«Έφυγε» ο Ρολάν Κουρμπίς που είχε περάσει από τον Ολυμπιακό
Την τελευταία του πνοή άφησε ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Ρολάν Κουρμπίς, σε ηλικία 72 ετών.
Ο Ρολάν Κουρμπίς έφυγε από την ζωή τη Δευτέρα (12/1) σε ηλικία 72 ετών, με τον Γάλλο να έχει περάσει και από την χώρα μας, αγωνιζόμενος στον Ολυμπιακό.
Ο Γάλλος πρώην αμυντικός, ήταν γνωστός στο ευρύ κοινό για τη χαρακτηριστική φωνή του και τις αιχμηρές απόψεις του στο «RMC», αλλά και για την καριέρα του στο ποδόσφαιρο και την προπονητική.
Γεννήθηκε στις 12 Αυγούστου 1953 στη Μασσαλία και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα ως αμυντικός, αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων σε Μαρσέιγ, Αζαξιό, Λιόν, Μονακό και στον Ολυμπιακό τη σεζόν 1973-74, καταγράφοντας τέσσερις εμφανίσεις, κατακτώντας μάλιστα και το πρωτάθλημα με τους «ερυθρόλευκους».
Στη συνέχεια, ακολούθησε καριέρα προπονητή, περνώντας από αρκετούς πάγκους στη Γαλλία και το εξωτερικό, όπως οι Μπορντό, Μονπελιέ, Ρεν, Αζαξιό, Μασσαλία, αλλά και σε ομάδες εκτός Γαλλίας.
Δείτε την ανάρτηση για τον Κουρμπίς
C’est avec une grande tristesse que la chaine L’Équipe a appris le décès de Rolland Courbis, membre éminent de la bande de L’Équipe du Soir depuis 2024.
la chaine L’Équipe présente ses condoléances à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/hSoPLfsBEo
— la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) January 12, 2026
- «Έφυγε» ο Ρολάν Κουρμπίς που είχε περάσει από τον Ολυμπιακό
- Πάνε για το «μπαμ» με Γουίλιαμσον οι Μπουλς (pics, vids)
- «Τρομάζει» ο Χάνσι Φλικ σε τελικούς – Το απίθανο 8/8 του Γερμανού προπονητή της Μπαρτσελόνα
- «Ο Ντραγκόφσκι πέρασε τα ιατρικά και υπογράφει στη Βίντζεβ Λοντζ» (pic)
- Ο Γιαμάλ έκανε live μετάδοση και «έπιασε» τον Σέζνι να καπνίζει στα αποδυτήρια (vid)
- Ο Λανουά όρισε Έλληνα διαιτητή στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, ξένος ο VAR!
- Πλήγμα στην Παρτίζαν πριν τον Ολυμπιακό: Έσπασε το χέρι του ο Μίλτον
- Αντετοκούνμπο για την ήττα από τους Νάγκετς: «Πρέπει να είμαστε καλύτεροι σαν ομάδα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις