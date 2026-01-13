Σκληρή ανακοίνωση από τους Βετεράνους του Ολυμπιακού για ΕΠΟ και διαιτησία

Την οργισμένη αντίδραση των Βετεράνων του Ολυμπιακού έχουν προκαλέσει όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Οι Θρύλοι του πειραϊκού συλλόγου το απόγευμα της Τρίτης (13/1), μάλιστα, εξέδωσαν δυναμική ανακοίνωση κατά της ΕΠΟ και της ΚΕΔ.

«Βλέπουμε με έκπληξη και αποτροπιασμό τα όσα τραγελαφικά συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στο ποδόσφαιρο με αποφάσεις διαιτητών και αρχιδιαιτητού που μόνο στόχο έχουν να πλήξουν τον Ολυμπιακό», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι Βετεράνοι της ομάδας του μεγάλου λιμανιού και πρόσθεσαν: «Ένας Πρόεδρος της ΕΠΟ, νέος άνθρωπος που νομίσαμε ότι μπορεί να βοηθήσει να πάει παρακάτω το ποδόσφαιρο, αποδείχθηκε ανίκανος να το πράξει και μαζί με το Γάλλο Λανουά που υποτίθεται θα έφτιαχνε τη διαιτησία είναι οι δυο υπεύθυνοι για όσα τραγελαφικά βλέπουμε στα γήπεδα κάθε εβδομάδα με σωρεία ανακοινώσεων από όλες τις ομάδες».

Ανακοίνωση

«Όσοι αποτελούμε την Ιστορία του Ολυμπιακού, οι Βετεράνοι του Θρύλου, το πιο δοξασμένο κομμάτι του ελληνικού ποδοσφαίρου βλέπουμε με έκπληξη και αποτροπιασμό τα όσα τραγελαφικά συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στο ποδόσφαιρο με αποφάσεις διαιτητών και αρχιδιαιτητού που ΜΟΝΟ ΣΤΟΧΟ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΞΟΥΝ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ.

Ένας Πρόεδρος της ΕΠΟ, νέος άνθρωπος που νομίσαμε ότι μπορεί να βοηθήσει να πάει παρακάτω το ποδόσφαιρο, αποδείχθηκε ανίκανος να το πράξει και μαζί με το Γάλλο Λανουά που υποτίθεται θα έφτιαχνε τη διαιτησία είναι οι δυο υπεύθυνοι για όσα τραγελαφικά βλέπουμε στα γήπεδα κάθε εβδομάδα με σωρεία ανακοινώσεων από όλες τις ομάδες!

Στο κρισιμότατο παιχνίδι του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ αύριο ο ορισμός είναι ακατανόητος για κάποιον απονήρευτο και νάρκη για όποιον ξέρει το ποδόσφαιρο. Ένας διαιτητής από την Χαλκιδική που έχει ζήσει όλη του τη ζωή στη Θεσσαλονίκη καλείται να διαιτητεύσει μια ομάδα της Θεσσαλονίκης σε αυτό το κλίμα! Μαζί του ο VARίστας Γιουγκ από την Σλοβενία ο οποίος ήταν διαιτητής σε 5 ματς του Ολυμπιακού μας στο παρελθόν με αποτέλεσμα 4 ήττες και μια ισοπαλία.

Μάλλον τα στατιστικά αυτά τον όρισαν.

Και αυτός ο ορισμός είναι ένας ακόμα κρίκος σε μια αλυσίδα προκλήσεων και καλούμε τον κόσμο του Ολυμπιακού να είναι απολύτως ψύχραιμος αύριο στις εξέδρες και να βοηθήσει την ομάδα μας!

Ήρθε η ώρα ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ να απαντήσει (αγωνιστικά και θεσμικά) σε όσους ΝΑΝΟΥΣ νόμισαν πως μπορούν να τα βάλουν με γίγαντες».