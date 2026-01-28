Ο «παπα-ΠΑΟΚ» για το δυστύχημα στη Ρουμανία: «Να δώσει κουράγιο η αγκαλιά μας»

Η χώρα είναι συγκλονισμένη για τον αδόκητο χαμό των επτά νέων οπαδών του ΠΑΟΚ, μετά το φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα στη Γαλλία, στο παιχνίδι κόντρα στη Λιόν για το Europa League.

Ο ΠΑΟΚ και η Ελλάδα πενθούν και από το πρωί της Τετάρτης, στην Τούμπα, έξω από τη Θύρα 4, έχει στηθεί ένα αυτοσχέδιο μνημείο όπου συρρέει πλήθος κόσμου για να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων. Ο κόσμος στέλνει τα μηνύματά του στα social media, ενώ για την τραγωδία αυτή μίλησε δημόσια τόσο ο γνωστός οπαδός του συλλόγου, ο μικρός Γιαννάκης, όσο και ο θρύλος του Δικεφάλου, Άγγελος Αναστασιάδης.

Ανάμεσα σε αυτούς που θέλησαν να στείλουν το μήνυμά τους στις οικογένειες των θυμάτων και να εκφράσουν με λίγα λόγια αγάπης τον πόνο τους για το συμβάν, ήταν και ο γνωστός «παπα-ΠΑΟΚ», ο πατήρ Χρήστος Μήτσιος.

Μιλώντας στο thesspost.gr, ο πατήρ Χρήστος ανέφερε τα εξής: «Είναι από τα πιο τραγικά πράγματα που μπορεί να πληροφορηθεί κάποιος. Το έμαθαν τα παιδιά μου, μου το είπαν, το διάβασα στο διαδίκτυο. Κλαίμε όλοι από εκείνη την ώρα», ανέφερε συγκλονισμένο και συνέχισε: «Είναι δικά μας παιδιά, από περιοχές δίπλα μας. Όλους τους γνώριζα. Μίλησα με τις οικογένειές τους και τους είπα πως θα πάω από κοντά να τους δω».

«Να ανταμώσουμε όλοι εκεί πάνω σε έναν σύνδεσμο ΠΑΟΚτσήδικο»

Παράλληλα, μίλησε και για τα υπόλοιπα τραγικά γεγονότα του τελευταίου διαστήματος, όπως τις πλημμύρες και την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: «Αναλογίζομαι αυτές τις μέρες τρία συνεχόμενα δραματικά περιστατικά και πραγματικά είναι ανεξήγητο. Δύο γυναίκες που χάθηκαν στις πλημμύρες πριν από μία εβδομάδα, πέντε μητέρες που έφυγαν από τη φωτιά στο εργοστάσιο και τώρα αυτά τα επτά παιδιά».

Καταλήγοντας, ο παπα-ΠΑΟΚ σημείωσε πως δεν είναι ώρα για περισσότερα λόγια, αλλά για σιωπή: «Τώρα περισσότερο πρέπει να φωνάξει και να μιλήσει η σιωπή μας. Να δώσει κουράγιο η αγκαλιά μας. Πρέπει να δούμε την ελπίδα που δίνει η Εκκλησία μας μέσα από την ελπίδα της Αναστάσεως. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πει κανείς. Περιμένουμε όλοι την Ανάσταση. Και εμείς θα φύγουμε και όσοι είμαστε μεγαλύτεροι μακάρι να φύγουμε πιο νωρίς από τα παιδιά μας και να ανταμώσουμε όλοι εκεί πάνω και να κάνουμε έναν σύνδεσμο ΠΑΟΚτσήδικο».