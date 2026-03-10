Νετανιάχου: «Σπάμε τα κόκαλα της Τεχεράνης, ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει»
«Η φιλοδοξία μας είναι να πείσουμε τον ιρανικό λαό να αποτινάξει τον ζυγό της τυραννίας», είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου
- Ο Φεβρουάριος ανάμεσα στους πιο θερμούς μήνες παγκοσμίως στα χρονικά - Ακραίες βροχοπτώσεις στην Ευρώπη
- Εως και 7.800 ευρώ σε συντάξεις χηρείας Δημοσίου
- Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο Ηράκλειο: ΙΧ παρέσυρε πεζή και καρφώθηκε σε βιτρίνα καταστήματος
- ΔΥΠΑ: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το επίδομα των 750 ευρώ – Οι προϋποθέσεις
«Η ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν βρίσκεται στα χέρια του ιρανικού λαού» υποστήριξε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Εθνικό Κέντρο Υγείας τη Δευτέρα το βράδυ.
Όπως ξεκαθάρισε ο ίδιος, «ο πόλεμος του Ισραήλ κατά του Ιράν «δεν έχει τελειώσει ακόμα».
«Η φιλοδοξία μας είναι να πείσουμε τον ιρανικό λαό να αποτινάξει τον ζυγό της τυραννίας», είπε, προσθέτοντας ότι «σε τελική ανάλυση αυτό εξαρτάται από τους ίδιους. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μέσω των ενεργειών που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής τούς σπάμε τα κόκαλα – και το χέρι μας είναι ακόμα σηκωμένο».
«Αν πετύχουμε μαζί με τον ιρανικό λαό, θα επιτύχουμε ένα μόνιμο τέλος — αν κάτι τέτοιο υπάρχει στη ζωή των εθνών — και θα επιφέρουμε την αλλαγή», δήλωσε ο Νετανιάχου.
Netanyahu on Iran:
Our aspiration is to bring the Iranian people to cast off the yoke of tyranny.
In the end, it depends on them, but there is no doubt that through the actions taken so far, we are… breaking their bones. Our hand is extended.
If we succeed together with… pic.twitter.com/v1rYgv1WCf
— Clash Report (@clashreport) March 10, 2026
- Νετανιάχου: «Σπάμε τα κόκαλα της Τεχεράνης, ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει»
- Σεισμός στο αμερικανικό ποδόσφαιρο: Ισόβιες τιμωρίες σε δύο Γκανέζους παίκτες για στοιχηματισμό σε αγώνες της MLS
- Η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και ο κίνδυνος μίας λύσης στο Κυπριακό αλά Τραμπ
- Ρεβίθια καλλιεργήθηκαν με επιτυχία σε προσομοιωμένο σεληνιακό έδαφος
- Πέθανε ο Γιώργος Πανουσόπουλος: Ο σκηνοθέτης που έκανε το ελληνικό σινεμά να μοιάζει με καλοκαίρι
- Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος συνεχίζει να γράφει τη δική του λαμπρή πορεία»
- Καύσιμα: Μία ακόμη αύξηση τιμών σε βενζίνη και diesel κίνησης
- Βέλγιο: Άγριος ξυλοδαρμός νεαρού έξω από σταθμό τρένου – Υπερασπίστηκε μια κοπέλα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις