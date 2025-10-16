newspaper
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Γάζα: «Δεν υπάρχει ούτε υπόνοια δημοκρατίας» στο σχέδιο Τραμπ για το μέλλον της
Κόσμος 16 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: «Δεν υπάρχει ούτε υπόνοια δημοκρατίας» στο σχέδιο Τραμπ για το μέλλον της

Η Αν Ιφράν, ειδική σε θέματα Μέσης Ανατολής, επισημαίνει ότι το σχέδιο για τη Γάζα, θυμίζει πολύ τους όρους του βρετανικού προτεκτοράτου πριν από τη δημιουργία του Ισραήλ το 1948.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Spotlight

Την ανησυχία της, αλλά και σφοδρή κριτική στο σχέδιο Τραμπ για όσα προβλέπει αναφορικά με τη διακυβέρνηση στη Γάζα, εκφράζει η Αν Ιφράν, ειδική σε θέματα Μέσης Ανατολής και συγγραφέας του βιβλίου «A Short History of the Gaza Strip» (Σύντομη Ιστορία της Λωρίδας της Γάζας).

Σε συνέντευξή της στο γαλλικό δίκτυο France24, η Αν Ιφράν επισημαίνει ότι οι πρόνοιες του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα δεν δίνουν ελπίδες για δημοκρατική διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα. Τόσο λόγω της δομής του διεθνούς «Συμβουλίου Ειρήνης», που στο μέλλον θα παραδώσει την εξουσία στην Παλαιστινιακή Αρχή, όσο και λόγω των ενδοπαλαιστινιακών διαιρέσεων.

Η ασάφεια στο σχέδιο Τραμπ είναι μέρος της στρατηγικής

Η Αν Ιφράν, λέκτορας Διεπιστημονικών Σπουδών Φυλής, Φύλου και Μετααποικιακών Σπουδών στο University College του Λονδίνου είναι σαφής: «Δεν υπάρχει ούτε υπόνοια δημοκρατίας» στο σχέδιο Τραμπ.

REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Μία μέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την ειρήνη στη Γάζα και τις μεγαλοστομίες του Ντόναλντ Τραμπ για «παντοτινή ειρήνη», το μέλλον της Γάζας δεν είναι διασφαλισμένο, ούτε απαραίτητα ειρηνικό. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει φαίνεται απίθανο να αποδεχθεί ρόλο της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα. Η Χαμάς, από την πλευρά της ούτε ηττήθηκε, όπως ήθελε το Ισραήλ, ούτε έχει αποποιηθεί κάποιον ρόλο για το μέλλον.

Μια απολιτίκ μεταβατική επιτροπή

Όσον αφορά το Συμβούλιο Ειρήνης και τη μεταβατική επιτροπή που θα κυβερνήσει αρχικά τη Γάζα, η Αν Ιφράν επισημαίνει ότι υπάρχει κενό πληροφόρησης για τη λειτουργία του. Προβλέπει ότι θα περιλαμβάνει καταρτισμένους Παλαιστίνιους και διεθνείς προσωπικότητες, αλλά δεν ξέρει κανείς πού εντάσσεται σε αυτή η Παλαιστινιακή Αρχή. Ούτε αν θα έχει ρόλο η Χαμάς. Επίσης, δεν ξέρει κανείς πώς θα επιλεγούν τα μέλη της, ούτε για τι χρονικό διάστημα θα διοριστεί. Ούτε, φυσικά, πώς θα γίνει η μετάβαση στο επόμενο στάδιο. Για τη Βρετανίδα καθηγήτρια, αυτή η ασάφεια είναι μέρος στρατηγική.

Επιπλέον, η εμπλοκή του Τόνι Μπλερ, μιας αμφιλεγόμενης προσωπικότητας για τη Μέση Ανατολή, δίνει ένα αποικιακό στίγμα στην όλη ρύθμιση. Η Αν Ιφράν επισημαίνει ότι η επιλογή του προκαλεί συγκρίσεις με τη Βρετανική Εντολή», η οποία κυβερνούσε την Παλαιστίνη για 30 χρόνια πριν από την ίδρυση του Ισραήλ το 1948.

Ντόναλντ Τραμπ και Τόνι Μπλερ στη σύνοδο για την ειρήνη στη Γάζα / Yoan Valat/Pool via REUTERS

Άλλες επικρίσεις που εκφράζονται από Παλαιστινίους είναι ότι το σχέδιο Τραμπ μοιάζει με «τηλεχειρισμό της Γάζας». Δηλαδή η Γάζα θα κυβερνάται από ανθρώπους που ούτε προέρχονται ούτε ζουν στον παλαιστινιακό θύλακα. Επίσης, οι όροι του σχεδίου δεν περιλαμβάνουν πλήρη αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον θύλακα.

«Δεν θα δούμε τη Γάζα ελεύθερη από την κατοχή»

Η Αν Ιφράν εκτιμά ότι φαίνεται εξαιρετικά απίθανο να δούμε τη Γάζα ελεύθερη από την ισραηλινή κατοχή για πρώτη φορά από το 1967. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει αποκλείσει τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Ωστόσο, αναγνωρίζει κάτι πραγματικό θετικό για τον λαό της Γάζας. Το σχέδιο Τραμπ διευκρινίζει ότι οι Παλαιστίνιοι δεν θα εκδιωχθούν από τον θύλακα.

Η ειδικός επισημαίνει επίσης πόσο προβληματική μπορεί να είναι η διακυβέρνηση της Γάζας από την Παλαιστινιακή Αρχή. Οι λόγοι είναι πολλοί. Εν πρώτοις, η Αρχή, που ελέγχεται από τη Φατάχ, είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής στον παλαιστινιακό λαό. Ο ηγέτης της, Μαχμούντ Αμπάς, εξελέγη πριν από 20 χρόνια και η θητεία του έχει λήξει προ πολλού.

Επίσης, η διακυβέρνησή στη Δυτική Όχθη δεν έχει ωφελήσει τους Παλαιστίνιους που ζουν εκεί. Εξακολουθούν να χάνουν εδάφη από τους Ισραηλινούς εποίκους και ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να διοικεί τα κατεχόμενα εδάφη. «Η Παλαιστινιακή Αρχή είναι στην πραγματικότητα σε θέση να κάνει μόνο ό,τι της επιτρέπει το Ισραήλ», λέει η Αν Ιφράν. «Δεν μιλάμε για ανεξάρτητη κυβέρνηση. Αν αυτό είναι το καλύτερο μοντέλο που προσφέρουμε, δεν υπάρχει τίποτα πολύ καλό σε αυτό», σημειώνει.

REUTERS/Ebrahim Hajjaj

Το μέλλον της Χαμάς στη Γάζα

Παρά το γεγονός ότι η γενική εντύπωση και επιδίωξη ήταν η Χαμάς να μην έχει κανένα ρόλο μελλοντικά στη Γάζα, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Η Αν Ιφράν επισημαίνει ότι ακόμη και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιτρέψει στη Χαμάς, έστω προσωρινά, να διαχειριστεί την εσωτερική ασφάλεια στη Γάζα.

Επιπλέον, η Χαμάς δεν έχει συμφωνήσει να αφοπλιστεί. Σύμφωνα με τη Βρετανίδα επιστήμονα, δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι αναφορές ότι η Χαμάς μπορεί να συμφωνήσει να παραδώσει την εξουσία με αντάλλαγμα αμνηστία. Για την Αν Ιφράν, το μόνο που γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι ότι «το Ισραήλ δεν έχει πετύχει τον δηλωμένο στόχο του να καταστρέψει τη Χαμάς. Το ίδιο το γεγονός ότι η ομάδα συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός δείχνει ότι διατηρεί κάποια εξουσία στη Γάζα».

Συνεπώς, προς το παρόν, η Χαμάς εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της συζήτησης.

Από πάνω αμερικανική επιβολή

Στην ερώτηση αν οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα θα έχουν λόγο στη διακυβέρνηση του θύλακα, η Αν Ιφράν αμφιβάλλει. Και εξηγεί γιατί.

Μεταξύ των Παλαιστινίων υπάρχει η διαίρεση ανάμεσα στη Χαμάς και τη Φατάχ. Επίσης, στη Γάζα τον Μάρτιο υπήρξαν διαμαρτυρίες κατά της Χαμάς. Επιπλέον, για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη ζητούν τον τερματισμό της ενδοπαλαιστινιακής διαίρεσης και απαιτούν εκλογές. Και η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας είναι τραγική. Ο θύλακας έχει σχεδόν καταστραφεί ολοσχερώς. «Είναι δύσκολο να ξεπεράσει κανείς τον τεράστιο αριθμό ανθρώπων που είναι τραυματισμένοι, πενθούντες, άστεγοι ή τραυματισμένοι», λέει η Αν Ιφράν.

Σύμφωνα με τη Βρετανίδα επιστήμονα, «δεν φαίνεται να υπάρχει καμία ένδειξη ότι η δημοκρατία θα παίξει ρόλο». Αντίθετα, με βάση όσα βλέπουμε από την παρούσα φάση της συμφωνίας εκεχειρίας, «οι ΗΠΑ είναι τελικά αυτές που έχουν την πραγματική ισχύ να επιβάλουν τις εξελίξεις».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
googlenews

«Αγαπώ τον Χίτλερ»: Μηνύματα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τις ακροδεξιές συζητήσεις των Νέων Ρεπουμπλικάνων
Politico 16.10.25

«Αγαπώ τον Χίτλερ»: Μηνύματα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τις ακροδεξιές συζητήσεις των Νέων Ρεπουμπλικάνων

Η διαρροή χιλιάδων μηνυμάτων που αποκαλύπτουν ρατσιστικές και νεοναζιστικές αντιλήψεις μελών των Νέων Ρεπουμπλικάνων ανοίγει μια νέα συζήτηση για τα όρια της πολιτικής ανοχής στην Αμερική του 2025

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο εάν η Χαμάς δεν παραδώσει όλα τα λείψανα ομήρων
Γάζα 16.10.25

Το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο

«Αν η Χαμάς αρνηθεί να τηρήσει τη συμφωνία» για την επιστροφή όλων των λειψάνων ομήρων, «το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, θα ξαναρχίσει τις μάχες για να αναλάβει δράση για την πλήρη ήττα της».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Οχι στα πραξικοπήματα που υποκινούνται από τη CIA», εξεγείρεται ο Μαδούρο
Βενεζουέλα - ΗΠΑ 16.10.25

Εξεγείρεται ο Μαδούρο ενάντια στα πραξικοπήματα της CIA

«Οχι στην αλλαγή καθεστώτος» δηλώνει οργισμένος ο Νικολάς Μαδούρο, έπειτα από την επιβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ της εξουσιοδότησης που έχει δώσει στη CIA για μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ΟΗΕ ζητά από το Ισραήλ να ανοίξει αμέσως κάθε πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια
ΟΗΕ 16.10.25

«Το διακύβευμα της συμφωνίας» για τη Γάζα «δεν είναι οι φωτογραφίες και οι συνεντεύξεις»

«Ζητούμε απρόσκοπτη πρόσβαση» στην ανθρωπιστική βοήθεια «στο πλαίσιο της συμφωνίας» εκεχειρίας στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, τονίζει ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Waymo: Τα Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου
Αυτόνομη οδήγηση 16.10.25

Το Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου

Η βρετανική κυβέρνηση επιταχύνει τη νομοθεσία για τα αυτόνομα οχήματα με την Waymo να ρίχνει το Robotaxi στους δρόμους της πρωτεύουσας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύνταξη
Χουσάμ Αμπού Σαφίγια: Ο γιατρός που αρνήθηκε να εγκαταλείψει τους ασθενείς του κρατείται ακόμη από το Ισραήλ
Χουσάμ Αμπού Σαφίγια 16.10.25

Ο γιατρός που αρνήθηκε να εγκαταλείψει τους ασθενείς του κρατείται ακόμη από το Ισραήλ

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, που έγινε το πρόσωπο του αγώνα για τη θεραπεία των ασθενών στη Γάζα εξακολουθεί να κρατείται από το Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πώς 35 τρισ. δολάρια πλούτου θα μπορούσαν να χαθούν σε μια στιγμή τροφοδοτώντας μια παγκόσμια κρίση
Τζίτα Γκόπιναθ 15.10.25

Πώς 35 τρισ. δολάρια πλούτου θα μπορούσαν να χαθούν σε μια στιγμή τροφοδοτώντας μια παγκόσμια κρίση

Η πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, Τζίτα Γκόπιναθ, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, για πιθανή διόρθωση στις μετοχές του τομέα υψηλής τεχνολογίας η οποία θα οδηγήσει σε παγκόσμια κρίση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τραμπ: Μπορεί να επιτρέψω στο Ισραήλ να ξαναρχίσει τις μάχες στη Γάζα αν η Χαμάς δεν συμμορφωθεί
Νέα προειδοποίηση 15.10.25

Τραμπ: Μπορεί να επιτρέψω στο Ισραήλ να ξαναρχίσει τις μάχες στη Γάζα αν η Χαμάς δεν συμμορφωθεί

«Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε αυτούς τους δρόμους μόλις το πω. Εάν το Ισραήλ μπορούσε να πάει και να τους χτυπήσει, θα το έκανε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό δίκτυο CNN

Σύνταξη
Τελεσίγραφο φον ντερ Λάιεν σε Βόρεια Μακεδονία: Χωρίς τροποποίηση του Συντάγματος δεν προχωρά η ένταξη στην ΕΕ
Κόσμος 15.10.25

Τελεσίγραφο φον ντερ Λάιεν σε Βόρεια Μακεδονία: Χωρίς τροποποίηση του Συντάγματος δεν προχωρά η ένταξη στην ΕΕ

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε τη Βόρεια Μακεδονία να αναθεωρήσει το Σύνταγμά της, τονίζοντας πως η αναγνώριση της βουλγαρικής μειονότητας αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της ενταξιακής πορείας

Σύνταξη
Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του
Culture Live 16.10.25

Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του

Το εμβληματικό αλλά αμφιλεγόμενο σιντριβάνι Vaillancourt του Αρμάν Βαγιάνκουρ στο Σαν Φρανσίσκο απειλείται με κατεδάφιση, προκαλώντας έντονο διχασμό για το μέλλον της δημόσιας τέχνης.

Σύνταξη
Έξυπνοι είμαστε, λεφτά δεν έχουμε
Στο ΤOP-10 των ευφυών 16.10.25

Έξυπνοι είμαστε, λεφτά δεν έχουμε

Η Ελλάδα ανάμεσα στις πιο ευφυείς κοινωνίες της Ευρώπης - Η εκπαιδευτική θέση, η ερευνητική παρουσία και το μήνυμα των αριθμών για τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τεχνητή νοημοσύνη: Τα άρθρα γραμμένα με ΑΙ δεν έχουν κατακλύσει -ακόμα- το διαδίκτυο
Axios 16.10.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Τα άρθρα γραμμένα με ΑΙ δεν έχουν κατακλύσει -ακόμα- το διαδίκτυο

Έρευνα με ανιχνευτή τεχνητής νοημοσύνης έδειξε ότι, παρά τις δυστοπικές προβλέψεις, τα κείμενα της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν σαρώσει το διαδίκτυο. Eίναι περίπου τα μισά από όσα αναρτώνται στον ιστό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ακίνητα: Ποιοι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν – Στον αέρα μεταβιβάσεις και εκδόσεις αδειών
Τι ελέγχουμε 16.10.25

Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων κινδυνεύουν – Στον αέρα μεταβιβάσεις και εκδόσεις αδειών

Πώς διαμορφώνεται το τοπίο με τα νέα δεδομένα - Αναγκαίο να ελεγχθούν τα στοιχεία σε όλα τα ακίνητα και να διορθωθούν τυχόν λάθη και παραλείψεις που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε απώλεια περουσίας

Προκόπης Γιόγιακας
«Αγαπώ τον Χίτλερ»: Μηνύματα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τις ακροδεξιές συζητήσεις των Νέων Ρεπουμπλικάνων
Politico 16.10.25

«Αγαπώ τον Χίτλερ»: Μηνύματα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τις ακροδεξιές συζητήσεις των Νέων Ρεπουμπλικάνων

Η διαρροή χιλιάδων μηνυμάτων που αποκαλύπτουν ρατσιστικές και νεοναζιστικές αντιλήψεις μελών των Νέων Ρεπουμπλικάνων ανοίγει μια νέα συζήτηση για τα όρια της πολιτικής ανοχής στην Αμερική του 2025

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στον βυθό η εμπιστοσύνη στους θεσμούς – Το 97% θεωρεί αρκετά ως πολύ διαδεδομένη τη διαφθορά στην Ελλάδα
Δημοσκόπηση 16.10.25

Στον βυθό η εμπιστοσύνη στους θεσμούς - Το 97% θεωρεί πολύ διαδεδομένη τη διαφθορά στην Ελλάδα

Η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών στους θεσμούς έχει καταβαραθρωθεί. Η κρατική πολιτική αξιολογείται αρνητικά σχεδόν παντού. Αποκαλυπτική δημοσκόπηση της Kapa Research για το ίδρυμα Χάινριχ Μπελ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γάζα: Το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο εάν η Χαμάς δεν παραδώσει όλα τα λείψανα ομήρων
Γάζα 16.10.25

Το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο

«Αν η Χαμάς αρνηθεί να τηρήσει τη συμφωνία» για την επιστροφή όλων των λειψάνων ομήρων, «το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, θα ξαναρχίσει τις μάχες για να αναλάβει δράση για την πλήρη ήττα της».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Οχι στα πραξικοπήματα που υποκινούνται από τη CIA», εξεγείρεται ο Μαδούρο
Βενεζουέλα - ΗΠΑ 16.10.25

Εξεγείρεται ο Μαδούρο ενάντια στα πραξικοπήματα της CIA

«Οχι στην αλλαγή καθεστώτος» δηλώνει οργισμένος ο Νικολάς Μαδούρο, έπειτα από την επιβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ της εξουσιοδότησης που έχει δώσει στη CIA για μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ΟΗΕ ζητά από το Ισραήλ να ανοίξει αμέσως κάθε πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια
ΟΗΕ 16.10.25

«Το διακύβευμα της συμφωνίας» για τη Γάζα «δεν είναι οι φωτογραφίες και οι συνεντεύξεις»

«Ζητούμε απρόσκοπτη πρόσβαση» στην ανθρωπιστική βοήθεια «στο πλαίσιο της συμφωνίας» εκεχειρίας στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, τονίζει ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Waymo: Τα Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου
Αυτόνομη οδήγηση 16.10.25

Το Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου

Η βρετανική κυβέρνηση επιταχύνει τη νομοθεσία για τα αυτόνομα οχήματα με την Waymo να ρίχνει το Robotaxi στους δρόμους της πρωτεύουσας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύνταξη
Μπέσεντ: Ο κόσμος θα «αποσυνδεθεί» από την Κίνα εάν εφαρμόσει τους ελέγχους στις σπάνιες γαίες
Διεθνής Οικονομία 16.10.25

Μπέσεντ: Ο κόσμος θα «αποσυνδεθεί» από την Κίνα εάν εφαρμόσει τους ελέγχους στις σπάνιες γαίες

Νέα απειλή στο Πεκίνο για την αυστηροποίηση των ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών απηύθυνε ο υπ. Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ

Σύνταξη
Χουσάμ Αμπού Σαφίγια: Ο γιατρός που αρνήθηκε να εγκαταλείψει τους ασθενείς του κρατείται ακόμη από το Ισραήλ
Χουσάμ Αμπού Σαφίγια 16.10.25

Ο γιατρός που αρνήθηκε να εγκαταλείψει τους ασθενείς του κρατείται ακόμη από το Ισραήλ

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, που έγινε το πρόσωπο του αγώνα για τη θεραπεία των ασθενών στη Γάζα εξακολουθεί να κρατείται από το Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
