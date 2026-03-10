Νετανιάχου: «Σπάμε τα κόκαλα της Τεχεράνης, ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει»

«Η ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν βρίσκεται στα χέρια του ιρανικού λαού» υποστήριξε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Εθνικό Κέντρο Υγείας τη Δευτέρα το βράδυ.

Όπως ξεκαθάρισε ο ίδιος, «ο πόλεμος του Ισραήλ κατά του Ιράν «δεν έχει τελειώσει ακόμα».

«Η φιλοδοξία μας είναι να πείσουμε τον ιρανικό λαό να αποτινάξει τον ζυγό της τυραννίας», είπε, προσθέτοντας ότι «σε τελική ανάλυση αυτό εξαρτάται από τους ίδιους. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μέσω των ενεργειών που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής τούς σπάμε τα κόκαλα – και το χέρι μας είναι ακόμα σηκωμένο».

«Αν πετύχουμε μαζί με τον ιρανικό λαό, θα επιτύχουμε ένα μόνιμο τέλος — αν κάτι τέτοιο υπάρχει στη ζωή των εθνών — και θα επιφέρουμε την αλλαγή», δήλωσε ο Νετανιάχου.