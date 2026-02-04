sports betsson
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
04.02.2026 | 09:00
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα στην κίνηση
Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Ντέρμπι στη Λεωφόρο, μάχη των αουτσάιντερ στο Ηράκλειο
Ποδόσφαιρο 04 Φεβρουαρίου 2026, 09:40

Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Ντέρμπι στη Λεωφόρο, μάχη των αουτσάιντερ στο Ηράκλειο

Το απόγευμα της Τετάρτης διεξάγονται οι πρώτοι ημιτελικοί για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson. ΟΦΗ-Λεβαδειακός στις 18:00 και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ στις 20:30.

Η ώρα της ημιτελικής φάσης για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson έφτασε. Το απόγευμα της Τετάρτης (4/2) διεξάγονται τα πρώτα ματς, στις 18:00 το ΟΦΗ – Λεβαδειακός και στις 20:30, το ντέρμπι ΠαναθηναϊκόςΠΑΟΚ.

Σημειώνεται ότι η ημιτελική φάση για το Κύπελλο Ελλάδος διεξάγεται με διπλές αναμετρήσεις, με τις ρεβάνς των δύο αγώνων να είναι προγραμματισμένες για μια εβδομάδα μετά (11/2), όταν και θα προκύψει το ζευγάρι του φετινού τελικού. Υπενθυμίζεται επίσης ότι δεν ισχύει πλέον και ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ.

Το ντέρμπι των αουτσάιντερ

Ο ΟΦΗ έχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την ευκαιρία να βρεθεί στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, με τους Κρητικούς να υποδέχονται τον Λεβαδειακό και τον Χρήστο Κόντη να ανακοινώνει χτες (3/2) την αποστολή ενόψει του κρίσιμου ματς.

Η αποστολή του ΟΦΗ: Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Μαρινάκης, Γκονζάλες, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Κανελλόπουλος, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Φούντας, Νους, Θεοδοσουλάκης, Σενγκέλια, Ισέκα, Σαλσέδο.

Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε χτες (3/2) την προετοιμασία για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson κόντρα στον ΟΦΗ και ο Νίκος Παπαδόπουλος ανακοίνωσε την αποστολή των Βοιωτών. Σε αυτή δεν βρίσκεται ο Μάγκνουσον που δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, αντίθετα είναι διαθέσιμος ο Λιάγκας.

Η αποστολή του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδή, Λιάγκα, Χάνα, Τσάπρα, Τσιβελεκίδη, Βήχο, Μανθάτη, Κορνέζο, Νίκα, Γκούμα, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Παπαδόπουλο, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδη, Βέρμπιτς, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς.

Το μεγάλο ντέρμπι στη Λεωφόρο

Το κυρίως «μενού» της ημέρας φυσικά είναι το μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο (20:30, COSMOTE SPORT 1). Οι «πράσινοι» προέρχονται από μια σημαντική νίκη στο πρωτάθλημα επί της Κηφισιάς με 3-0 και με δεδομένο ότι στη Super League έχουν μείνει πολύ πίσω για να διεκδικήσουν ρεαλιστικά τον τίτλο, αυτός του Κυπέλλου προφανώς είναι και ο μεγάλος στόχος της σεζόν για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ισπανός συνεχίζει τις δοκιμές και τα πειράματα, ενώ κόντρα στον Δικέφαλο του Βορρά δεν υπολογίζει στους Τουμπά, Πελίστρι, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Κώτσιρα, Ντέσερς.

Στην αντίπερα όχθη, ο ΠΑΟΚ που είναι μέσα σε όλους τους στόχους του στη σεζόν, πηγαίνει να παίξει στο γήπεδο όπου υπέστη φέτος μία από τις λιγοστές ήττες του στη σεζόν, αφού στις 9/11 το «τριφύλλι» είχε νικήσει με 2-1 για τη 10η αγωνιστική. Εντελώς διαφορετική εποχή και… ιστορία φυσικά ένας ημιτελικός Κυπέλλου, με την ομάδα του Λουτσέσκου να πηγαίνει στο «Απ. Νικολαΐδης» για να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης. Ο Ρουμάνος τεχνικός πάντως δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Γιάννη Κωνσταντέλια και Λούκα Ιβανούσετς.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών:

04/02 18:00 ΟΦΗ – Λεβαδειακός
04/02 20:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

11/02 17:00 Λεβαδειακός – ΟΦΗ
11/02 20:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Λιμάνια
Λιμάνι Ελευσίνας: Δόθηκε το σήμα για τον διαγωνισμό υποπαραχώρησης

Λιμάνι Ελευσίνας: Δόθηκε το σήμα για τον διαγωνισμό υποπαραχώρησης

Metlen: Συμφωνία με Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών

Metlen: Συμφωνία με Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών

Κοντράρεται με τον Αστέρα στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Κοντράρεται με τον Αστέρα στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός

Τη νίκη που θα του επιτρέψει να πατήσει ξανά την κορυφή της βαθμολογίας θα κυνηγήσει ο Ολυμπιακός κόντρα στον Αστέρα στην Τρίπολη το απόγευμα της Τετάρτης, (4/2, 18:30) στο εξ αναβολής ματς της 17ης αγωνιστικής της Super League.

Σύνταξη
Η ΕΕ εργάζεται για να ασφαλίσει τα αμυντικά δεδομένα της από τις ΗΠΑ
Σχέδιο DAIDS 04.02.26

Η ΕΕ εργάζεται για να ασφαλίσει τα αμυντικά δεδομένα της από τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Euractiv, οι Βρυξέλλες διερευνούν τρόπους ώστε οι ένοπλες δυνάμεις των κρατών-μελών να μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα με ασφάλεια. Αλλά χωρίς εμπλοκή των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Νεκρός 17χρονος έπειτα από σύγκρουση Ι.Χ. με φορτηγό
Στη Θεσσαλονίκη 04.02.26

Νεκρός 17χρονος έπειτα από σύγκρουση Ι.Χ. με φορτηγό

Ο άτυχος 17χρονος καθόταν στο πίσω κάθισμα όταν σημειώθηκε η σύγκρουση, ενώ στο τιμόνι βρισκόταν ένας άλλος 17χρονος συνοδευόμενος από τη μητέρα του, όπως ορίζει ο νόμος γι' αυτή την ηλικία

Σύνταξη
O Γουίλ Άρνετ λέει ότι έδιωξε καλεσμένο από το podcast που συμπαρουσιάζει επειδή ήταν «μ@λ@κ@ς»
SmartLess 04.02.26

O Γουίλ Άρνετ λέει ότι έδιωξε καλεσμένο από το podcast που συμπαρουσιάζει επειδή ήταν «μ@λ@κ@ς»

«Τον ευχαριστήσαμε και τελειώσαμε εκεί», είπε ο Γουίλ Άρνετ χαρακτηριστικά, χωρίς να αποκαλύψει το όνομά του, λέγοντας πως αν γινόταν γνωστό ποιος ήταν, «θα μένατε άφωνοι».

Σύνταξη
Στην Ελλάδα μεταφέρεται ο τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ που είχε παραμείνει στη Ρουμανία για νοσηλεία
Πολύνεκρο τροχαίο 04.02.26

Στην Ελλάδα μεταφέρεται ο τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ που είχε παραμείνει στη Ρουμανία για νοσηλεία

Ο τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ παραμένει διασωληνωμένος και η αεροδιακομιδή θα γίνει υπό αυστηρές προϋποθέσεις, ώστε να μην καταπονηθεί κατά τη μεταφορά

Σύνταξη
Η δημοκρατική αντιπολίτευση δεν πρέπει να συναινέσει στην προσπάθεια του Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει το Σύνταγμα
Editorial 04.02.26

Η δημοκρατική αντιπολίτευση δεν πρέπει να συναινέσει στην προσπάθεια του Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει το Σύνταγμα

Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να αναθεωρήσει το Σύνταγμα. Θέλει απλώς να αξιοποιήσει την αναθεώρηση στην προεκλογική της εκστρατεία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μία νέα θεωρία αλλάζει όσα πιστεύαμε για το Τρίγωνο των Βερμούδων
Κόσμος 04.02.26

Μία νέα θεωρία αλλάζει όσα πιστεύαμε για το Τρίγωνο των Βερμούδων

Η θεωρία για το Τρίγωνο των Βερμούδων δεν περιλαμβάνει εξωγήινους, πύλες ή κατάρες, αλλά φυσικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες για σύντομο χρονικό διάστημα

Σύνταξη
Ο Όλιβερ Λάξε και η κουλτούρα του rave στην ταινία που έχει προταθεί για δύο Όσκαρ – «Η techno είναι περιπέτεια»
Όλα είναι δρόμος 04.02.26

Ο Όλιβερ Λάξε και η κουλτούρα του rave στην ταινία που έχει προταθεί για δύο Όσκαρ - «Η techno είναι περιπέτεια»

Ο Όλιβερ Λάξε μίλησε πρόσφατα για τη γένεση της εκπληκτικής επιτυχίας του, της πνευματικής οδύσσειας Sirāt: «Ξέρετε, η λέξη sirat σημαίνει επίσης “ο δρόμος”».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουκρανία: Νέος γύρος συνομιλιών Μόσχας, Κιέβου και Ουάσινγκτον στο Αμπού Ντάμπι για τον τερματισμό του πολέμου
Στο Αμπού Ντάμπι 04.02.26

Νέος γύρος συνομιλιών Μόσχας, Κιέβου και Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Συνεχίζονται οι τριμερείς συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποφέρει αποτέλεσμα - Τι ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Βλαντίμιρ Πούτιν

Σύνταξη
Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου εγκαταλείπει το Ουίνδσορ εν μέσω νέας έντασης στο σκάνδαλο Έπσταϊν και ισχυρισμών για το Παλάτι
Royal Lodge 04.02.26

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου εγκαταλείπει το Ουίνδσορ εν μέσω νέας έντασης στο σκάνδαλο Έπσταϊν και ισχυρισμών για το Παλάτι

Η αποχώρηση του πρώην πρίγκιπα Άντριου από το Royal Lodge στο Ουίνδσορ και η μετακόμισή του στο Σάντρινγκαμ συμπίπτουν με την αναζωπύρωση της υπόθεσης Έπσταϊν και νέους ισχυρισμούς που αγγίζουν το Παλάτι του Μπάκιγχαμ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
New START: H τελευταία συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας λήγει, και ένας κόσμος χωρίς πυρηνικό έλεγχο επιστρέφει
New START 04.02.26

New START: H τελευταία συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας λήγει, και ένας κόσμος χωρίς πυρηνικό έλεγχο επιστρέφει

Η new START, η μόνη εναπομείνασα πυρηνική συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, λήγει την Πέμπτη. Μπορεί να επιταχυνθεί σύντομα ένας νέος αγώνας εξοπλισμών;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕΡΓΑΝΗ: «Τρέχει» αλλά δεν φτάνει η Ελλάδα τους μισθούς της Ε.Ε. – Παραμένει το μισθολογικό χάσμα
Δύο «ταχύτητες» 04.02.26

«Τρέχει» αλλά δεν φτάνει η Ελλάδα τους μισθούς της Ε.Ε. - Παραμένει το μισθολογικό χάσμα

Τι δείχνουν οι εξελίξεις στην εγχώρια αγορά εργασίας από την ετήσια έκθεση του ΟΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Η «ψαλίδα» ανάμεσα στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση στους μισθούς πλήρους απασχόλησης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
