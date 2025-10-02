Νέα Αριστερά: «Κυρώσεις και διακοπή διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ τώρα!»
«Πειρατική και τρομοκρατική ενέργεια» χαρακτηρίζει η Νέα Αριστερά την επιχείρηση παρεμπόδισης του στόλου Global Sumud Flotilla, που έπλεε σε διεθνή ύδατα μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα
Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύει με ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά για τη στάση της απέναντι στην ισραηλινή επιχείρηση παρεμπόδισης του ανθρωπιστικού στόλου Global Sumud Flotilla που μεταφέρει βοήθεια στη Γάζα.
«Η δήλωση νομιμοποιεί πρακτικά μια πειρατική ενέργεια σε διεθνή ύδατα και επιτρέπει στο Ισραήλ να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο»
Απαιτώντας να επιβληθούν κυρώσεις και διακοπή διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ, η Νέα Αριστερά καταγγέλλει τη δουλική και τη συνένοχη συνέργεια της ελληνικής κυβέρνησης με το καθεστώς Νετανιάχου.
Ακολούθως, χαρακτηρίζει «ξεκάθαρα πειρατική και τρομοκρατική ενέργεια» την ισραηλινή επιχείρηση εντός διεθνών υδάτων.
Νέα Αριστερά: Ολόκληρη η ανακοίνωση
«Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει τη δουλική και τη συνένοχη συνέργεια της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος του Ισραήλ. Η επιχείρηση αναχαίτισης του ανθρωπιστικού στόλου Global Sumud Flotilla, που έπλεε σε διεθνή ύδατα μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, αποτελεί ξεκάθαρα πειρατική και τρομοκρατική ενέργεια.
»Και αντί η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της, περιορίζεται να αναπαράγει τις αναρτήσεις του ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών, παρουσιάζοντάς τες ως επίσημη ελληνική ενημέρωση και διπλωματική παρέμβαση, και να ισχύρίζεται ότι ‘δεν ασκήθηκε βία’.
»Και το ακόμα πιο εξοργιστικό: Η ελληνική κυβέρνηση ερωτηθείσα αν θα επηρεαστούν οι σχέσεις της Ελλάδας με Ισραήλ, μετά από ό,τι έγινε με το στολίσκο απάντησε ότι ‘έχουμε στρατηγική εταιρική σχέση με το Ισραήλ την οποία θέλουμε να διατηρήσουμε’.
»Πρόκειται για δήλωση που νομιμοποιεί πρακτικά μια πειρατική ενέργεια σε διεθνή ύδατα και επιτρέπει στο Ισραήλ να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο έχοντας ασυλία.
»Η Νέα Αριστερά απαιτεί: Κυρώσεις και διακοπή διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ τώρα!».
