Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Το συγκλονιστικό μήνυμα του μικρού Γιαννάκη για την τραγωδία στη Ρουμανία: «Ο ΠΑΟΚ είναι πρόσωπα, ψυχές»
Ποδόσφαιρο 28 Ιανουαρίου 2026, 13:05

Το συγκλονιστικό μήνυμα του μικρού Γιαννάκη για την τραγωδία στη Ρουμανία: «Ο ΠΑΟΚ είναι πρόσωπα, ψυχές»

«Κάθε φορά που η κερκίδα του ΠΑΟΚ θα τραγουδά, θα είναι εκεί και τα παιδιά μας», αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμα του για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία ο γνωστός οπαδός του Δικεφάλου, Γιάννης Παπαστεφανάκης.

Σύνταξη
Σε σοκ παραμένει η χώρα μετά τον τραγικό χαμό των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους προς τη Γαλλία για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι της αγαπημένης τους ομάδας με τη Λιόν.

Από το πρωί της Τετάρτης, πλήθος κόσμου αποτίει φόρο τιμής στην Τούμπα, με το γήπεδο της ομάδας να έχει γεμίσει αναμμένα κεριά, λουλούδια και κρεμασμένα κασκόλ όλων των ομάδων. Την ίδια ώρα, τα social κατακλύζονται από μηνύματα συμπαράστασης στις οικογένειας των θυμάτων, αλλά και ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Ανάμεσα σε αυτούς που μίλησαν για την ανείπωτη αυτή τραγωδία είναι και ο γνωστός οπαδός του Δικεφάλου του Βορρά, Γιάννης Παπαστεφανάκης, ο αγαπημένος «Γιαννάκης» όλων των φιλάθλων.

Στο συγκλονιστικό μήνυμά του μετά τον τραγικό χαμό 7 οπαδών του ΠΑΟΚ αναφέρει τα εξής:

«Σήμερα το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί για την τραγωδία στη Ρουμανία. Χάσαμε άδικα τα αδέρφια μας στο δρόμο. Κανείς δεν ξεκίνησε αυτό το ταξίδι για να μη γυρίσει σπίτι. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο νίκες και κύπελλα. Είναι πρόσωπα, είναι ψυχές, είναι άνθρωποι που αγαπάνε, ταξιδεύουν και αγκαλιάζονται για την ίδια ασπρόμαυρη τρέλα. Θέλω να πω στις οικογένειες που πενθούν ότι είμαστε δίπλα σας και κάθε φορά που η κερκίδα του ΠΑΟΚ θα τραγουδά, θα είναι εκεί και τα παιδιά μας. Αιωνία τους η μνήμη».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Morgan Stanley: Η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς φέρνει και επενδυτικές ευκαιρίες

Morgan Stanley: Η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς φέρνει και επενδυτικές ευκαιρίες

Φυσικό αέριο
ΥΠΕΝ: «Πράσινο φως» για το 2ο FSRU του ομίλου Κοπελούζου στη Θράκη

ΥΠΕΝ: «Πράσινο φως» για το 2ο FSRU του ομίλου Κοπελούζου στη Θράκη

Ποδόσφαιρο 28.01.26

Το… τρελό ποσό που ζήτησε η Μπενφίκα από την Αλ Χιλάλ για τον Παυλίδη (pics)

Η πρωτοπόρος του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας, Αλ Χιλάλ, ρώτησε τη Μπενφίκα για τη διαθεσιμότητα του Βαγγέλη Παυλίδη και το ποσό που ζήτησαν οι Πορτογάλοι... διέκοψε αμέσως τις επαφές!

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Πλήθος κόσμου στην Τούμπα, τιμά τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ (pics)

Άνοιξαν οι πύλες της Τούμπας και υποδέχονται κόσμο που συρρέει για να τιμήσει τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία - Γραμμή υποστήριξης των οικογενειών δημιούργησε η ασπρόμαυρη ΠΑΕ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τι χρειάζεται για πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League – Τα κριτήρια ισοβαθμίας
Champions League 28.01.26

Ολυμπιακός: Τι χρειάζεται για πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League – Τα κριτήρια ισοβαθμίας

Ο Ολυμπιακός δίνει το βράδυ της Τετάρτης τον «τελικό» πρόκρισης στα πλέι-οφ του Champions League με αντίπαλο τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ και χρειάζεται τη νίκη για να «καθαρίσει» - Όλα τα κριτήρια ισοβαθμίας.

Σύνταξη
Τι κάνεις όταν αναλαμβάνεις νομικά πράκτορα της ICE και είσαι αντιρατσιστής;
Μιλάει ανοιχτά 28.01.26

Τι κάνεις όταν αναλαμβάνεις νομικά πράκτορα της ICE και είσαι αντιρατσιστής;

«Υποστηρίζει την καταστολή της παράνομης μετανάστευσης, αλλά απορρίπτει τις μεθόδους (ICE) που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να το πετύχει. Είναι από τους πρώτους Ρεπουμπλικανούς που μιλάνε ανοιχτά»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Δύο τα κρούσματα ιού Νίπα στην Ινδία – Έλεγχοι σε αεροδρόμια της Ασίας για τον φόβο επιδημίας
Επιστήμες 28.01.26

Δύο τα κρούσματα ιού Νίπα στην Ινδία – Έλεγχοι σε αεροδρόμια της Ασίας για τον φόβο επιδημίας

Το ινδικό υπουργείο διαψεύδει τις αναφορές για πέντε κρούσματα. Παρόλα αυτά, η ανησυχία παραμένει για τον θανατηφόρο ιό, για τον οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο ή θεραπεία.

Σύνταξη
Βόλος: Έκλεισαν τα σχολεία όπου φοιτούν ανήλικοι κρατούμενοι της Κασσαβέτειας μετά τα κρούσματα φυματίωσης
Ελλάδα 28.01.26

Βόλος: Έκλεισαν τα σχολεία όπου φοιτούν ανήλικοι κρατούμενοι της Κασσαβέτειας μετά τα κρούσματα φυματίωσης

Η απόφαση ελήφθη μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων φυματίωσης στις φυλακές Κασσαβέτειας - 34 είναι κρατούμενοι, κυρίως ανήλικοι, και ένας φύλακας βρέθηκαν θετικοί σε εξέταση Mantoux

Σύνταξη
Λάρισα: «500 ευρώ ή σε αφήνουν ανάπηρο» – Χτύπησαν 15χρονο που δεν ενέδωσε στην απειλή
Στη Λάρισα 28.01.26

«500 ευρώ ή σε αφήνουν ανάπηρο» - Χτύπησαν 15χρονο που δεν ενέδωσε στην απειλή

Ο ανήλικος από τη Λάρισα δέχτηκε ένα σοκαριστικό τηλεφώνημα, όπου άγνωστοι τον απειλούσαν ότι θα στείλουν άτομα να του κάνουν κακό - Αποφάσισε να μην ενδώσει και τότε του επιτέθηκαν τραυματίζοντάς τον

Σύνταξη
Ρουμανία – Ελληνίδα πρέσβης: Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους
Διπλωματία 28.01.26

Ρουμανία – Ελληνίδα πρέσβης: Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους

Η Ελληνίδα πρέσβης στη Ρουμανία ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματιών και την προετοιμασία για τον επαναπατρισμό των οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο σοκαριστικό τροχαίο

Σύνταξη
Ελευσίνα: Σε ετοιμότητα αεροσκάφος C-130 για τη μεταφορά τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ
Αεροπορική Βάση Ελευσίνας 28.01.26

Σε ετοιμότητα αεροσκάφος C-130 για τη μεταφορά τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ μετά το τροχαίο στη Ρουμανία

Το αεροσκάφος βρίσκεται σε ετοιμότητα στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας προκειμένου να διατεθεί για τη μεταφορά των τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ όταν και εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες Αρχές

Σύνταξη
Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό φέρνει πολλές βροχές την Πέμπτη – Τι λένε οι μετεωρολόγοι για τη νέα κακοκαιρία
Δείτε χάρτες 28.01.26

Βαρομετρικό χαμηλό φέρνει πολλές βροχές την Πέμπτη - Τι λένε οι μετεωρολόγοι για το νέο κύμα κακοκαιρίας

Αεροχείμαρρος με δυτική ροή κινεί πολύ γρήγορα τα συστήματα που επηρεάζουν τη Μεσόγειο, λέει ο Θοδωρής Κολυδάς - Για διαδοχικές κακοκαιρίες με βροχές και καταιγίδες κάνει λόγο ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σύνταξη
Εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα: Οι μαρτυρίες για οσμή αερίου και οι καταγγελίες που αγνοήθηκαν
Θρήνος και οργή 28.01.26

Εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα: Οι μαρτυρίες για οσμή αερίου και οι καταγγελίες που αγνοήθηκαν

Κάθε νέα μαρτυρία, επιβεβαιώνει τις καταγγελίες σχετικά με τα συστήματα ασφάλειας στη Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου 5 εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους

Σύνταξη
Η Ντοβ Κάμερον «φορούσε μόνο μια φαρδιά μπλούζα» όταν ο Νταμιάνο Ντάβιντ της έκανε πρόταση γάμου
«Δεν είχα ιδέα» 28.01.26

Η Ντοβ Κάμερον «φορούσε μόνο μια φαρδιά μπλούζα» όταν ο Νταμιάνο Ντάβιντ της έκανε πρόταση γάμου

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικ

Σύνταξη
Τροχαίο στη Ρουμανία: «Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση» λέει γιατρός που μίλησε με επιζώντα
Θρήνος στον ΠΑΟΚ 28.01.26

Τροχαίο στη Ρουμανία - «Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση» λέει γιατρός που μίλησε με επιζώντα

Οι πολυτραυματίες από το σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία - δύο 20χρονοι και ένας 28χρονος - παραμένουν αιμοδυναμικά σταθεροί και υπό συνεχή παρακολούθηση, δήλωσε ο υπουργός Υγείας της χώρας

Σύνταξη
