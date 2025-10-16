Ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, έδωσε χθες Τετάρτη εντολή στην ηγεσία των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) να προετοιμάσει ένα «ολοκληρωμένο σχέδιο» δράσης με στόχο την ήττα της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το ισραηλινό υπουργείο Αμυνας (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Eduardo Munoz, επάνω, ο Ισραέλ Κατς).

Εντολή για την «προετοιμασία σχεδίου με στόχο την ολοκληρωτική ήττα της Χαμάς στη Γάζα»

Ο Κατς είχε νωρίτερα σύσκεψη με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου, τον στρατηγό Εγιάλ Ζαμίρ και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματικούς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το ισραηλινό υπουργείο Αμυνας, ο Κατς έδωσε εντολή για την «προετοιμασία σχεδίου με στόχο την ολοκληρωτική ήττα της Χαμάς στη Γάζα, εφόσον αρνηθεί να εφαρμόσει το σχέδιο (του προέδρου των ΗΠΑ) Τραμπ και κριθεί απαραίτητη η επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης χθες ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να επιτρέψει στις ισραηλινές δυνάμεις να ξαναρχίσουν τις μάχες στη Γάζα, εάν η Χαμάς δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της συμφωνηθείσας εκεχειρίας.

«Θα τους αφοπλίσουμε εμείς»

«Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε αυτούς τους δρόμους μόλις το πω. Εάν το Ισραήλ μπορούσε να πάει και να τους χτυπήσει, θα το έκανε», δήλωσε ο Τραμπ στο αμερικανικό δίκτυο CNN σε μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία όταν ρωτήθηκε τι θα συμβεί αν η Χαμάς αρνηθεί να αφοπλιστεί.

Ο Τραμπ, αναφερόμενος και πάλι στη Χαμάς, είχε πει προχθές ότι «εάν δεν αφοπλιστούν οι ίδιοι, θα τους αφοπλίσουμε εμείς».

«Αυτό θα γίνει γρήγορα και ενδεχομένως βίαια», προειδοποίησε επίσης ενώπιον δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τη μορφή που θα είχε μια τέτοια επιχείρηση αφοπλισμού, ούτε σχετικά με την προθεσμία που δίνει στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι αυτό το έχει γνωστοποιήσει στη Χαμάς και ότι η οργάνωση συμφώνησε να αφοπλιστεί, όπως προβλέπει η ειρηνευτική πρόταση 20 σημείων.