Σημαντική είδηση:
02.10.2025 | 15:11
Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία
Σημαντική είδηση:
02.10.2025 | 15:39
Φωτιά στις Μαλάδες στη Κρήτη - Ήχησε το 112
Νέα Αριστερά: Εκκωφαντική σιωπή της κυβέρνησης μπροστά στην τρομοκρατική επίθεση του Ισραήλ
Πολιτική Γραμματεία 02 Οκτωβρίου 2025 | 17:56

Νέα Αριστερά: Εκκωφαντική σιωπή της κυβέρνησης μπροστά στην τρομοκρατική επίθεση του Ισραήλ

«Τρεις φορές η ΝΔ σώπασε μπροστά σε μία κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου που αφορά άμεσα Έλληνες πολίτες», υπογράμμισε η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Spotlight

Πυρά κατά της κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος και την απουσία σχετικής αναφοράς από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, σχετικά με το θέμα του στολίσκου αλληλεγγύης προς τη Γάζα, εξαπέλυσε η Νέα Αριστερά.

«Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τις συμβάσεις άμυνας στη Βουλή, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, ζήτησε τρεις φορές από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δένδια να καταδικάσει την τρομοκρατική επίθεση του Ισραήλ στον ανθρωπιστικό στόλο Global Sumud Flotilla, καθώς και την παράνομη κράτηση 27 Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι συνελήφθησαν σε διεθνή ύδατα χωρίς καμία κατηγορία και χωρίς να έχουν πράξει το τίποτα το παράνομο», τόνισε η Νέα Αριστερά.

Ακολούθως πρόσθεσε πως «και τις τρεις φορές ο κ. Δένδιας δεν είπε κουβέντα. Τρεις φορές η ΝΔ σώπασε μπροστά σε μία κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου που αφορά άμεσα Έλληνες πολίτες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εμφανίζεται όχι μόνο ανίκανη αλλά πρόθυμη να καλύψει μια πράξη διεθνούς πειρατείας, αδυνατώντας να καταδικάσει την επαίσχυντη και αντίθετη στο διεθνές δίκαιο ενέργεια του Ισραήλ».

Τέλος, επισήμανε ότι «η Νέα Αριστερά δεν θα επιτρέψει η χώρα να μετατραπεί σε φερέφωνο μιας κατοχικής δύναμης. Η σιωπή της κυβέρνησης είναι ντροπή για την Ελλάδα».

Τι ειπώθηκε μεταξύ Δένδια και Χαρίτση

Έντονη κόντρα ξέσπασε στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την οποία συζητείται η αγορά της τέταρτης φρεγάτας Belharra, ανάμεσα στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια και τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, για το το ρεσάλτο των ισραηλινών δυνάμεων στο στολίσκο αλληλεγγύης για τη Γάζα, Global Sumud Flotilla και τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Ο Χαρίτσης προκάλεσε το Δένδια ευθέως να απαντήσει για την «απαγωγή» όπως τη χαρακτήρισε 27 Ελλήνων πολιτών από τις ισραηλινές δυνάμεις, λέγοντας του ότι έχει ευθύνη ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, διερωτώμενος αν «φοβάστε τόσο το Νετανιάχου», ενώ την ίδια στιγμή άσκησε κριτική στη ΝΔ γιατί ως αντιπολίτευση επιχείρησε να καπηλευθεί αρνητικά τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Ο Δένδιας απάντησε στον Χαρίτση σε υψηλούς τόνους, λέγοντας του ότι για τέταρτη φορά κατηγόρησε τη ΝΔ για πατριδοκαπηλία, σημειώνοντας πως αν έχετε επιλέξει την οδό των ύβρεων αυτό είναι θέμα δικό σας.

Ωστόσο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, επέλεξε στο θέμα του στολίσκου αλληλεγγύης προς τη Γάζα και την τύχη των Ελλήνων πολιτών που έχουν βρεθεί στα χέρια των ισραηλινών αρχών.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισορρόπησε εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισορρόπησε εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Επιφυλάσσεται η κυβέρνηση για τα μέτρα του ενεργειακού κόστους

Βιομηχανία: Επιφυλάσσεται η κυβέρνηση για τα μέτρα του ενεργειακού κόστους

Σύνταξη
Η Λάουρα Κοβέσι, η Εισαγγελία που ήρθε για να μείνει και οι κανόνες του παιχνιδιού που έχουν αλλάξει
Πολιτική 02.10.25

Κοβέσι: ΟΠΕΚΕΠΕ, «ακρωνύμιο της διαφθοράς» - Η Εισαγγελία που ήρθε για να μείνει και οι κανόνες του παιχνιδιού που έχουν αλλάξει

Πολλά τα μηνύματα της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι. ΟΠΕΚΕΠΕ, το «ακρωνύμιο της διαφθοράς, του νεποτισμού και των πελατειακών σχέσεων» είπε μιλώντας για εγκληματίες που είχαν τη βοήθεια κρατικών λειτουργών. Κόλαφος για τα Τέμπη. Το μεγάλο καρφί για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εισαγγελείς.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ανδρουλάκης: Κυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα και τη διαφθορά – Να φύγετε το γρηγορότερο
Στη Βουλή 02.10.25

Ανδρουλάκης: Κυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα και τη διαφθορά – Να φύγετε το γρηγορότερο

«Δεν θα ξεχάσουμε τι κάνατε το καλοκαίρι στη Βουλή. Αυτά λέγονται συγκάλυψη. Σκοτάδια κι έρημος η διαφάνεια για τη ΝΔ», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Συνάντηση Κουτσούμπα με αξιωματούχους του Βιετνάμ – «Γερές, αδελφικές, πολύχρονες διμερείς σχέσεις»
ΚΚΕ 02.10.25

Συνάντηση Κουτσούμπα με αξιωματούχους του Βιετνάμ – «Γερές, αδελφικές, πολύχρονες διμερείς σχέσεις»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε ότι το ΚΚΕ «έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη των σχέσεων φιλίας ανάμεσα στους δύο λαούς, ακόμα και πριν τη σύναψη των διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες»

Σύνταξη
Σκληρή απάντηση Δένδια σε Χαρίτση για Συμφωνία των Πρεσπών – Ουδέν σχόλιο για το στολίσκο για τη Γάζα
Διπλωματία 02.10.25

Σκληρή απάντηση Δένδια σε Χαρίτση για Συμφωνία των Πρεσπών – Ουδέν σχόλιο για το στολίσκο για τη Γάζα

Ο Χαρίτσης επιτέθηκε σε Δένδια για τη στάση της ΝΔ στη Συμφωνία των Πρεσπών και τον κάλεσε να πάρει θέση για την τύχη των 27 Ελλήνων που μετέχουν στο στολίσκο για τη Γάζα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μελάς (πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ) στην Εξεταστική: Ουδέποτε προχώρησα σε παράνομη πληρωμή, διαπραγματεύτηκα, απαίτησα ή εκβίασα
Πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 02.10.25

Μελάς στην Εξεταστική: Ουδέποτε προχώρησα σε παράνομη πληρωμή, διαπραγματεύτηκα, απαίτησα ή εκβίασα

Ο Δημήτρης Μελάς, στην τοποθέτησή του, στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρότι επιχείρησε να δώσει διαφορετικό περιεχόμενο από αυτό που ο κοινός νους αντιλαμβάνεται, δήλωσε έντιμος και αθώος.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη – Έπαιζαν κρυφτό για τον Μυλωνάκη
ΠΑΣΟΚ 02.10.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη – Έπαιζαν κρυφτό για τον Μυλωνάκη

«Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έλεγαν μέχρι χθες ότι δεν θα έρθει ο Μυλωνάκης γιατί δεν έχει καμία σχέση και δεν έχει τίποτα να πει και τώρα λένε ότι θα έρθει», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κίνημα Δημοκρατίας: Η Κοβέσι μίλησε ξεκάθαρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έβαλε εμπόδια στη Δικαιοσύνη
Ευρωπαία Εισαγγελέας 02.10.25

Κίνημα Δημοκρατίας: Η Κοβέσι μίλησε ξεκάθαρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έβαλε εμπόδια στη Δικαιοσύνη

«Οι ίδιοι που ορκίζονται ότι 'δεν έχουν τίποτα να κρύψουν', στην πράξη προστατεύουν τους εαυτούς τους και μπλοκάρουν την αλήθεια να βγει στο φως», τονίζει το Κίνημα Δημοκρατίας

Σύνταξη
Ο στολίσκος και το ρεσάλτο από στρατηγικούς συμμάχους
Πολιτική 02.10.25

Ο στολίσκος και το ρεσάλτο από στρατηγικούς συμμάχους

Το ρεσάλτο στο στολίσκο που ταξίδευε σε διεθνή ύδατα, η χλιαρή ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών και η δήλωση του πρωθυπουργού που θεωρεί ότι ο όρος γενοκτονία είναι «πολύ βαρύς» για να περιγράψει τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Φάμελλος για επίθεση στον στόλο για τη Γάζα: Άμεση διπλωματική παρέμβαση για όσους έχουν συλληφθεί
Στη Βουλή 02.10.25

Φάμελλος για επίθεση στον στόλο για τη Γάζα: Άμεση διπλωματική παρέμβαση για όσους έχουν συλληφθεί

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος ζήτησε «άμεση διπλωματική παρέμβαση» προκειμένου να προστατευτούν οι Έλληνες που έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η βουλεύτρια Φλώρινας, Πέτη Πέρκα

Σύνταξη
Νίκος Δένδιας: Υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος Ρούτσι
Πολιτική Γραμματεία 02.10.25

Παρέμβαση Δένδια για Ρούτσι: Δεν διανοούμαι πώς μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα του πατέρα να ερευνήσει τον θάνατο του παιδιού του

Ο Νίκος Δένδιας πήρε θέση για το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «δεν θεωρώ οποιοσδήποτε στην κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποτεδήποτε μπορεί να έχει άλλη τοποθέτηση»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Νέα Αριστερά: «Κυρώσεις και διακοπή διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ τώρα!»
Global Sumud Flotilla 02.10.25

«Κυρώσεις και διακοπή διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ» ζητεί η Νέα Αριστερά - Η ανακοίνωση

«Πειρατική και τρομοκρατική ενέργεια» χαρακτηρίζει η Νέα Αριστερά την επιχείρηση παρεμπόδισης του στόλου Global Sumud Flotilla, που έπλεε σε διεθνή ύδατα μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Σύνταξη
Παρέμβαση Τσίπρα: Διεθνής πειρατεία η επίθεση των ισραηλινών στους ακτιβιστές της ειρήνης για την Γάζα
Πολιτική Γραμματεία 02.10.25

Παρέμβαση Τσίπρα: Διεθνής πειρατεία η επίθεση των ισραηλινών στους ακτιβιστές της ειρήνης για την Γάζα

Ο κ. Τσίπρας κάλεσε τους ευρωπαίους ηγέτες να εγκαταλείψουν την παθητική τους στάση και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου

Σύνταξη
Νικητιάδης: «Σε σύγχυση η κυβέρνηση ικετεύει τα σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών»
Πολιτική 02.10.25

Νικητιάδης: «Σε σύγχυση η κυβέρνηση ικετεύει τα σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών»

«Πουθενά στον κόσμο δε γίνεται τη μία μέρα η κυβέρνηση να επιβάλλει πρόστιμα και την άλλη να ζητά ελεημοσύνη από αυτούς που τα επέβαλε» τονίζει ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης

Σύνταξη
Διαβήματα στο Ισραήλ για το στολίσκο για τη Γάζα – Συνάντηση διαδηλωτών με την Παπαδοπούλου
Διπλωματία 02.10.25

Διαβήματα στο Ισραήλ για το στολίσκο για τη Γάζα – Συνάντηση διαδηλωτών με την Παπαδοπούλου

Διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά από την Ελλάδα για το ρεσάλτο στο στολίσκο για τη Γάζα - Σε διαρκή επικοινωνία ο Γεραπετρίτης με το ισραηλινό ΥΠΕΞ

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μετά τους πρώτους μάρτυρες η κλήτευση Μυλωνάκη στην εξεταστική
ΟΠΕΚΕΠΕ 02.10.25

Μετά τους πρώτους μάρτυρες η κλήτευση Μυλωνάκη στην εξεταστική: Προσχηματικό ελιγμό καταγγέλλει η αντιπολίτευση

Η κλήτευση Μυλωνάκη πάντως δεν θα είναι άμεση καθώς θα προηγηθεί η ολοκλήρωση του κύκλου των καταθέσεων της περιόδου 2019-2026.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο Λανουά χαμηλώνει (;) τον πήχη με τους ξένους διαιτητές
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Ο Λανουά χαμηλώνει (;) τον πήχη με τους ξένους διαιτητές

Συγκρίσεις: Πέρσι ξεκίνησε με ελίτ και ακολούθησαν Γερμανοί 1ης κατηγορίας. Φέτος με Γερμανό μη διεθνή στο ΠΑΟ-Ολυμπιακός και ακολουθεί ρέφερι 1ης κατηγορίας από την ίδια χώρα στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

Βάιος Μπαλάφας
Ταμείο Ανάκαμψης: «Να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα», το μήνυμα των Βρυξελλών στην κυβέρνηση
«Να τρέξουμε» 02.10.25

Ταμείο Ανάκαμψης: «Να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα», το μήνυμα των Βρυξελλών στην κυβέρνηση

Το χρονικό πλαίσιο για την κυβέρνηση είναι ασφυκτικό, καθότι έχει μπροστά της το τέλος Οκτωβρίου όπου μέχρι τότε θα πρέπει να έχει υποβάλει το σχέδιο αναθεώρησης

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Η ψευδαίσθηση ισχύος του Ισραήλ
Κρατική πειρατεία 02.10.25

Η ψευδαίσθηση ισχύος του Ισραήλ

Το Ισραήλ φαίνεται ότι διαρκώς επιβεβαιώνει την ισχύ του μέσα από πρακτικές όπως η ανάσχεση του στόλου της αλληλεγγύης. Στην πραγματικότητα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ρωσία: Αντίποινα Πούτιν σε περίπτωση κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – Η απάντηση «θα είναι σκληρή»
Κλιμάκωση 02.10.25

Αντίποινα Πούτιν σε περίπτωση κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – Η απάντηση «θα είναι σκληρή»

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρασαν μια ημέρα στην πρωτεύουσα της Δανίας συζητώντας πώς θα ενισχύσουν την ασφάλεια της ηπείρου χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία. Η Ρωσία είχε την… τιμητική της. Η απάντηση της Μόσχας δεν άργησε.

Σύνταξη
Το θέατρο του παραλόγου…
On Field 02.10.25

Το θέατρο του παραλόγου…

Η διοίκηση της Γιουνάιτεντ σκέφτεται την απόλυση του Αμορίμ και έχει στο… μικροσκόπιο τον Φάμπρεγας και τον Σάουθγκεϊτ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Η Daily Mail κατασκόπευε τον αδελφό μου» λέει ο πρίγκιπας Χάρι για τον διάδοχο Γουίλιαμ
Fizz 02.10.25

«Η Daily Mail κατασκόπευε τον αδελφό μου» λέει ο πρίγκιπας Χάρι για τον διάδοχο Γουίλιαμ

Ο πρίγκιπας Χάρι, μέσω του δικηγόρου του, κατηγόρησε τη βρετανική ταμπλόιντ Daily Mail ότι κατέφυγε σε ιδιωτικούς ντεντέκτιβ για να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με το πάρτι γενεθλίων του αδελφού του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, το 2003

Σύνταξη
ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται αποξηραμένες φράουλες
Ο λόγος 02.10.25

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται αποξηραμένες φράουλες

Στη συσκευασία του προϊόντος δεν αναγράφεται ουσία η οποία είναι αλλεργιογόνος, ενώ θα έπρεπε να τονίζεται με είδος χαρακτήρων που κάνει σαφή διάκριση από το υπόλοιπο του καταλόγου των συστατικών.

Σύνταξη
Πρώην παίκτης της Άρσεναλ υποψήφιος αντικαταστάτης του Αμορίμ στη Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Πρώην παίκτης της Άρσεναλ υποψήφιος αντικαταστάτης του Αμορίμ στη Γιουνάιτεντ

Ο πρώην παίκτης των Άρσεναλ και Τσέλσι και νυν της Κόμο, Σεσκ Φάμπρεγας «φιγουράρει» ως υποψήφιος αντικαταστάτης του Ρούμπεν Αμορίμ, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα.

Σύνταξη
Τρίτος σε δημιουργία ευκαιριών σε όλο το Champions League ο Τσικίνιο – Στη λίστα και ο Ποντένσε (pic)
Champions League 02.10.25

Τρίτος σε δημιουργία ευκαιριών σε όλο το Champions League ο Τσικίνιο – Στη λίστα και ο Ποντένσε (pic)

Δύο από τους κορυφαίους «δημιουργούς» στο Champions League στις δύο πρώτες αγωνιστικές της League Phase είναι παίκτες του Ολυμπιακού - Τρίτος ο Τσικίνιο, όγδοος ο Ποντένσε.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου
Συναγερμός 02.10.25

Έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία

Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία που επηρεάζει τη χώρα από το βράδυ της Τετάρτης, με βροχές και καταιγίδες να έχουν εκδηλωθεί στο Ιόνιο, στο Βόρειο Αιγαίο και στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας

Σύνταξη
