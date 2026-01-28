Το συγκλονιστικό μήνυμα του μικρού Γιαννάκη για την τραγωδία στη Ρουμανία: «Ο ΠΑΟΚ είναι πρόσωπα, ψυχές»

Σε σοκ παραμένει η χώρα μετά τον τραγικό χαμό των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους προς τη Γαλλία για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι της αγαπημένης τους ομάδας με τη Λιόν.

Από το πρωί της Τετάρτης, πλήθος κόσμου αποτίει φόρο τιμής στην Τούμπα, με το γήπεδο της ομάδας να έχει γεμίσει αναμμένα κεριά, λουλούδια και κρεμασμένα κασκόλ όλων των ομάδων. Την ίδια ώρα, τα social κατακλύζονται από μηνύματα συμπαράστασης στις οικογένειας των θυμάτων, αλλά και ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Ανάμεσα σε αυτούς που μίλησαν για την ανείπωτη αυτή τραγωδία είναι και ο γνωστός οπαδός του Δικεφάλου του Βορρά, Γιάννης Παπαστεφανάκης, ο αγαπημένος «Γιαννάκης» όλων των φιλάθλων.

Το δικό του μήνυμα στους οπαδούς του ΠΑΟΚ θέλησε να στείλει ο Γιάννης Παπαστεφανάκης, μετά την τραγωδία με τους 7 νεκρούς στο τροχαίο δυστύχημα της Ρουμανίας. Ο μικρός Γιαννάκης, που τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει την αγάπη όλης της φίλαθλης Ελλάδας με το πάθος και την… pic.twitter.com/F6qdV5Wm3s — ΤΟ ΒΗΜΑ (@tovimagr) January 28, 2026

Στο συγκλονιστικό μήνυμά του μετά τον τραγικό χαμό 7 οπαδών του ΠΑΟΚ αναφέρει τα εξής:

«Σήμερα το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί για την τραγωδία στη Ρουμανία. Χάσαμε άδικα τα αδέρφια μας στο δρόμο. Κανείς δεν ξεκίνησε αυτό το ταξίδι για να μη γυρίσει σπίτι. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο νίκες και κύπελλα. Είναι πρόσωπα, είναι ψυχές, είναι άνθρωποι που αγαπάνε, ταξιδεύουν και αγκαλιάζονται για την ίδια ασπρόμαυρη τρέλα. Θέλω να πω στις οικογένειες που πενθούν ότι είμαστε δίπλα σας και κάθε φορά που η κερκίδα του ΠΑΟΚ θα τραγουδά, θα είναι εκεί και τα παιδιά μας. Αιωνία τους η μνήμη».