Νέα Αριστερά: Εκκωφαντική σιωπή της κυβέρνησης μπροστά στην τρομοκρατική επίθεση του Ισραήλ

Πυρά κατά της κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος και την απουσία σχετικής αναφοράς από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, σχετικά με το θέμα του στολίσκου αλληλεγγύης προς τη Γάζα, εξαπέλυσε η Νέα Αριστερά.

«Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τις συμβάσεις άμυνας στη Βουλή, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, ζήτησε τρεις φορές από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δένδια να καταδικάσει την τρομοκρατική επίθεση του Ισραήλ στον ανθρωπιστικό στόλο Global Sumud Flotilla, καθώς και την παράνομη κράτηση 27 Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι συνελήφθησαν σε διεθνή ύδατα χωρίς καμία κατηγορία και χωρίς να έχουν πράξει το τίποτα το παράνομο», τόνισε η Νέα Αριστερά.

Ακολούθως πρόσθεσε πως «και τις τρεις φορές ο κ. Δένδιας δεν είπε κουβέντα. Τρεις φορές η ΝΔ σώπασε μπροστά σε μία κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου που αφορά άμεσα Έλληνες πολίτες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εμφανίζεται όχι μόνο ανίκανη αλλά πρόθυμη να καλύψει μια πράξη διεθνούς πειρατείας, αδυνατώντας να καταδικάσει την επαίσχυντη και αντίθετη στο διεθνές δίκαιο ενέργεια του Ισραήλ».

Τέλος, επισήμανε ότι «η Νέα Αριστερά δεν θα επιτρέψει η χώρα να μετατραπεί σε φερέφωνο μιας κατοχικής δύναμης. Η σιωπή της κυβέρνησης είναι ντροπή για την Ελλάδα».

Τι ειπώθηκε μεταξύ Δένδια και Χαρίτση

Έντονη κόντρα ξέσπασε στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την οποία συζητείται η αγορά της τέταρτης φρεγάτας Belharra, ανάμεσα στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια και τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, για το το ρεσάλτο των ισραηλινών δυνάμεων στο στολίσκο αλληλεγγύης για τη Γάζα, Global Sumud Flotilla και τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Ο Χαρίτσης προκάλεσε το Δένδια ευθέως να απαντήσει για την «απαγωγή» όπως τη χαρακτήρισε 27 Ελλήνων πολιτών από τις ισραηλινές δυνάμεις, λέγοντας του ότι έχει ευθύνη ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, διερωτώμενος αν «φοβάστε τόσο το Νετανιάχου», ενώ την ίδια στιγμή άσκησε κριτική στη ΝΔ γιατί ως αντιπολίτευση επιχείρησε να καπηλευθεί αρνητικά τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Ο Δένδιας απάντησε στον Χαρίτση σε υψηλούς τόνους, λέγοντας του ότι για τέταρτη φορά κατηγόρησε τη ΝΔ για πατριδοκαπηλία, σημειώνοντας πως αν έχετε επιλέξει την οδό των ύβρεων αυτό είναι θέμα δικό σας.

Ωστόσο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, επέλεξε στο θέμα του στολίσκου αλληλεγγύης προς τη Γάζα και την τύχη των Ελλήνων πολιτών που έχουν βρεθεί στα χέρια των ισραηλινών αρχών.