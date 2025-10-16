newspaper
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα αποφασισμένος να επιτύχει την επιστροφή των σορών όλων των ομήρων που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς.

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση αυτή έρχεται μία ημέρα αφού ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς απείλησε με επανάληψη των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας.

Απειλητικές δηλώσεις από τον Νετανιάχου και τον Κατς

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός βάσει της οποίας όφειλε να παραδώσει όλους του ομήρους που κρατούνται στη Γάζα, ζωντανούς και νεκρούς, μέσα σε 72 ώρες από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 12:00 της Δευτέρας.

Το Φόρουμ των Οικογενειών των ισραηλινών ομήρων καλεί την κυβέρνηση του Ισραήλ να καθυστερήσει την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα όσο η Χαμάς δεν παραδίδει τις σορούς των 19 τελευταίων ομήρων.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, το Φόρουμ απαιτεί «η κυβέρνηση να σταματήσει αμέσως την εφαρμογή κάθε άλλου σταδίου της συμφωνίας, όσο η Χαμάς συνεχίζει να παραβιάζει ανοικτά τις υποχρεώσεις της ως προς την επιστροφή όλων των ομήρων και των λειψάνων των θυμάτων».

Η Χαμάς απελευθέρωσε εντός της προθεσμία τους 20 εν ζωή ομήρους, αλλά δεν έχει παραδώσει παρά 9 σορούς από τις 28 που έχει στα χέρια της.

«Είμαστε αποφασισμένοι να επιτύχουμε την επιστροφή όλων των ομήρων», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής για τη δεύτερη επέτειο της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023.

«Η μάχη δεν έχει ακόμη τελειώσει, αλλά ένα είναι ξεκάθαρο: όποιος σηκώσει το χέρι του επάνω μας γνωρίζει ότι θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα», είπε.

«Αν η Χαμάς αρνηθεί να σεβασθεί τη συμφωνία, το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, θα επαναλάβει τις μάχες και θα φροντίσει για την πλήρη ήττα» της Χαμάς, προειδοποίησε χθες ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

Η Χαμάς είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι επέστρεψε τις σορούς των ομήρων στις οποίες είχε πρόσβαση στη Γάζα και ότι έχει ανάγκη από «ειδικό εξοπλισμό» για να ανακτήσει τις υπόλοιπες.

Ο εντοπισμός των σορών στη Γάζα

Οταν ερωτήθηκε για την τήρηση της συμφωνίας από την πλευρά της Χαμάς, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι η Χαμάς «σκάβει» για να βρει πτώματα. «Σκάβουν. Βρίσκουν πολλά πτώματα».

«Ορισμένα από τα πτώματα αυτά είναι εκεί πολύ καιρό και μερικά είναι κάτω από τα ερείπια. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα ερείπια. Ορισμένα είναι μέσα σε τούνελ».

Την Κυριακή, ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης Σος Μπεντροσιάν είχε δηλώσει ότι «διεθνής οργανισμός», που επιστρατεύθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας, θα βοηθήσει «στον εντοπισμό των νεκρών ομήρων αν δεν βρεθούν και παραδοθούν τη Δευτέρα».

Σε αντάλλαγμα της επιστροφής των λειψάνων ομήρων, το Ισραήλ παρέδωσε στη Γάζα δεκάδες σορούς Παλαιστινίων.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι παραβίασε την εκεχειρία, αφού τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τα πυρά των ισραηλινών δυνάμεων στον θύλακα από την Παρασκευή.

«Το κατοχικό κράτος εργάζεται νυχθημερόν για να υπονομεύσει τη συμφωνία μέσω επί του πεδίου παραβιάσεων», είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει απαντήσει στις κατηγορίες αυτές. Εχει ανακοινώσει ότι ορισμένοι Παλαιστίνιοι αγνόησαν τις προειδοποιήσεις να μην προσεγγίσουν τις θέσεις του στρατού και οι δυνάμεις του «άνοιξαν πυρ για να εξουδετερώσουν την απειλή».

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός προβλέπει σε πρώτη φάση την εφαρμογή της εκεχειρίας, την απελευθέρωση των ομήρων, την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από περιοχές της Γάζας, καθώς και τη μεταφορά περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης σε τελευταία φάση τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και τον εξορισμό των μαχητών της, καθώς και την συνέχιση της ισραηλινής αποχώρησης από τη Γάζα. Αυτά τα σημεία τελούν υπό συζήτησιν.

Το Ισραήλ έχει την υποχρέωση μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας και την απελευθέρωση των ομήρων να ανοίξει το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, ανάμεσα στη Γάζα και την Αίγυπτο για την εισροή της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι η ημερομηνία ανοίγματος του περάσματος της Ράφα θα ανακοινωθεί αργότερα.

Αναγκαία η ελεύθερη πρόσβαση βοήθειας

«Θέλουμε όλα τα σημεία διέλευσης να ανοίξουν και η πρόσβαση να είναι τελείως ελεύθερη», δήλωσε ο Τομ Φλέτσερ, επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, ο οποίος θα επισκεφθεί σήμερα το πέρασμα της Ράφα.

Ο Τομ Φλέτσερ δήλωσε ότι χιλιάδες φορτηγά μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας πρέπει να εισέρχονται κάθε εβδομάδα στη Λωρίδα της Γάζας για να αντιμετωπισθεί η ανθρωπιστική κρίση.

Μόνο 600 φορτηγά έλαβαν άδεια εισόδου στη Γάζα από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας εκεχειρίας. Ο συντονιστής του ΟΗΕ δήλωσε ότι αυτό αποτελεί «καλή βάση», αλλά απέχει πολύ από το αναγκαίο.

Ο Ισμαΐλ Αλ-Θαουάμπτα, επικεφαλής του γραφείου μέσων ενημέρωσης της Χαμάς δήλωσε ότι οι ποσότητες της βοήθειας που έχουν εισέλθει στη Γάζα είναι «σταγόνα στον ωκεανό».

Στο τέλος του Αυγούστου, ο ΟΗΕ κήρυξε πολλές ζώνες της Λωρίδας της Γάζας σε κατάσταση λιμού, γεγονός που το Ισραήλ αμφισβητεί.

Αυτή την στιγμή, το Ισραήλ επιτρέπει τη διέλευση της ανθρωπιστικής βοήθειας κυρίως μέσω του περάσματος του Κερέμ Σαλόμ, αλλά οι ανθρωπιστικές οργανώσεις διαμαρτύρονται για διοικητικές καθυστερήσεις και τους ελέγχους ασφαλείας.

Στη Λωρίδα της Γάζας, οι πεινασμένοι κάτοικοι καταλαμβάνουν συστηματικά τα φορτηγά μεταφοράς της βοήθειας για να κλέψουν και να αποθηκεύσουν προμήθειες, γεγονός που εμποδίζει την συντεταγμένη διανομή της βοήθειας στις πληγείσες από τον λιμό περιοχές, σύμφωνα με πηγή ανθρωπιστικής οργάνωσης.

