«Έφυγε» ο Ρολάν Κουρμπίς που είχε περάσει από τον Ολυμπιακό

Ο Ρολάν Κουρμπίς έφυγε από την ζωή τη Δευτέρα (12/1) σε ηλικία 72 ετών, με τον Γάλλο να έχει περάσει και από την χώρα μας, αγωνιζόμενος στον Ολυμπιακό.

Ο Γάλλος πρώην αμυντικός, ήταν γνωστός στο ευρύ κοινό για τη χαρακτηριστική φωνή του και τις αιχμηρές απόψεις του στο «RMC», αλλά και για την καριέρα του στο ποδόσφαιρο και την προπονητική.

Γεννήθηκε στις 12 Αυγούστου 1953 στη Μασσαλία και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα ως αμυντικός, αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων σε Μαρσέιγ, Αζαξιό, Λιόν, Μονακό και στον Ολυμπιακό τη σεζόν 1973-74, καταγράφοντας τέσσερις εμφανίσεις, κατακτώντας μάλιστα και το πρωτάθλημα με τους «ερυθρόλευκους».

Στη συνέχεια, ακολούθησε καριέρα προπονητή, περνώντας από αρκετούς πάγκους στη Γαλλία και το εξωτερικό, όπως οι Μπορντό, Μονπελιέ, Ρεν, Αζαξιό, Μασσαλία, αλλά και σε ομάδες εκτός Γαλλίας.

