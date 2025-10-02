newspaper
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
02.10.2025 | 16:10
Προσωρινά εκτός λειτουργίας τέσσερις στάσεις του Τραμ στην Παραλιακή - Τι συνέβη
Σημαντική είδηση:
02.10.2025 | 15:11
Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία
Σημαντική είδηση:
02.10.2025 | 15:39
Φωτιά στις Μαλάδες στη Κρήτη - Ήχησε το 112
Νέα Αριστερά: «Κυρώσεις και διακοπή διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ τώρα!»
Πολιτική Γραμματεία 02 Οκτωβρίου 2025 | 14:17

Νέα Αριστερά: «Κυρώσεις και διακοπή διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ τώρα!»

«Πειρατική και τρομοκρατική ενέργεια» χαρακτηρίζει η Νέα Αριστερά την επιχείρηση παρεμπόδισης του στόλου Global Sumud Flotilla, που έπλεε σε διεθνή ύδατα μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύει με ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά για τη στάση της απέναντι στην ισραηλινή επιχείρηση παρεμπόδισης του ανθρωπιστικού στόλου Global Sumud Flotilla που μεταφέρει βοήθεια στη Γάζα.

«Η δήλωση νομιμοποιεί πρακτικά μια πειρατική ενέργεια σε διεθνή ύδατα και επιτρέπει στο Ισραήλ να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο»

Απαιτώντας να επιβληθούν κυρώσεις και διακοπή διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ, η Νέα Αριστερά καταγγέλλει τη δουλική και τη συνένοχη συνέργεια της ελληνικής κυβέρνησης με το καθεστώς Νετανιάχου.

Ακολούθως, χαρακτηρίζει «ξεκάθαρα πειρατική και τρομοκρατική ενέργεια» την ισραηλινή επιχείρηση εντός διεθνών υδάτων.

Νέα Αριστερά: Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει τη δουλική και τη συνένοχη συνέργεια της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος του Ισραήλ. Η επιχείρηση αναχαίτισης του ανθρωπιστικού στόλου Global Sumud Flotilla, που έπλεε σε διεθνή ύδατα μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, αποτελεί ξεκάθαρα πειρατική και τρομοκρατική ενέργεια.

»Και αντί η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της, περιορίζεται να αναπαράγει τις αναρτήσεις του ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών, παρουσιάζοντάς τες ως επίσημη ελληνική ενημέρωση και διπλωματική παρέμβαση, και να ισχύρίζεται ότι ‘δεν ασκήθηκε βία’.

»Και το ακόμα πιο εξοργιστικό: Η ελληνική κυβέρνηση ερωτηθείσα αν θα επηρεαστούν οι σχέσεις της Ελλάδας με Ισραήλ, μετά από ό,τι έγινε με το στολίσκο απάντησε ότι ‘έχουμε στρατηγική εταιρική σχέση με το Ισραήλ την οποία θέλουμε να διατηρήσουμε’.

»Πρόκειται για δήλωση που νομιμοποιεί πρακτικά μια πειρατική ενέργεια σε διεθνή ύδατα και επιτρέπει στο Ισραήλ να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο έχοντας ασυλία.

»Η Νέα Αριστερά απαιτεί: Κυρώσεις και διακοπή διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ τώρα!».

Ταμείο Ανάκαμψης
ΕΕ για Ταμείο Ανάκαμψης: Πρέπει να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα

ΕΕ για Ταμείο Ανάκαμψης: Πρέπει να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα

Business
Intralot: Υπερκάλυψη για τη διεθνή προσφορά της ΑΜΚ

Intralot: Υπερκάλυψη για τη διεθνή προσφορά της ΑΜΚ

inWellness
inTown
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σκληρή απάντηση Δένδια σε Χαρίτση για Συμφωνία των Πρεσπών – Ουδέν σχόλιο για το στολίσκο για τη Γάζα
Διπλωματία 02.10.25

Σκληρή απάντηση Δένδια σε Χαρίτση για Συμφωνία των Πρεσπών – Ουδέν σχόλιο για το στολίσκο για τη Γάζα

Ο Χαρίτσης επιτέθηκε σε Δένδια για τη στάση της ΝΔ στη Συμφωνία των Πρεσπών και τον κάλεσε να πάρει θέση για την τύχη των 27 Ελλήνων που μετέχουν στο στολίσκο για τη Γάζα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μελάς (πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ) στην Εξεταστική: Ουδέποτε προχώρησα σε παράνομη πληρωμή, διαπραγματεύτηκα, απαίτησα ή εκβίασα
Πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 02.10.25

Μελάς στην Εξεταστική: Ουδέποτε προχώρησα σε παράνομη πληρωμή, διαπραγματεύτηκα, απαίτησα ή εκβίασα

Ο Δημήτρης Μελάς, στην τοποθέτησή του, στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρότι επιχείρησε να δώσει διαφορετικό περιεχόμενο από αυτό που ο κοινός νους αντιλαμβάνεται, δήλωσε έντιμος και αθώος.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη – Έπαιζαν κρυφτό για τον Μυλωνάκη
ΠΑΣΟΚ 02.10.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη – Έπαιζαν κρυφτό για τον Μυλωνάκη

«Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έλεγαν μέχρι χθες ότι δεν θα έρθει ο Μυλωνάκης γιατί δεν έχει καμία σχέση και δεν έχει τίποτα να πει και τώρα λένε ότι θα έρθει», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κίνημα Δημοκρατίας: Η Κοβέσι μίλησε ξεκάθαρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έβαλε εμπόδια στη Δικαιοσύνη
Ευρωπαία Εισαγγελέας 02.10.25

Κίνημα Δημοκρατίας: Η Κοβέσι μίλησε ξεκάθαρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έβαλε εμπόδια στη Δικαιοσύνη

«Οι ίδιοι που ορκίζονται ότι 'δεν έχουν τίποτα να κρύψουν', στην πράξη προστατεύουν τους εαυτούς τους και μπλοκάρουν την αλήθεια να βγει στο φως», τονίζει το Κίνημα Δημοκρατίας

Σύνταξη
Ο στολίσκος και το ρεσάλτο από στρατηγικούς συμμάχους
Πολιτική 02.10.25

Ο στολίσκος και το ρεσάλτο από στρατηγικούς συμμάχους

Το ρεσάλτο στο στολίσκο που ταξίδευε σε διεθνή ύδατα, η χλιαρή ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών και η δήλωση του πρωθυπουργού που θεωρεί ότι ο όρος γενοκτονία είναι «πολύ βαρύς» για να περιγράψει τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Φάμελλος για επίθεση στον στόλο για τη Γάζα: Άμεση διπλωματική παρέμβαση για όσους έχουν συλληφθεί
Στη Βουλή 02.10.25

Φάμελλος για επίθεση στον στόλο για τη Γάζα: Άμεση διπλωματική παρέμβαση για όσους έχουν συλληφθεί

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος ζήτησε «άμεση διπλωματική παρέμβαση» προκειμένου να προστατευτούν οι Έλληνες που έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η βουλεύτρια Φλώρινας, Πέτη Πέρκα

Σύνταξη
Νίκος Δένδιας: Υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος Ρούτσι
Πολιτική Γραμματεία 02.10.25

Παρέμβαση Δένδια για Ρούτσι: Δεν διανοούμαι πώς μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα του πατέρα να ερευνήσει τον θάνατο του παιδιού του

Ο Νίκος Δένδιας πήρε θέση για το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «δεν θεωρώ οποιοσδήποτε στην κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποτεδήποτε μπορεί να έχει άλλη τοποθέτηση»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παρέμβαση Τσίπρα: Διεθνής πειρατεία η επίθεση των ισραηλινών στους ακτιβιστές της ειρήνης για την Γάζα
Πολιτική Γραμματεία 02.10.25

Παρέμβαση Τσίπρα: Διεθνής πειρατεία η επίθεση των ισραηλινών στους ακτιβιστές της ειρήνης για την Γάζα

Ο κ. Τσίπρας κάλεσε τους ευρωπαίους ηγέτες να εγκαταλείψουν την παθητική τους στάση και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου

Σύνταξη
Νικητιάδης: «Σε σύγχυση η κυβέρνηση ικετεύει τα σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών»
Πολιτική 02.10.25

Νικητιάδης: «Σε σύγχυση η κυβέρνηση ικετεύει τα σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών»

«Πουθενά στον κόσμο δε γίνεται τη μία μέρα η κυβέρνηση να επιβάλλει πρόστιμα και την άλλη να ζητά ελεημοσύνη από αυτούς που τα επέβαλε» τονίζει ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης

Σύνταξη
Διαβήματα στο Ισραήλ για το στολίσκο για τη Γάζα – Συνάντηση διαδηλωτών με την Παπαδοπούλου
Διπλωματία 02.10.25

Διαβήματα στο Ισραήλ για το στολίσκο για τη Γάζα – Συνάντηση διαδηλωτών με την Παπαδοπούλου

Διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά από την Ελλάδα για το ρεσάλτο στο στολίσκο για τη Γάζα - Σε διαρκή επικοινωνία ο Γεραπετρίτης με το ισραηλινό ΥΠΕΞ

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μετά τους πρώτους μάρτυρες η κλήτευση Μυλωνάκη στην εξεταστική
ΟΠΕΚΕΠΕ 02.10.25

Μετά τους πρώτους μάρτυρες η κλήτευση Μυλωνάκη στην εξεταστική: Προσχηματικό ελιγμό καταγγέλλει η αντιπολίτευση

Η κλήτευση Μυλωνάκη πάντως δεν θα είναι άμεση καθώς θα προηγηθεί η ολοκλήρωση του κύκλου των καταθέσεων της περιόδου 2019-2026.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: «Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν στόχο: η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση»
Πολιτική Γραμματεία 02.10.25

«Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν στόχο: η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση» λέει ο Ανδρουλάκης

«Η Νέα Δημοκρατία αρνείται τις προτάσεις μας για το ιδιωτικό χρέος γιατί κάνει το παιχνίδι των τραπεζών» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Εκπρόσωπος ελληνικού ΥΠΕΞ: 27 Έλληνες έχουν συλληφθεί – Παρακολουθούμε την κατάσταση
Διπλωματία 02.10.25

Εκπρόσωπος ελληνικού ΥΠΕΞ: 27 Έλληνες έχουν συλληφθεί – Παρακολουθούμε την κατάσταση

Η κ. Ζωχιού, υπενθύμισε την κοινή ανακοίνωση με το ΥΠΕΞ της Ιταλίας, στην οποία οι δύο χώρες καλούσαν τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν ασφάλεια συμμετεχόντων και να επιτρέψουν προξενική συνδρομή

Σύνταξη
Κικίλιας: «Η Δημοκρατία της Κορέας και η Ελλάδα μοιράζονται μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση»
Διπλωματία 02.10.25

«Μοιραζόμαστε μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση» - Κικίλιας για τη συνεργασία Ελλάδας και Κορέας

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, παρευρέθη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για την εθνική εορτή της Κορέας, ως επίσημος προσκεκλημένος

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου
Συναγερμός 02.10.25

Έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία

Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία που επηρεάζει τη χώρα από το βράδυ της Τετάρτης, με βροχές και καταιγίδες να έχουν εκδηλωθεί στο Ιόνιο, στο Βόρειο Αιγαίο και στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας

Σύνταξη
Αταμάν: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σκληρό παιχνίδι»
Euroleague 02.10.25

Αταμάν: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σκληρό παιχνίδι»

Ο Εργκίν Αταμάν περιμένει δύσκολο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Μπαρτσελόνα, ζητώντας από τους παίκτες του συγκέντρωση και σωστή νοοτροπία. - Τι είπε ο Τούρκος για την κατάσταση του Οσμάν.

Σύνταξη
MAGA υστερία για τον Bad Bunny στο Super Bowl – ICE στο ημίχρονο, κατηγορίες ότι «μισεί την Αμερική»
Φόβος Παντού 02.10.25

MAGA υστερία για τον Bad Bunny στο Super Bowl – ICE στο ημίχρονο, κατηγορίες ότι «μισεί την Αμερική»

Η εμφάνιση του Bad Bunny στο Super Bowl 2026 προκαλεί οργή στους τραμπικούς. Ο πρώην επικεφαλής της καμπάνιας του Ντόναλντ Τραμπ, Κόρι Λεβαντόφσκι, απειλεί ότι πράκτορες της ICE θα βρίσκονται στην εκδήλωση

Σύνταξη
Η μητέρα του Γιαμάλ διοργανώνει χριστουγεννιάτικο γκαλά και χρεώνει την «είσοδο» 800 ευρώ! (pic)
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Η μητέρα του Γιαμάλ διοργανώνει χριστουγεννιάτικο γκαλά και χρεώνει την «είσοδο» 800 ευρώ! (pic)

Η μητέρα του Λαμίν Γιαμάλ, Σέιλα Εμπάνα, διοργανώνει εκδήλωση με «τσουχτερό» εισιτήριο, για τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να συναντήσουν από κοντά… την ίδια και όχι τον σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Ισραήλ: Επενδύει εκατομμύρια για να «χειραγωγήσει» το ChatGPT ώστε να αναπαράγει φιλοϊσραηλινό περιεχόμενο για την Gen Z
Social 02.10.25

Ισραήλ: Επενδύει εκατομμύρια για να «χειραγωγήσει» το ChatGPT ώστε να αναπαράγει φιλοϊσραηλινό περιεχόμενο για την Gen Z

Συμβόλαιο 6 εκατ. δολαρίων αποκαλύπτει το σχέδιο του Ισραήλ να «εκπαιδεύσει» το ChatGPT και να παράγει φιλοϊσραηλινό περιεχόμενο ειδικά για τη Gen Ζ σε TikTok, Instagram, YouTube και άλλα μέσα

Σύνταξη
Τραμ: Πλημμύρισαν οι ράγες και έβγαλαν εκτός λειτουργίας τέσσερις στάσεις
Ανακοίνωση ΣΤΑΣΥ 02.10.25

Προσωρινά εκτός λειτουργίας τέσσερις στάσεις του Τραμ στην Παραλιακή - Τι συνέβη

Με ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά» τροποποιείται προσωρινά

Σύνταξη
Επικίνδυνη εμπλοκή υπηρεσιών πληροφοριών ΗΠΑ στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας
Αλλαγή στάσης 02.10.25

Επικίνδυνη εμπλοκή υπηρεσιών πληροφοριών ΗΠΑ στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας

Η νέα κίνηση των ΗΠΑ ανοίγει τον δρόμο για πιο ακριβή πλήγματα σε διυλιστήρια, αγωγούς, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και άλλες κρίσιμες υποδομές, με στόχο να στερηθεί το Κρεμλίνο έσοδα και καύσιμα.

Σύνταξη
Έφυγαν από το Μάντσεστερ και «έλαμψαν» στο Champions League: Οι τρεις πρώην παίκτες της Γιουνάιτεντ που έκαναν… θραύση (pics)
Champions League 02.10.25

Έφυγαν από το Μάντσεστερ και «έλαμψαν» στο Champions League: Οι τρεις πρώην παίκτες της Γιουνάιτεντ που έκαναν… θραύση (pics)

Η 2η αγωνιστική του Champions League είχε έντονο άρωμα… Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τρεις πρώην παίκτες της να αναδεικνύονται MVP στις αναμετρήσεις των ομάδων τους.

Σύνταξη
