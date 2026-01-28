Η ΕΠΟ βλέπει τελικό Κυπέλλου Betsson στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και όχι στο ΟΑΚΑ!

Το θέμα της έδρας της διεξαγωγής του τελικού Κυπέλλου Betsson αναφέρθηκε στη σημερινή (28/1) συνεδρίαση της ΕΕ της ΕΠΟ και παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής της. Ο τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 25 Απριλίου, όμως εκείνη την εποχή θα εξακολουθούν να γίνονται έργα στο Ολυμπιακό Στάδιο και, όπως ειπώθηκε στο συμβούλιο, θα υπάρχει δυνατότητα για παρουσία 20.000 φιλάθλων και δεν αποκλείεται να εξετάσουν το ενδεχόμενο ο τελικός να μετακομίσει στο Πανθεσσαλικό Στάδιο που όμως δεν χωράει και πολλούς παραπάνω (22.189).

Αν γίνει αλλαγή μπορεί να είναι για λόγους ασφαλείας. Πάντως, κάποιοι θυμήθηκαν την… κακή προϊστορία με τις αλλαγές έδρας προηγούμενων τελικών Κυπέλλου που έκανε τον γύρο της Ελλάδας!

Αρχικά, η ΕΠΟ είχε προγραμματίσει τον τελικό Κυπέλλου Betsson για τον Μάιο (16 ή 23/5). Όμως, άλλαξε ημερομηνία για 25 Απριλίου, επειδή τότε θα γίνονται συναυλίες στο ΟΑΚΑ και παρόλα αυτά δεν θα ολοκληρωθούν τα έργα.

Δωρεάν στην Εθνική το Καραϊσκάκη

Εγκρίθηκε η πρόταση της επιτροπής εθνικών ομάδων για τη διεξαγωγή του φιλικού αγώνα της Εθνικής με την Παραγουάη (27/3, 21.00) στο «Γ. Καραϊσκάκης». Αξίζει να αναφέρουμε ότι το γήπεδο (π.χ. ενοίκιο) παρέχεται δωρεάν και η ΕΠΟ καλύπτει μόνο τα έξοδα για λειτουργία και υπηρεσίες γηπέδου (Αγώνας, Υπηρεσίες εισιτηρίων, δημοσιογραφικές θέσεις σχολιαστών και studio, parking, συντήρηση και λειτουργία ΗΜ εξοπλισμών, αναλώσιμα, ενοικίαση εξοπλισμού γηπέδου και εργασίες για αγώνες UEFA, κόστος καθαρισμού, Διαμονή διαιτητών και παρατηρητών, Μετακινήσεις, Logstics Event, Ιατρικά θέματα, Προσωπικό, Άλλα έξοδα). Κακώς, η ΕΠΟ δεν το διευκρινίζει σε «φιλικά» ΜΜΕ.

Μελέτη για εργασίες στην Παιανία

Επιτροπή για να επιβλέψει μελέτη για εργασίες σε μέρος του προπονητικού κέντρου της Εθνικής στην Παιανία θα συστήσει η ΕΠΟ, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της. Θα αποφασίσει ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης ποιοι θα τη στελεχώσουν. Πάντως, σε αυτή θα συμμετάσχει ο υπεύθυνος εγκαταστάσεων και ανάπτυξης κτιριακών υποδομών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Γιάννης Δημογιάννης. Με την ευκαιρία, γιατί αργεί τόσο η «είσοδος» Εθνικών ομάδων στο προπονητικό κέντρο;

*Τρέχει και δεν φτάνει η ΕΠΟ μετά το μέτωπο αντιπολίτευσης, με τη συγκέντρωση της Κηφισιάς. Μέχρι τις 15/2 οι ΕΠΣ θα εισπράξουν επιχορήγηση 10.000 ευρώ από την ομοσπονδία.