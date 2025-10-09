Θλίψη στην Μπόκα Τζούνιορς: «Έφυγε» ο προπονητής της ομάδας Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο – Ποια ήταν η ασθένεια που έπασχε… (pics)
Ο σπουδαίος Αργεντινός τεχνικός της Μπόκα Τζούνιορς, Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο πέθανε στα 69 του χρόνια αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη ποδοσφαιρική καριέρα.
- Τέλος στη ταχεία χορήγηση υπηκοότητας βάζει η Γερμανία - Αλλαγή πλεύσης σε θέματα μετανάστευσης
- Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία - Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες στο Σούμι
- Τελικά προτιμούν οι γυναίκες τα «κακά παιδιά»;
- Αναβλήθηκε για τέταρτη φορά η δίκη του Μαγκουάιρ για το επεισόδιο στο Μύκονο το 2020
Θλίψη έχει προκαλέσει στην Αργεντινή και σε ολόκληρο το ποδόσφαιρο της Λατινικής Αμερικής η είδηση του θανάτου του Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο. Ο προπονητής της Μπόκα Τζούνιορς πέθανε σε ηλικία 69 ετών, μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.
Η Μπόκα ανακοίνωσε την απώλειά του τα ξημερώματα της Πέμπτης (9/10), εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για τον άνθρωπο που πρόσφερε τόσα πολλά στον σύλλογο και στο ποδόσφαιρο της χώρας.
Η ανακοίνωση της Μπόκα Τζούνιορς
El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.
Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.
Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq
— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025
«Ο Μιγκέλ θα μείνει για πάντα στην καρδιά μας. Ήταν παράδειγμα εργατικότητας, χαράς και σεβασμού», αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας.
Μια ζωή γεμάτη ποδόσφαιρο
Ο Ρούσο είχε ξεκινήσει την προπονητική του καριέρα το 1989 στη Λανούς και στη συνέχεια δούλεψε σε περισσότερες από 25 ομάδες. Κατέκτησε το Κόπα Λιμπερταδόρες με τη Μπόκα το 2007, ενώ πανηγύρισε και το πρωτάθλημα της Αργεντινής το 2020.
Εκτός από τη Μπόκα, είχε καθίσει στους πάγκους των Βελέζ, Εστουντιάντες, Ράσινγκ, Ροσάριο Σεντράλ και Σαν Λορένσο, αλλά και σε ομάδες του εξωτερικού όπως η Μιλιονάριος (Κολομβία) και η Αλ Νασρ (Σαουδική Αραβία). Ως ποδοσφαιριστής, είχε φορέσει μόνο τη φανέλα της Εστουντιάντες, όπου αγωνίστηκε για 13 χρόνια και κατέκτησε δύο πρωταθλήματα.
Τι πρόβλημα αντιμετώπιζε ο προπονητής της Μπόκα
Ο Ρούσο αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τους τελευταίους μήνες. Από τον Σεπτέμβριο είχε σταματήσει να βρίσκεται στον πάγκο της Μπόκα, με τους βοηθούς του να αναλαμβάνουν προσωρινά τα καθήκοντά του.
Παρά τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο του προστάτη, ο οργανισμός του δεν άντεξε και «έφυγε» ήσυχα στο σπίτι του, έχοντας κοντά του την οικογένειά του.
Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση σε όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Η AFA, η CONMEBOL, αλλά και πρώην παίκτες του, όπως ο Εντίνσον Καβάνι και ο Λεάντρο Παρέδες, έστειλαν μηνύματα αποχαιρετισμού στα κοινωνικά δίκτυα.
Ο Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο θα μείνει στη μνήμη όλων ως ένας δάσκαλος του ποδοσφαίρου, ένας άνθρωπος που έζησε με πάθος για το παιχνίδι και με σεβασμό για τους ανθρώπους του.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
- Ρίτσαρντ Σιάο: Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του Άρη Betsson που προκάλεσε… χαμό στο «Αλεξάνδρειο» (pics)
- Θλίψη στην Μπόκα Τζούνιορς: «Έφυγε» ο προπονητής της ομάδας Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο – Ποια ήταν η ασθένεια που έπασχε… (pics)
- Euroleague: Δύσκολη δοκιμασία στη Βιτόρια ο Παναθηναϊκός
- Σκωτία – Ελλάδα: Κρίσιμο ματς για την Εθνική, ψάχνει διπλό για να παραμείνει ζωντανή για την πρωτιά
- Αντετοκούμπο για το ενδεχόμενο ανταλλαγής: «Είμαι δεσμευμένος, τώρα αν σε έξι μήνες αλλάξω γνώμη…»
- Ο γρίφος της νέας φανέλας με το «9» στην Μπαρτσελόνα και η επιθυμία του Γκιρασί
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις