Μια ανάλαφρη στιγμή κατέγραψαν οι κάμερες στο περιθώριο της ειρηνευτικής συνόδου στην Αίγυπτο, όταν ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποφάσισε να αφήσει για λίγο τα διεθνή ζητήματα και να ασχοληθεί με τη συνήθεια της ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

Μόλις αντίκρυσε την Ιταλίδα πρωθυπουργό, ο Ερντογάν γύρισε προς το μέρος της και είπε: «Μια χαρά είσαι αλλά πρέπει να σε πείσω να κόψεις το κάπνισμα».

Η Μελόνι χαμογέλασε και παραδέχτηκε: «Ξέρω, ξέρω», απάντησε, προσθέτοντας ότι η διακοπή του καπνίσματος μπορεί να την κάνει λιγότερο κοινωνική. «Δεν θέλω να σκοτώσω κάποιον».

Ο Ερντογάν και ο γάλλος Πρόεδρος Μακρόν ξέσπασαν σε γέλια με την απάντηση της Μελόνι. Ο Μακρόν την παρότρυνε γελώντας: «Είναι ακόμη δυνατό».

Erdogan to Meloni; “You look good! But I have to make you quit smoking” pic.twitter.com/Ksjxsp6oZM — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 13, 2025

Υπεγράφη η συμφωνία εκεχειρίας

Η σύνοδος πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Στη σύνοδο για την ειρήνη στη Γάζα συμμετείχαν ως παρατηρητές πάνω από 20 ηγέτες και υπουργοί Εξωτερικών από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, αλλά όχι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε βέτο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και άλλων αραβικών χωρών για την παρουσία του Ισραηλινού πρωθυπουργού.