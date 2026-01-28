ΠΑΟΚ: Ενός λεπτού σιγή σε όλα τα ματς ανακοίνωσε η Super League – Aναβλήθηκαν αγώνες από την ΕΠΟ

Σε βαρύ κλίμα πένθους αναμένεται να πραγματοποιηθεί η 19η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Super League, μετά το (27/1) τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν προς τη Γαλλία για τον αγώνα του Δικεφάλου στο Europa League.

Όπως ενημέρωσε με σχετική της ανακοίνωση η διοργανώτρια αρχή, πριν από κάθε παιχνίδι του Σαββατοκύριακου θα τηρηθεί εντός λεπτού σιγή ως φόρο τιμής στην μνήμη των θυμάτων.

Η ανακοίνωση της Super League:

«Ανακοινώνεται ότι σε όλους τους αγώνες της 19ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (31/1 και 1/2/2026), θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, πριν την έναρξη των αγώνων, στη μνήμη των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στο ταξίδι τους προς τη Γαλλία, ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη τους».

Αξίζει να σημειωθεί πως εντός λεπτού σιγή θα κρατηθεί και σε όλα τα υπόλοιπα πρωταθλήματα των χαμηλότερων κατηγοριών του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Αναβλήθηκαν ματς και από την ΕΠΟ

Η ΕΠΟ επίσης αποφάσισε να αναβάλει αγώνες της Τετάρτης που είναι υπό την αιγίδα της, λόγω του πένθους για τους επτά αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Αναβολές αγώνων λόγω πένθους.

Λόγω του βαρύτατου πένθους για το τραγικό δυστύχημα στην Ρουμανία, εξ αιτίας του οποίου έχασαν τη ζωή τους οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που μετέβαιναν στην Γαλλία για τον αγώνα με τη Λιόν, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προέβη στις ακόλουθες αναβολές αγώνων που επρόκειτο να διεξαχθούν σήμερα Τετάρτη 28/01/2026:

Αναβάλλονται:

Οι 3 αγώνες του Κυπέλλου Γυναικών.

Οι 6 αγώνες για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Κ14 και Κ16.

Όλοι οι προγραμματισμένοι αγώνες για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Προεπιλογής Ε.Ο. Κορασίδων Κ-15.

Ο αγώνας Κυπέλλου Ερασιτεχνών Εθνικός Ν. Kεραμιδίου-Ηρακλής Λάρισας (οι υπόλοιποι προγραμματισμένοι αγώνες αυτής της διοργάνωσης είχαν ήδη επανοριστεί για άλλες ημερομηνίες. Διεξάγεται μόνον ο αγώνας Απόλλων Καλυθιών – Γιούχτας».