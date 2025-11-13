Καταγγελίες για ρίψεις όπλων και ναρκωτικών από drone στις φυλακές Κορυδαλλού

Έντονη είναι η ανησυχία των σωφρονιστικών υπαλλήλων των φυλακών Κορυδαλλού μετά τα τελευταία γεγονότα με την ανεύρεση παράνομων αντικειμένων και όπλων στο εσωτερικό των φυλακών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ» Βασίλης Λαμπρόπουλος έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 7 πτήσεις drones πάνω από τη φυλακή, τα οποία έριξαν κάποια πακέτα στις φυλακές Κορυδαλλού.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, σύμφωνα με τον κ. Λαμπρόπουλο, στις αναφορές τους κάνουν λόγο για πακέτα που ενδεχομένως περιλαμβάνουν όπλα και ναρκωτικά.

Ωστόσο, προκαλεί απορία το γεγονός ότι οι πτήσεις αυτές δεν έγιναν αντιληπτές από το ειδικό σύστημα αντι-drone που έχει εγκατασταθεί στον Κορυδαλλό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σύστημα που εποπτεύει τις πτήσεις drones τοποθετήθηκε σε σημείο που δεν υπάρχει καλή κατόπτευση του χώρου.

Οι «στόχοι» των drones

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα των Νέων, τα τηλεκατευθυνόμενα «αεροχήματα» στην Α’, στη Δ’ και στη Β’ πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, όπου έριξαν ύποπτα αντικείμενα στα προαύλιά τους.

Επίσης, οι αναφορές των σωφρονιστικών υπαλλήλων υπογραμμίζουν ότι η τοποθέτηση του αντι-drone συστήματος κοντά στην ΣΤ’ Πτέρυγα ήταν λανθασμένη καθώς εκεί έχει μικρό πεδίο ελέγχου και επιτήρησης.

Όπως τονίζουν τα ΝΕΑ, αρχικά είχε εγκατασταθεί στην ταράτσα του διοικητηρίου των φυλακών Κορυδαλλού με προσωρινούς χειριστές στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και στη συνέχεια, χωρίς να αποσαφηνιστούν οι λόγοι – μεταφέρθηκε σε σκοπιά ανάμεσα στην ΣΤ’ Πτέρυγα και το Νοσοκομείο των φυλακών, με χειριστές πλέον εξωτερικούς φρουρούς των φυλακών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αντι-drone σύστημα είναι δημιούργημα του Κέντρου Ερευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του ΓΕΕΘΑ που έχει εγκατασταθεί τους τελευταίους μήνες στη μεγαλύτερη φυλακή της χώρας.

Αποκαλυπτικές αναφορές

Ενδεικτικό του παρασκηνίου είναι το έγγραφο που έστειλαν στις 2 Νοεμβρίου 2025 οι εξωτερικοί φρουροί των φυλακών Κορυδαλλού, στο οποίο υπάρχει καταγραφή μαρτυρίας εξωτερικού φρουρού που εκτελούσε σκοπιά κοντά στο Ψυχιατρείο ότι «το μεσημέρι εκείνης της ημέρας είδε να ίπταται αντικείμενο τύπου drone πάνω από τη δικαστική φυλακή σε μεγάλο ύψος και το οποίο άφησε δέμα χρώματος λευκού, το οποίο πιθανόν να έπεσε σε προαύλιο της Δ’ πτέρυγας ή στην ταράτσα αυτής και εν συνεχεία αποχώρησε προς το Σχιστό όπου και έχασε την οπτική του επαφή».

Σύμφωνα με το έγγραφο το ίδιο αντελήφθη και άλλος ειδικός φρουρός.

Οπως όμως σημειώνεται, άλλοι σκοποί, από διαφορετικές φρουρές, δεν αντελήφθησαν κάτι, ενώ «δεν τέθηκε σε λειτουργία η συσκευή antidrone από τον αρμόδιο εξωτερικό φρουρό που εκτελούσε τα ανάλογα καθήκοντα στην υπερυψωμένη σκοπιά «6»». Ομως ενδεικτικό της σύγχυσης και της διαμάχης που υπάρχει εντός του Κορυδαλλού είναι ένα άλλο έγγραφο – στις 29 Οκτωβρίου 2025 – που παρουσιάζουν «ΤΑ ΝΕΑ», από το οποίο προκύπτει ότι σωφρονιστικοί υπάλληλοι από τα μαγειρεία των φυλακών, αλλά και από άλλα σημεία του Κορυδαλλού, ενημέρωσαν τους εξωτερικούς φρουρούς για πτήσεις drοnes στις φυλακές.

Η απάντηση όμως των αρμοδίων σε έγγραφο με τίτλο «Παρουσία μη επανδρωμένου αεροχήματος άνωθεν του συγκροτήματος σωφρονιστικών καταστημάτων Κορυδαλλού» ήταν χαρακτηριστική της σύγχυσης: «Ο σωφρονιστικός υπάλληλος δεν διευκρινίζει την πηγή που τον ενημέρωσε για την ύπαρξη του αεροχήματος (το οποίο) σε καμιά περίπτωση δεν έγινε αντιληπτό από κανέναν εξωτερικό φρουρό της υπηρεσίας μας, ασκώντα καθήκοντα φρούρησης υπερυψωμένης σκοπιάς την επίμαχη ημέρα». Επιπλέον ζητείται να παρουσιαστεί βιντεοληπτικό υλικό (άγνωστης προέλευσης) όχι για να βρεθεί η προέλευση του αναφερόμενου drone αλλά – όπως σημειώνεται – «με σκοπό την έναρξη τυχόν πειθαρχικού ελέγχου εις βάρος υπαλλήλων της υπηρεσίας μας»!