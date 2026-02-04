Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Ντέρμπι στη Λεωφόρο, μάχη των αουτσάιντερ στο Ηράκλειο

Η ώρα της ημιτελικής φάσης για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson έφτασε. Το απόγευμα της Τετάρτης (4/2) διεξάγονται τα πρώτα ματς, στις 18:00 το ΟΦΗ – Λεβαδειακός και στις 20:30, το ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ.

Σημειώνεται ότι η ημιτελική φάση για το Κύπελλο Ελλάδος διεξάγεται με διπλές αναμετρήσεις, με τις ρεβάνς των δύο αγώνων να είναι προγραμματισμένες για μια εβδομάδα μετά (11/2), όταν και θα προκύψει το ζευγάρι του φετινού τελικού. Υπενθυμίζεται επίσης ότι δεν ισχύει πλέον και ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ.

Το ντέρμπι των αουτσάιντερ

Ο ΟΦΗ έχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την ευκαιρία να βρεθεί στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, με τους Κρητικούς να υποδέχονται τον Λεβαδειακό και τον Χρήστο Κόντη να ανακοινώνει χτες (3/2) την αποστολή ενόψει του κρίσιμου ματς.

Η αποστολή του ΟΦΗ: Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Μαρινάκης, Γκονζάλες, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Κανελλόπουλος, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Φούντας, Νους, Θεοδοσουλάκης, Σενγκέλια, Ισέκα, Σαλσέδο.

Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε χτες (3/2) την προετοιμασία για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson κόντρα στον ΟΦΗ και ο Νίκος Παπαδόπουλος ανακοίνωσε την αποστολή των Βοιωτών. Σε αυτή δεν βρίσκεται ο Μάγκνουσον που δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, αντίθετα είναι διαθέσιμος ο Λιάγκας.

Η αποστολή του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδή, Λιάγκα, Χάνα, Τσάπρα, Τσιβελεκίδη, Βήχο, Μανθάτη, Κορνέζο, Νίκα, Γκούμα, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Παπαδόπουλο, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδη, Βέρμπιτς, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς.

Το μεγάλο ντέρμπι στη Λεωφόρο

Το κυρίως «μενού» της ημέρας φυσικά είναι το μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο (20:30, COSMOTE SPORT 1). Οι «πράσινοι» προέρχονται από μια σημαντική νίκη στο πρωτάθλημα επί της Κηφισιάς με 3-0 και με δεδομένο ότι στη Super League έχουν μείνει πολύ πίσω για να διεκδικήσουν ρεαλιστικά τον τίτλο, αυτός του Κυπέλλου προφανώς είναι και ο μεγάλος στόχος της σεζόν για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ισπανός συνεχίζει τις δοκιμές και τα πειράματα, ενώ κόντρα στον Δικέφαλο του Βορρά δεν υπολογίζει στους Τουμπά, Πελίστρι, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Κώτσιρα, Ντέσερς.

Στην αντίπερα όχθη, ο ΠΑΟΚ που είναι μέσα σε όλους τους στόχους του στη σεζόν, πηγαίνει να παίξει στο γήπεδο όπου υπέστη φέτος μία από τις λιγοστές ήττες του στη σεζόν, αφού στις 9/11 το «τριφύλλι» είχε νικήσει με 2-1 για τη 10η αγωνιστική. Εντελώς διαφορετική εποχή και… ιστορία φυσικά ένας ημιτελικός Κυπέλλου, με την ομάδα του Λουτσέσκου να πηγαίνει στο «Απ. Νικολαΐδης» για να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης. Ο Ρουμάνος τεχνικός πάντως δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Γιάννη Κωνσταντέλια και Λούκα Ιβανούσετς.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών:

04/02 18:00 ΟΦΗ – Λεβαδειακός

04/02 20:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

11/02 17:00 Λεβαδειακός – ΟΦΗ

11/02 20:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός