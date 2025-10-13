Η σχόλιο Ερντογάν στη Μελόνι για το κάπνισμα – «Φαίνεσαι υπέροχη, αλλά…»
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου είχε μια σύντομη συνομιλία με τη Τζόρτια Μελόνι για το... κάπνισμα
Μια ανάλαφρη στιγμή κατέγραψαν οι κάμερες στο περιθώριο της ειρηνευτικής συνόδου στην Αίγυπτο, όταν ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποφάσισε να αφήσει για λίγο τα διεθνή ζητήματα και να ασχοληθεί με τη συνήθεια της ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.
Μόλις αντίκρυσε την Ιταλίδα πρωθυπουργό, ο Ερντογάν γύρισε προς το μέρος της και είπε: «Μια χαρά είσαι αλλά πρέπει να σε πείσω να κόψεις το κάπνισμα».
Η Μελόνι χαμογέλασε και παραδέχτηκε: «Ξέρω, ξέρω», απάντησε, προσθέτοντας ότι η διακοπή του καπνίσματος μπορεί να την κάνει λιγότερο κοινωνική. «Δεν θέλω να σκοτώσω κάποιον».
Ο Ερντογάν και ο γάλλος Πρόεδρος Μακρόν ξέσπασαν σε γέλια με την απάντηση της Μελόνι. Ο Μακρόν την παρότρυνε γελώντας: «Είναι ακόμη δυνατό».
Δείτε το βίντεο
Erdogan to Meloni;
“You look good! But I have to make you quit smoking”
— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 13, 2025
Υπεγράφη η συμφωνία εκεχειρίας
Η σύνοδος πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Στη σύνοδο για την ειρήνη στη Γάζα συμμετείχαν ως παρατηρητές πάνω από 20 ηγέτες και υπουργοί Εξωτερικών από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, αλλά όχι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε βέτο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και άλλων αραβικών χωρών για την παρουσία του Ισραηλινού πρωθυπουργού.
