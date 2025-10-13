Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Κυριακή πως πλέον ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας «τελείωσε», απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους εν πτήσει προς το Ισραήλ και την Αίγυπτο, όπου αναμένεται να συμπροεδρεύσει σήμερα Δευτέρα σε «σύνοδο για την ειρήνη» στον παλαιστινιακό θύλακο (στη φωτογραφία του Reuters, επάνω, ο Τραμπ πριν την επιβίβασή του στο προεδρικό αεροσκάφος).

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναμένουν ότι δεν θα παραδοθούν σήμερα όλες οι σοροί των ομήρων

«Ο πόλεμος τελείωσε. Το καταλαβαίνετε αυτό;», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν, απαντώντας σε ερώτηση για τη σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χαμάς.

Στο μεταξύ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναμένουν ότι δεν θα παραδοθούν σήμερα στις αρχές του Ισραήλ από τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις όλες οι σοροί των ομήρων που έχουν χάσει τη ζωή τους και παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε χθες Κυριακή ανώτερος αξιωματικός, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Δεν θα επιστραφούν όλοι…»

«Δυστυχώς, αυτό είναι κάτι το οποίο προβλέπουμε, ότι δεν θα επιστραφούν όλοι οι νεκροί όμηροι» εντός της ημέρας, είπε αυτός ο αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους.

Νωρίτερα, μια εκπρόσωπος του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στον Τύπο ότι «διεθνής οργανισμός», όπως συμφωνήθηκε «στο πλαίσιο» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, θα βοηθήσει «να εντοπιστούν οι (σ.σ. αποβιώσαντες) όμηροι αν δεν έχουν βρεθεί και απελευθερωθεί» εντός της ημέρας.

Πηγή: ΑΠΕ