Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
«Σφραγίδα» και της ΕΠΟ η διεθνής ανυπαρξία των διεθνών διαιτητών
Ποδόσφαιρο 24 Ιανουαρίου 2026, 08:12

«Σφραγίδα» και της ΕΠΟ η διεθνής ανυπαρξία των διεθνών διαιτητών

Ο Λανουά ευθύνεται για το χαμηλό επίπεδό τους, η διοίκηση Γκαγκάτση της ΕΠΟ για το γεγονός ότι δεν προωθούνται και δεν παίρνουν ευκαιρίες

Βάιος Μπαλάφας
Το ιδανικό μεσογειακό πρωινό: Ελέγχουμε ενέργεια, καρδιά και μεταβολισμό από νωρίς

Το ιδανικό μεσογειακό πρωινό: Ελέγχουμε ενέργεια, καρδιά και μεταβολισμό από νωρίς

Spotlight

«Μια ακόμη διεθνής και μεγάλη διάκριση για την ελληνική διαιτησία, καθώς ο διαιτητής Βασίλης Φωτιάς και οι βοηθοί διαιτητές Ανδρέας Μεϊντανάς, Μιχάλης Παπαδάκης ορίστηκαν από την FIFA για να διευθύνουν ένα από τα μεγαλύτερα μέχρι στιγμής παιχνίδια της καριέρας τους, τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17, ανάμεσα στην Πορτογαλία και τη Βραζιλία (24/11, 18:00), που διεξάγεται στο Κατάρ», ανέφερε η ανακοίνωση της ΕΠΟ, στις 24/11/25 που όπως αποδείχθηκε ήταν η εξαίρεση του κανόνα. Οι αξιολογήσεις της UEFA, στα μέσα Δεκεμβρίου, ήρθαν να προσγειώσουν στην πραγματικότητα τη διοίκηση Γκαγκάτση στην ΕΠΟ, τον Λανουά αλλά πρώτους από όλους τους διεθνείς διαιτητές.

Ο Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας) όχι μόνο δεν ανέβηκε στην ελίτ κατηγορία «παρά τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας του», σαν να μην έφτανε αυτό υποβιβάστηκε και ο Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου) από την ελίτ και έτσι η ομοσπονδία επί ημερών Λανουά, για τον οποίο ο Γκαγκάτσης είπε ότι «στηρίζουμε ολοκληρωτικά την ΚΕΔ και το έργο της και θεωρώ ότι είναι η καλύτερη που είχαμε ποτέ». έμεινε χωρίς διαιτητή στην κορυφαία κατηγορία της Ευρώπης μετά από πολλά χρόνια. Ο Σιδηρόπουλος είναι ο μόνος Ευρωπαίος ελίτ που υποβιβάστηκε!

Η μη άνοδος του Φωτιά, ο υποβιβασμός του Σιδηρόπουλου, όπως και η μη προώθηση άλλου διεθνή διαιτητή (ο Παπαπέτρου παρέμεινε στην πρώτη κατηγορία, όπως και ο Φωτιάς, ενώ οι Τσακαλίδης, Βεργέτης, Παπαδόπουλος βρίσκονται στην δεύτερη, όπου τοποθετήθηκε και ο Πολυχρόνης ως νέος διεθνής), οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ΕΠΟ μένει μετεξεταστέα στις διεθνείς σχέσεις. Ναι, παίζουν ρόλο…

Μπορεί οι διεθνείς να παίρνουν περισσότερους ορισμούς σε σχέση με το παρελθόν, όμως αυτό γίνεται επειδή τα παιχνίδια είναι περισσότερα. Δεν παίρνουν ευκαιρίες, καθώς δεν ορίζονται σε ματς μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων από τα δημοφιλή πρωταθλήματα.

Δεν προωθήθηκε ούτε ο Τσακαλίδης τον οποίο, μετέπειτα διαφήμισαν μέσω φιλικών επικοινωνιακών καναλιών, ως …σούπερ διαιτητή, επειδή τον όρισαν στον προημιτελικό Κυπέλλου Betsson Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 0-2. Με αυτό το ψέμα έκρυψαν  την κακή και χαμηλού απόδοσή του στο Καραϊσκάκη.

Συμπέρασμα:  Είναι «εικονική πραγματικότητα» η δήθεν πρόοδος της διαιτησίας επί Λανουά. Ο Γάλλος όχι δεν έβγαλε νέους διαιτητές στον 1,5 χρόνο της θητείας του – ούτε ο ίδιος εμπιστεύεται του πέντε που ανέβασε το περασμένο καλοκαίρι στην Super League – δεν συνέβαλε και στην πρόοδο των διεθνών διαιτητών, επειδή αν κάποιος έπαιρνε υψηλούς βαθμούς, θα ανέβαινε κατηγορία.

«Ακόμη έναν θεμελιώδη στόχο μας αποτελεί η διεθνής αναγνώριση των διαιτητών μας και οι ορισμοί τους σε διεθνείς αγώνες», είχε υποσχεθεί ο Λανουά στην ομιλία του στην καλοκαιρινή ΓΣ της ΕΠΟ (27/6/25). Ποιά αναγνώριση όταν κανείς διεθνής δεν ανέβηκε κατηγορία;

