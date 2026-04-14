Ιταλία: Αναστέλλει την αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ
Η Ιταλία αποφάσισε να αναστείλει την αυτόματη ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας με το Ισραήλ «λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση»
Η Ιταλία αποφάσισε να αναστείλει την αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ, η οποία περιλαμβάνει την ανταλλαγή στρατιωτικού εξοπλισμού και την έρευνα στον τομέα της τεχνολογίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.
«Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση, η κυβέρνηση αποφάσισε να αναστείλει την αυτόματη ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας με το Ισραήλ», δήλωσε η Μελόνι στο περιθώριο μιας εκδήλωσης στη Βερόνα, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa.
Προώθηση ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων
Σε διεθνές επίπεδο, «πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την προώθηση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, με στόχο τη σταθεροποίηση της κατάστασης και την επανέναρξη της προμήθειας βασικών ειδών, όπως καύσιμα και λιπάσματα», είπε η Μελόνι.
Η πρωθυπουργός ανακοίνωσε στο περιθώριο της έκθεσης Vinitaly στη Βερόνα.
