεν θα παρευρεθεί.

Ωστόσο, πηγή με γνώση του θέματος δήλωσε στην εφημερίδα The Times of Israel ότι, ενώ ο Ερντογάν απείλησε να μποϊκοτάρει τη σύνοδο κορυφής, η προειδοποίησή του ήρθε αφού ο Νετανιάχου είχε ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα παρευρεθεί, παρά την πρόσκληση της Αιγύπτου.

Ο Ερντογάν είπε στον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι ότι δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής «εάν προσγειωθεί οποιοδήποτε ισραηλινό αεροπλάνο», σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής λόγω της εβραϊκής γιορτής Simhat Torah, λίγο μετά την επιβεβαίωση της συμμετοχής του.

Τελικώς, το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας ότι ο Νετανιάχου δεν θα παραστεί στη σύνοδο για τη Γάζα στο Σαρμ ελ Σέιχ, απόφαση που φαίνεται να εκτόνωσε την ένταση στις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.

Business
ΟΠΑΠ: Πώς «χτίζει» με την Allwyn τον πρωταθλητή στο gaming

ΟΠΑΠ: Πώς «χτίζει» με την Allwyn τον πρωταθλητή στο gaming

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βούτηξε» κάτω από τις 2.090 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βούτηξε» κάτω από τις 2.090 μονάδες

Μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στον Τραμπ οι Παλαιστίνιοι;
Μέχρι που θα φτάσει; 13.10.25

Μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στον Τραμπ οι Παλαιστίνιοι;

Το ιστορικό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν γεννά αισιοδοξία ως προς την τήρηση της συμφωνίας από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι ήδη παραβίασαν την εκεχερεία του Ιανουαρίου

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Πολωνία δηλώνει «έτοιμη» εναντίον της Ρωσίας
«Ο δικός μας πόλεμος» 13.10.25

Η Πολωνία δηλώνει «έτοιμη» εναντίον της Ρωσίας

Για πάνω από μια δεκαετία, η Πολωνία προετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο: να βρεθεί στην πρώτη γραμμή ενός πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην Κριμαία μετά από επίθεση από ουκρανικά drones
Κόσμος 13.10.25

Πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην Κριμαία μετά από επίθεση από ουκρανικά drones

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τα πλήγματα εναντίον ρωσικών ενεργειακών υποδομών στα μετόπισθεν για να πλήξουν τις γραμμές ανεφοδιασμού

Σύνταξη
Live – Γάζα: Ξεκίνησε η Σύνοδος για την Ειρήνη στην Αίγυπτο – Όλα τα βλέμματα στο Σαρμ Ελ Σέιχ
Live οι εξελίξεις 13.10.25 Upd: 19:18

Ξεκίνησε η Σύνοδος για την Ειρήνη στην Αίγυπτο - Όλα τα βλέμματα στο Σαρμ Ελ Σέιχ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διέψευσε ότι θα παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής στην Αίγυπτο - Η Χαμάς απελευθέρωσε όλους τους ζωντανούς ομήρους - Καψόνια του Ισραήλ στις οικογένειες των Παλαιστίνιων κρατουμένων

Φύλλια Πολίτη, Αρχοντία Κάτσουρα
Η Παλαιστινιακή Αρχή έτοιμη να συνεισφέρει στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
Κόσμος 13.10.25

Η Παλαιστινιακή Αρχή έτοιμη να συνεισφέρει στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει ότι η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας από τη Χαμάς θα τερματιστεί και θα την αναλάβει παλαιστινιακή «τεχνοκρατική και απολιτική» υπό «την επίβλεψη και τον έλεγχο νέου διεθνούς οργάνου μετάβασης»

Σύνταξη
Ο ρωσικός στρατός μαθαίνει από τα παθήματα στην Ουκρανία… εν κινήσει
Εξαιρετικοί μαθητές 13.10.25

Πώς μαθαίνει το Κρεμλίνο από τα παθήματα στην Ουκρανία

Η διαδικασία μάθησης του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία του αμείλικτη σύμφωνα με το Foreign Affairs: Τροποποιεί περαιτέρω τακτικές, εισάγει νέα όπλα και επεκτείνεται, καθώς ξεκινά μια δεκαετή προσπάθεια ανασυγκρότησης

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αυστραλία: «Θα χάσουμε τις κοινωνικές τάσεις με την απαγόρευση στα social» λέει 15χρονος ομογενής
Από 10 Δεκεμβρίου 13.10.25

«Θα χάσουμε τις κοινωνικές τάσεις με την απαγόρευση» - 15χρονος ομογενής για τους περιορισμούς στα social

Ο 15χρονος ομογενής Anthony Nezis, που ζει στη Μελβούρνη, μιλάει στα «ΝΕΑ» για το πώς θα αλλάξει η καθημερινότητά του όταν εφαρμοστεί στις 10 Δεκεμβρίου η απαγόρευση χρήσης των social media

Κατερίνα Ροββά
LIVE: Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα
Χάντμπολ 13.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα

LIVE: Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα για τον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα στη φάση των «64» του EHF European Cup. Τηλεοπτικά από Mega News.

Σύνταξη
Η Κίρα Νάιτλι δεν γνώριζε για το μποϊκοτάζ εναντίον της Ρόουλινγκ πριν δώσει τη φωνή της στο «Χάρι Πότερ»
«Απόψεις» 13.10.25

Η Κίρα Νάιτλι δεν γνώριζε για το μποϊκοτάζ εναντίον της Ρόουλινγκ πριν δώσει τη φωνή της στο «Χάρι Πότερ»

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ πυροδότησε αντιδράσεις το 2020, αφού δημοσίευσε διάφορα tweets και ένα κείμενο που πολλοί χαρακτήρισαν ως τρανσφοβικό - με τους θαυμαστές να καλούν σε μποϊκοτάζ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο εγγονός του Όσκαρ Ουάιλντ αποκαθιστά τη φήμη της «βαριάς ανηθικότητας με άνδρες» του συγγραφέα
Φόρος τιμής 13.10.25

Ο εγγονός του Όσκαρ Ουάιλντ αποκαθιστά τη φήμη της «βαριάς ανηθικότητας με άνδρες» του συγγραφέα

Ο μόνος εν ζωή απόγονος του θεατρικού συγγραφέα ανατρέχει στη σκιά που έριξε η δίκη του Όσκαρ Ουάιλντ και στην αποκατάστασή του ως icon της gay κοινότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι βασικές (μας) οι αρχές…
On Field 13.10.25

Οι βασικές (μας) οι αρχές…

Η αποτυχία της Εθνικής στην προκριματική φάση του Μουντιάλ 2026 έχει εξήγηση και θα πρέπει ν’ αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΠΑΣΟΚ: Κινητικότητα σε ένα ασταθές πολιτικό σκηνικό – Συναντήσεις Ανδρουλάκη (και) με Βενιζέλο – Παπανδρέου
Εξελίξεις 13.10.25

Κινητικότητα στο ΠΑΣΟΚ σε ένα ασταθές πολιτικό σκηνικό - Συναντήσεις Ανδρουλάκη (και) με Βενιζέλο - Παπανδρέου

«Τρέχουν» οι εξελίξεις στην πολιτική σκηνή με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, να ανεβάζει στροφές. Μπαράζ επαφών με κορυφαία στελέχη και πλούσια ατζέντα. Ποια πρόσωπα «κλειδώνουν» για την επιτροπή διεύρυνσης και την επιτροπή ψηφοδελτίου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ένας Τραμπ στο TikTok: Στο Διοικητικό Συμβούλιο ο 19χρονος Μπάρον;
ΤραμπΤοκ 13.10.25

Ένας Τραμπ στο TikTok: Στο Διοικητικό Συμβούλιο ο 19χρονος Μπάρον;

Η πρόταση-έκπληξη που ανοίγει διάπλατα την πόρτα της τεχνολογίας στον 19χρονο γιο του προέδρου Μπάρον Τραμπ έρχεται λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία για την αμερικανική κυριότητα της πλατφόρμας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΣτΕ: Συνταγματικός και νόμιμος ο προσδιορισμός του φόρου με βάση το τεκμαρτό εισόδημα
Αποφάνθηκε το ΣτΕ 13.10.25

Συνταγματικός και νόμιμος ο προσδιορισμός του φόρου με βάση το τεκμαρτό εισόδημα

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση, ο κάθε φορολογούμενος  ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να αμφισβητήσει το τεκμαρτό εισόδημά του, εάν διαφωνεί.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ζαχαριάδης: Τοξικός και ακροδεξιός λόγος Μητσοτάκη, δίνει εξετάσεις στη Λατινοπούλου
ΣΥΡΙΖΑ 13.10.25

Ζαχαριάδης: Τοξικός και ακροδεξιός λόγος Μητσοτάκη, δίνει εξετάσεις στη Λατινοπούλου

«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ιερό για να το εμπλέκει ο κ. Μητσοτάκης στον μικροπολιτικό του σχεδιασμό», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Η ζωή σε… fast forward
On Field 13.10.25

Η ζωή σε… fast forward

Η προσθήκη του Γουόρντ δίνει ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα στην επίθεση του Ολυμπιακού και ο Αμερικανός «σάλπισε» την αντεπίθεση των πειραιωτών στο τρίτο δεκάλεπτο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τσουκαλάς: Στην υπόθεση Ρούτσι, ο Μητσοτάκης ταυτίστηκε με Γεωργιάδη και Φλωρίδη και δεν του βγήκε
Τέμπη 13.10.25

Τσουκαλάς: Στην υπόθεση Ρούτσι, ο Μητσοτάκης ταυτίστηκε με Γεωργιάδη και Φλωρίδη και δεν του βγήκε

«Πιθανόν τον κ. Μητσοτάκη να τον ενόχλησε πολύ η απεργία πείνας του κ. Ρούτσι αλλά ακόμη περισσότερο η τελική έκβαση», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Πορτρέτα εργαζομένων στο σεξ λίγο πριν την ερωτική επαφή – Το τελετουργικό της προετοιμασίας
Ρεαλισμός 13.10.25

Πορτρέτα εργαζομένων στο σεξ λίγο πριν την ερωτική επαφή – Το τελετουργικό της προετοιμασίας

Ο Vincent Wechselberger ταξίδεψε από το Βερολίνο μέχρι το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και την Πόλη του Μεξικού, για να φωτογραφίσει ανθρώπους που εργάζονται στο σεξ - οι οποίοι, ελπίζουν, πενθούν, υπάρχουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Την είχα προειδοποιήσει πού έμπλεκε» λέει η πρώην σύζυγος του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο
Ελλάδα 13.10.25

«Την είχα προειδοποιήσει πού έμπλεκε» λέει η πρώην σύζυγος του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο

Η γυναίκα περιγράφει πως δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με τον 43χρονο άνδρα, όπως φυσικά και η κόρη τους που σήμερα είναι 17 ετών και η οποία έχει περάσει τα πάνδεινα στα χέρια του πατέρα της.

Σύνταξη
Super League: Μάθημα για την ψυχική προετοιμασία στο σεμινάριο των διαιτητών – Ολο το πρόγραμμα
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Super League: Μάθημα για την ψυχική προετοιμασία στο σεμινάριο των διαιτητών – Ολο το πρόγραμμα

Το σεμινάριο των διαιτητών και των βοηθών της Super League θα γίνει στη Θεσσαλονίκη το διάστημα 15-17 Οκτωβρίου. Εκτός από τα μαθήματα περιλαμβάνει και ατομικές συναντήσεις

Βάιος Μπαλάφας
