Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση σιωπά ενώ Έλληνες πολίτες ταπεινώνονται στις φυλακές Νεγκέβ του Ισραήλ

Νέα ανακοίνωση για τους συλληφθέντες του στόλου Global Sumud Flottilla εξέδωσε η Νέα Αριστερά, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση «σιωπά ενώ Έλληνες πολίτες ταπεινώνονται στις φυλακές Νεγκέβ».

«Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει τις ενέργειες του ακροδεξιού υπουργού του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, o οποίος, σε νέο βίντεο εντός των φυλακών Νεγκέβ, κάνει επίδειξη για τις συλλήψεις των ακτιβιστών του ανθρωπιστικού στόλου Global Sumud Flottilla μετά την απαγωγή τους σε διεθνή ύδατα τους οποίους όπως και σε προηγούμενο βίντεο εξακολουθεί να χαρακτηρίζει ως ‘τρομοκράτες’. Ο ίδιος δηλώνει κυνικά: ‘Όπως υποσχέθηκα, όσοι συμμετείχαν στη flotilla και υποστήριξαν την τρομοκρατία λαμβάνουν την ίδια μεταχείριση με τους τρομοκράτες στη φυλακή Νεγκέβ’ επιδεικνύοντας τις άθλιες συνθήκες κράτησης», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

«Η σιωπή και η δουλική στάση της ελληνικής κυβέρνησης ισοδυναμεί με συνενοχή, καθώς αντί να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των πολιτών της, υιοθετεί τη γραμμή του Τελ Αβίβ», προστίθεται.

«Η Νέα Αριστερά απαιτεί κυρώσεις και διακοπή στρατηγικών σχέσεων με το Ισραήλ»

Παράλληλα, επισημαίνεται πως «ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει τη ‘στρατηγική συμμαχία’ με μια ακροδεξιά και γενοκτόνα κυβέρνηση, αδιαφορώντας για την ταπείνωση Ελλήνων πολιτών. Η προστασία τους, ωστόσο, είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση του ελληνικού κράτους και όχι στην προαίρεση κανενός. Η ΝΔ έχει επιλέξει τον δρόμο της ντροπής, μετατρέποντας την Ελλάδα σε κράτος-παρία στην Ε.Ε. Η Νέα Αριστερά απαιτεί κυρώσεις και διακοπή στρατηγικών σχέσεων με το Ισραήλ».

Ακόμη, η Νέα Αριστερά γνωστοποίησε πως ο Αλέξης Χαρίτσης, είχε νέα επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, μεταφέροντάς του «την έντονη διαμαρτυρία του για όσα συμβαίνουν επαναλαμβάνοντας όσα νωρίτερα είχε δηλώσει ότι πρέπει να πράξει η κυβέρνηση: διπλωματικό διάβημα προς το Ισραήλ και άμεση και ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών στη χώρα μας», όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.