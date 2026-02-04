ΟΦΗ-Λεβαδειακός 1-1: Άντεξαν με δέκα οι Βοιωτοί και πήραν προβάδισμα για τον τελικό Κυπέλλου (vid)

Κράτησε το 1-1 ο Λεβαδειακός με… σύμμαχο και το δοκάρι στον πρώτο εκτός έδρας ημιτελικό Κυπέλλου Betsson με τον ΟΦΗ, αν και έπαιζε με δέκα παίκτες από το 75’ λόγω αποβολής του Λοντίγκιν. Έτσι, το εισιτήριο του τελικού (25/4 στο Πανθεσσαλικό) θα κριθεί στη ρεβάνς που θα γίνει την Τετάρτη 11/2 και λόγω έδρας ο Λεβαδειακός έχει προβάδισμα.

Ο ΟΦΗ προηγήθηκε στο 5’, ο Λεβαδειακός ισοφάρισε στο 18’, ενώ οι Κρητικοί ήταν άτυχοι καθώς είχαν δοκάρι στο 90+5′ με τον Ισέκα. Πάντως, οι προπονητές (Κόντης και Παπαδόπουλος, αντίστοιχα) δεν ρίσκαραν, καθώς πρόσεχαν περισσότερο τις άμυνές τους.

Στο Παγκρήτιο είχε αέρα. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν με τον Λεβαδειακό, στο δεύτερο με τον ΟΦΗ.

Νωρίς τα εντυπωσιακά γκολ

Οι δυο ομάδες ξεκίνησαν επιθετικά και μέχρι το 20’ ο αγώνας ήταν 1-1. Ο ΟΦΗ προηγήθηκε στο 5’ με σουτ του Μπόρχα Γκονζάλες από πλάγια δεξιά, μετά από καλή κυκλοφορία της μπάλας διαδοχικά από τους Ανδρούτσο και Βούκoτιτς, με τελικό αποδέκτη τον σκόρερ. Ο Λεβαδειακός ισοφάρισε με φάουλ του Μπάλτσι στο 18’ από πλάγια δεξιά και αφού η μπάλα ξεγέλασε αμυνόμενους και επιτιθέμενους, παίρνοντας φάλτσα (λόγω και του ευνοϊκού αέρα) και κάνοντας καμπύλη.

Ο Λεβαδειακός βρέθηκε κοντά σε δεύτερο γκολ που δεν μπήκε (40’) λόγω της εντυπωσιακής απόκρουσης του Χριστογεώργου σε σουτ του Παλάσιος, μετά από μπάσιμο από δεξιά. Μετά το 1-1 υπήρχε κυκλοφορία της μπάλας, πάνω κάτω, όμως όχι άλλη κλασική ευκαιρία πλην του Παλάσιος.

Το δοκάρι στο 90+5′

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με μεγάλη ευκαιρία του ΟΦΗ (στο 46’ ο Λοντίγκιν έκανε τρομερή απόκρουση με τα πόδια σε πλασέ του Νους). Στο 59’ ο Λεβαδειακός μπορούσε να σκοράρει, με τον Μπάλτσι που όμως καθυστέρησε, μετά από με επίθεση κόντρα του Παλάσιος.

Στο 75’ ο Λεβαδειακός έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του τερματοφύλακα Λοντίγκιν, με δεύτερη κίτρινη, καθώς ανέτρεψε τον Ισέκα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Η πρώτη κίτρινη ήταν αυστηρή έως ανύπαρκτη. Στη θέση του γκολκίπερ μπήκε αλλαγή ο Ανάκερ.

Στο 90+3′ ο ΟΦΗ έχασε ευκαιρία με τον Νους και στο 90+5′ ο ΟΦΗ είχε δοκάρι (το δεξί κάθετο) με τον Ισέκα ο οποίος είχε βγει τετ α τετ με τον Ανάκερ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Λεβαδειακός ήταν τυχερός καθώς στο τέλος ο ΟΦΗ είχε δοκάρι, ενώ, νωρίτερα, έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Νους.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η γρήγορη απάντηση του Λεβαδειακού στο γκολ του ΟΦΗ. Αυτό έκοψε και τη φόρα των γηπεδούχων.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Μπορεί η πρώτη κίτρινη στον Λοντίγκιν να ήταν ανύπαρκτη, όμως μετά έκανε τραγικό λάθος που βγήκε εκτός περιοχής και ανέτρεψε το Ισέκα.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) έβγαλε άδικη πρώτη κίτρινη κάρτα στον Λοντίγκιν στο 58’, καθώς δεν φάνηκε να είχε στόχο την για καθυστέρηση εκτέλεσης άουτ, επειδή η μπάλα κυλούσε λόγω του αέρα.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Κουμπαράκης (Κυκλάδων) δεν χρειάστηκε να παρέμβει.

ΣΚΟΡΕΡ: 5’ Μπόρχα Γκονζάλες – 18’ Μπάλτσι

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος (90+2’ Σενγκέλια), Κρίζμανιτς, Γκονζάλες, Χατζηθεοδωρίδης (67’ Καινουργιάκης), Βούκοτιτς (67’ Κανελλόπουλος), Ανδρούτσος, Φούντας (87’ Σαλσίδο), Νους, Ισέκα.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Τσάπρας, Κορνέζος, Φίλων, Άμπου Χάνα, Βήχος, Τσόκαι (89’ Λαμαράνα), Κωστή (77’ Ανάκερ), Μπάλτσι (68’ Νίκας) Παλάσιος (89’ Πεντρόσο), Όζμπολτ (77’ Οζέγκοβιτς).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Ο αγώνας ρεβάνς Λεβαδειακός-ΟΦΗ, για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου Betsson, έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, ώρα 17:00.

Ο τελικός Κυπέλλου Betsson έχει προγραμματιστεί για τις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.