ΠΑΟΚ: Τίμησε τα θύματα ο Άγγελος Αναστασιάδης (vids, pics)

Από το πρωί της Τετάρτης, πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται στην Τούμπα και τη Θύρα 4, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ένας από αυτούς ήταν και ο θρύλος του συλλόγου, Άγγελος Αναστασιάδης, ο οποίος θέλησε να αφήσει και αυτός με τη σειρά του ένα λουλούδι και να ανάψει ένα κερί στο άτυπο μνημείο που έχει στηθεί έξω από τη θύρα των οργανωμένων οπαδών του Δικεφάλου του Βορρά.

Δείτε το βίντεο

Νωρίτερα, ο β’ αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ και πρώην παίκτης και προπονητής της ομάδας, μίλησε τόσο στην ΕΡΤ όσο και στο OPEN για τα πρώτα του συναισθήματα στο άκουσμα της τραγικής είδησης.

«Είμαι συγκλονισμένος. Το έμαθα εχθές το μεσημέρι, μιάμιση η ώρα. Από εκείνη την ώρα δε βγήκα από το σπίτι. Έτρεμαν τα πόδια μου, δεν ήθελα να μιλήσω με κανέναν. Από τη στιγμή που είδα τις εικόνες στην τηλεόραση, έκλεισα και την τηλεόραση. Δεν πήγα στην Τούμπα. Ξέρετε εμείς στον ΠΑΟΚ, δεν προλαβαίνουμε να περάσουμε ένα γεγονός άσχημο. Δεν ξεπερνιέται. Απλά, απαλύνεται λίγο ο πόνος με το χρόνο και επανερχόμαστε πάλι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άγγελος Αναστασιάδης.